ЖК «Москва»: когда мечты воплощаются

«Долго работая в отрасли, ты начинаешь хорошо понимать Покупателя. Его желания, возможности, видение дальнейшего проживания. И один из важных факторов при выборе жилья довольно очевиден — ремонт и расстановка мебели», — Сергей Харциенко, директор по продажам и маркетингу компании «Сибстройсервис», прокомментировал нововведение. Люди просчитывают финансовые вложения — что докупить, какую мебель перевезти из предыдущей квартиры, как в новой планировке будут смотреться вещи уже сложившегося декора? В голове каждого будущего владельца нового жилья возникают эти вопросы во время экскурсии на строительную площадку. Компания «Сибстройсервис» ответила на все эти вопросы с помощью меблированной квартиры в строящемся доме первой очереди ЖК «Москва».
При расстановке мебели акцент был сделан на функциональное использование каждого квадратного метра. В квартирах-студиях необходимо грамотно совмещать цвета, мебель, делать логичное зонирование. В ЖК «Москва» хитом продаж является квартира площадью 17,15 кв. м. С помощью нее было решено показать Покупателям один из вариантов их будущего интерьера.
«Как правило, такие компактные квартиры это первая серьезная покупка человека. Для многих она является даже мечтой их возраста, и она оставит неизгладимый след в памяти на всю жизнь. Это должны быть хорошие впечатления и компания „Сибстройсервис“ делает правильные вещи, когда ремонтирует и меблирует свой продукт для наглядности», — отметила генеральный директор «Мебель Групп» Ирина Ачинович. Она позитивно оценила совместно проделанную работу и выразила уверенность, что теперь квартира не будет пустовать, так как с помощью нее менеджеры продаж обязательно покажут комфорт и уют всем покупателям.
В квартире есть все необходимое. Начиная от входного коврика и заканчивая ложками — это полностью готовая к проживанию квартира. Например, санузел представлен уже с ванной, стиральной машиной, раковиной и полками под бытовые вещи, а в шкафах есть вешалки и постельное белье.
Напомним, что первые дома в ЖК «Москва» сдаются в конце года. Сейчас в продажу поступили квартиры в третьей очереди строительства с подобными планировочными решениями, поэтому любой желающий может увидеть воплощение своей мечты еще на стадии закладки фундамента дома. Для записи на экскурсии просим Вас позвонить по номеру +7 (3452) 21-79-79.
Справка: компания «Сибстройсервис» 24 года гарантировано строит для жителей Тюмени удобное жилье. Большой опыт в строительстве позволяет грамотно совмещать проверенные годами технологии и новые строительные тенденции. Дома компании «Сибстройсервис» возводятся с качественной черновой отделкой в кирпичном и панельном исполнении. Строительство домов ведется за счет собственных средств, без привлечения банковских инвестиций. Сайт: sib72.ru