ЖК «Москва»: когда мечты воплощаются

«Как правило, такие компактные квартиры это первая серьезная покупка человека. Для многих она является даже мечтой их возраста, и она оставит неизгладимый след в памяти на всю жизнь. Это должны быть хорошие впечатления и компания „Сибстройсервис“ делает правильные вещи, когда ремонтирует и меблирует свой продукт для наглядности», — отметила генеральный директор «Мебель Групп» Ирина Ачинович. Она позитивно оценила совместно проделанную работу и выразила уверенность, что теперь квартира не будет пустовать, так как с помощью нее менеджеры продаж обязательно покажут комфорт и уют всем покупателям.