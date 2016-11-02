Новый «светофорный ГОСТ» превратит Тюмень в сплошную пробку?

Как заметили многие тюменские автомобилисты и пешеходы, в последние месяцы передвигаться по городу стало намного труднее — существенно увеличились интервалы ожидания у перекрестков. Все чаще на таймерах стали появляться досадные цифры, сообщающие, что зеленый сигнал загорится не ранее чем через 90 секунд.
К выводам о том, что в ближайшее время тюменцам не стоит ожидать улучшения дорожной обстановки, подтолкнула информация, рассказанная сегодня представителями МКУ «Тюменьгортранс», ГИБДД и администрации города на круглом столе, посвященном внедрению новых стандартов.
Подымем тост за новый ГОСТ?
Около недели назад общественный резонанс вызвала ситуация, сложившаяся на перекрестке улиц Одесской и Харьковской после перенастройки светофора. Транспортный коллапс, возникший в этом районе, вызвал негодование десятков тюменцев. «Общественность в ярости», — написал один из них. Как позже отметили в тюменцы в соцсетях, схожая проблема возникла и на других перекрестках города.
Как оказалось, причина непопулярных мер, связанных с перенастройкой светофорных объектов — не эксперимент над горожанами и не прихоть чиновников. Сегодня, 2 ноября, представители администрации констатировали: новый режим работы электронных регулировщиков связан с внедрением нового ГОСТа, применение которого неизбежно.
«В настоящее время с учетом изменения требований государственных стандартов введено обязательное светофорное регулирование на переходах с числом полос две и более в каждом направлении. Кроме того, на регулируемых перекрестках запрещается пересечение транспортных и пешеходных потоков», — рассказали представители автоинспекции. Другими словами, в России ввели правило: «Пешеходы идут — все машины стоят».
Предпосылки к возникновению дорожных сложностей возникли в 2014 году, когда пункт 7.1.2 ГОСТ Р 52289–2004 дополнили предложением: «Не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования». С момента вступления этих требований в силу, оператор светофорного хозяйства в Тюмени МКУ «Тюменьгортранс» начал приводить режимы работы светофорных объектов к новым требованиям. В общей сложности за период с 28 февраля 2014 года по настоящее время специалисты организации перенастроили 275 светофоров из 309 имеющихся.
Слово «совершенствование» на слайде стоило бы заключить в кавычки
Как отметил руководитель МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник, на некоторых перекрестках перенастройка электронных регулировщиков произошла безболезненно и незаметно как для автомобилистов, так и для пешеходов. Внедрить новый ГОСТ без проблем на более загруженных и сложных перекрестках не удалось — на пересекающихся дорогах начали формироваться плотные пробки.
Qui prodest? Кому выгодно?
Участники круглого стола признали, что внедрение нового стандарта работы светофоров негативно отражается на транспортном благополучии тюменцев. По экспертным расчетам заведующего кафедрой автомобильного транспорта ТИУ Дмитрия Захарова, с введением пешеходной фазы пропускная способность светофоров снизится в среднем на 9–18%. В случае с некоторыми перекрестками — это более 1000 машин в час. Представители МКУ «Тюменьгортранс» также не стали скрывать, что тюменцам, по-видимому, придется столкнуться с серьезными дорожными трудностями.
Результаты расчетов Дмитрия Захарова
Новый ГОСТ пришелся «не по вкусу» большинству автомобилистов и значительной части пешеходов. Лишь несколько опрошенных горожан сказали, что поддерживают введение выделенной пешеходной фазы. Обладателям личного транспорта портят жизнь пробки, пешие участники дорожного движения жалуются на то, что зеленого сигнала светофора стало труднее дождаться. Так зачем вообще был введен этот стандарт?
Как рассказали участники встречи, официальная причина введения нового ГОСТа — борьба за безопасность на дорогах. Вводя неоднозначные требования, агентство по стандартизации и метрологии стремилось исключить ситуации, когда водители машин вынуждены уступать дорогу пешеходам при поворотах направо и налево. По словам заместителя главы города Тюмени Максима Афанасьева, безопасность пешеходов законодательно признана приоритетной задачей, а водитель может и постоять.
Рассуждая о выгоде от введения пешеходных фаз, можно отметить, что данная мера принесет большинству простых горожан лишь убытки и неудобства. Пешеходы будут терять время в ожидании зеленого сигнала, простывать, опаздывать, а порой и уступать соблазну перебежать на красный свет. Автомобилисты в свою очередь будут впустую жечь топливо в заторах, ухудшая и без того тяжелую экологическую обстановку в городе. Наверное, прибыль новый ГОСТ принесет только нефтяной отрасли и государственному бюджету, ведь каждый сожженный (в том числе и впустую) литр топлива — это более 10 рублей дохода в виде акцизов и НДС.
Полный отказ от наземных переходов…
Еще одна косвенно заинтересованная сторона — строительные компании. Дело в том, что одной из мер по улучшению транспортной ситуации в МКУ «Тюменьгортранс» называют полный отказ от наземных пешеходных переходов там, где это возможно. Выходит, в городе может начаться строительство десятков пешеходных мостов и подземных переходов.
Петиции эффекта не дадут?
В ходе обсуждения, участники встречи назвали мифом информацию о том, что ситуация на дорогах ухудшилась только в Тюмени. По сведениям МКУ «Тюменьгортранс», внедрять новые требования ГОСТа стали почти во всех городах РФ. С проблемами столкнулись не только тюменцы, но и жители соседних регионов. Законной возможности отказаться от следования спорному стандарту, по видимому, не существует. Это неминуемо вызовет наложение многотысячных штрафов.
Тем временем, на тюменских интернет-ресурсах появились призывы писать обращения и петиции с возражениями по поводу нового ГОСТа. «Данное нововведение отрицательно сказывается на пропускной способности дорог в связи с тем, что увеличивается время простоя транспорта на время включения „пешеходной фазы“, а это минимум 15–20 секунд, что равносильно проезду 8–12 автомобилей. „Пешеходная фаза“ оказывает особенно негативное влияние в крупных городах с интенсивным потоком движения. Растут и без того сильные „пробки“. Увеличивается загазованность», — отметил пользователь форума car72.ru под псевдонимом «ilyich84».
Тюменец призвал всех пользователей сайта обращаться в ГИБДД и Администрацию города с требованиями принять меры и прекратить превращение «лучшего города Земли» в город сплошных пробок. «Я думаю, человек 50–70 точно может за день отправить жалобу», — отметил он.
Вместе с тем, представители МКУ «Тюменьгортранс» и администрации города полагают, что в случае поступления таких обращений не смогут принять какие-либо меры, т. к. инициатива о внедрении ГОСТа исходит от федеральных властей. Формально МКУ «Тюменьгортранс» ссылается на пункт 2 статьи 22 ФЗ «О безопасности дорожного движения», запрещающий повышать пропускную способность дорог за счет снижения уровня безопасности. Судя по всему, именно этой нормой права будет объясняться отказ в удовлетворении требований горожан.
Одним из возможных вариантов решения проблемы могло бы стать признание пункта 7.1.2 ГОСТ Р 52289–2004 незаконным, однако, случаи успешного обжалования государственных стандартов в суде единичны, и надеяться на это в сложившейся ситуации не приходится.
Как добавили участники круглого стола, на сегодняшний день принято решение продолжать внедрение нового ГОСТа, смягчая возникающие при этом неудобства. Для этих целей специалисты будут проводить мониторинг и корректировать работу светофоров. Еще одной мерой может стать установка пешеходных кнопок — это позволит не включать пешеходную фазу впустую.
Шесть минут на светофоре? К счастью, пока это лишь фотомонтаж…
Есть большая вероятность, что жителям города в скором будущем придется узнать, что такое «настоящие пробки». Держитесь, тюменцы! Здоровья вам и хорошего настроения.