Квартира в наследство: что нужно знать, чтобы избежать проблем?

В случае, когда предполагаемый наследник умер после открытия наследства и при этом не успел его принять в течение шести месяцев, право на это имущество переходит к его наследникам по закону или завещанию. Для принятия такого наследства необходимо подать заявление нотариусу или фактически его принять. При этом, срок для вступления в наследство может быть увеличен до 6 месяцев, если этот срок составляет менее трех месяцев.