Мать погибшей в больнице тюменской школьницы: Моей дочери не дали даже шанса

Напомним, об этой трагедии интернет-портал NashGorod.ru писал в феврале прошлого года. 17-летняя Лена умерла в больнице, так не дождавшись операции. Девушка жаловалась на головные боли, а в октябре 2014 года у нее было обнаружено объемное новообразование в теменно-затылочной области. В ОКБ № 2 Лене порекомендовали пройти МРТ и направили в Федеральный центр нейрохирургии на плановую госпитализацию.
Но там в госпитализации отказали, выдав заключение на оформление квоты и лечение по месту жительства. А самочувствие девочки только ухудшалось. На оформление квоты ушел месяц. Все это время Лена находилась дома и не получала лечения. Только пила обезболивающее.
Операции девушка не дождалась. В начале декабря с судорогами ее увезла скорая. В ОКБ № 2 она впала в кому и скончалась 24 декабря. Лена не дожила до собственной свадьбы всего несколько месяцев. Девушку похоронили в свадебном платье. Из заключения судебно-медицинской экспертизы мать девушки, Светлана Малышева, узнала, что у дочери была злокачественная опухоль четвертой степени.
Мама погибшей девушки обратилась в Следственный комитет и прокуратуру. И вот в сентябре Ленинский районный суд вынес решение: иск о компенсации морального вреда удовлетворить частично. С медицинских учреждений, ОКБ № 2 и Федерального центра нейрохирургии взыскано… по 100 тысяч рублей. «Суд даже не обязал их компенсировать похороны Лены и судебные издержки», — возмущена Светлана, — Через полгода после похорон дочери, немного придя в себя, я начала искать информацию об этом заболевании. Я была просто в ужасе: как врачи могли не заметить! Я так и сказала на суде: вы не дали моей дочери даже шанса побороться с болезнью, скрыли заболевание. Нас просто «выпнули» из нейроцентра, сказав: пейте анальгин. Если бы я знала, что у моей дочери онкология, продала бы квартиру, кинула клич по Тюмени, но собрала бы деньги на экстренную операцию».
Теперь женщина, потерявшая дочь из-за врачебной бюрократии, не намерена сдаваться и обжалует решение в областном суде: «Я не остановлюсь и вынесу это на Первый канал — там ждут моего согласия на репортаж. Если и в областном суде решение будет не в мою пользу, я расскажу все на Первом».