Мать погибшей в больнице тюменской школьницы: Моей дочери не дали даже шанса

Мама погибшей девушки обратилась в Следственный комитет и прокуратуру. И вот в сентябре Ленинский районный суд вынес решение: иск о компенсации морального вреда удовлетворить частично. С медицинских учреждений, ОКБ № 2 и Федерального центра нейрохирургии взыскано… по 100 тысяч рублей. «Суд даже не обязал их компенсировать похороны Лены и судебные издержки», — возмущена Светлана, — Через полгода после похорон дочери, немного придя в себя, я начала искать информацию об этом заболевании. Я была просто в ужасе: как врачи могли не заметить! Я так и сказала на суде: вы не дали моей дочери даже шанса побороться с болезнью, скрыли заболевание. Нас просто «выпнули» из нейроцентра, сказав: пейте анальгин. Если бы я знала, что у моей дочери онкология, продала бы квартиру, кинула клич по Тюмени, но собрала бы деньги на экстренную операцию».