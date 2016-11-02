Новый «светофорный ГОСТ» превратит Тюмень в сплошную пробку?

Рассуждая о выгоде от введения пешеходных фаз, можно отметить, что данная мера принесет большинству простых горожан лишь убытки и неудобства. Пешеходы будут терять время в ожидании зеленого сигнала, простывать, опаздывать, а порой и уступать соблазну перебежать на красный свет. Автомобилисты в свою очередь будут впустую жечь топливо в заторах, ухудшая и без того тяжелую экологическую обстановку в городе. Наверное, прибыль новый ГОСТ принесет только нефтяной отрасли и государственному бюджету, ведь каждый сожженный (в том числе и впустую) литр топлива — это более 10 рублей дохода в виде акцизов и НДС.