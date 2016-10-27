Квартира в наследство: что нужно знать, чтобы избежать проблем?

Сроки принятия наследства
Итак, наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к родным людям, указанным в завещании. Наследованию не подлежат личные неимущественные права и иные нематериальные блага.
«Статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается срок в течение, которого наследники желающие воспользоваться своим правом на наследство, должны подать заявление нотариусу или совершить действия по фактическому вступлению в наследство. Срок для вступления в наследство составляет 6 месяцев с момента смерти наследодателя», — поясняет адвокат Борис Лабунец.
Впрочем, принять наследство возможно и после истечения 6 месяцев, но тогда эта процедура будет намного сложнее, нежели вступление в наследство в предусмотренные законом сроки.
Срок для вступления в наследство составляет 6 месяцев с момента смерти наследодателя.
«Принятие наследства за пределами предусмотренного срока возможно в судебном порядке, либо через нотариуса. При принятии наследства через нотариуса требуется согласие в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Такое согласие должно быть письменным и удостоверено нотариально. Если такое согласие отсутствует или других наследников попросту нет, обращаться следует в суд», — говорит адвокат.
Восстановить пропущенный срок суд вправе, если наследник не знал и не мог знать, что наследство открыто или же пропустил этот срок по другим уважительным причинам. Однако и в этом случае закон устанавливает шестимесячный срок для обращения в суд. При этом его течение начинается с момента, когда причины пропуска срока отпали.
Способы принятия наследства
Как уже отмечалось выше, принять наследство можно двумя способами:
— Подать заявление нотариусу.
Подать заявление нотариусу наследник вправе лично или через представителя, а также направить заявление по почте. Подпись наследника в заявлении, направляемом по почте, должна быть засвидетельствована нотариусом.
Наследники должны понимать, что свидетельство о праве на наследство выдается не сразу после подачи соответствующего заявления нотариусу, а лишь по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
«В течение этого срока нотариусу предстоит выяснить, оставил ли наследодатель завещание, определить круг всех наследников, а также посчитать долю каждого из них. По прошествии полугода наследникам следует явиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию. Указанное свидетельство подлежит регистрации, если речь идет о наследовании имущества, переход прав на которое требует государственной регистрации», — объясняет Борис Лабунец.
— Фактически принять наследство.
К действиям по фактическому принятию наследства относятся:
В случае фактического принятия наследства, наследникам предстоит устанавливать факт вступления в наследство и признавать право собственности через суд. Вступившее в законную силу судебное решение также подлежит регистрации, если речь идет о наследовании имущества, переход прав на которое требует государственной регистрации.
Закон запрещает принятие части наследства, а также принятие наследства под условием или с оговорками. Таким образом, принятая наследником часть наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
В случае, когда предполагаемый наследник умер после открытия наследства и при этом не успел его принять в течение шести месяцев, право на это имущество переходит к его наследникам по закону или завещанию. Для принятия такого наследства необходимо подать заявление нотариусу или фактически его принять. При этом, срок для вступления в наследство может быть увеличен до 6 месяцев, если этот срок составляет менее трех месяцев.
Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Отказ от наследства
Наследник может отказаться от причитающейся ему доли наследства. Сделать это можно в течение срока для принятия наследства. Однако отказаться от наследства можно и в том случае, если оно уже было принято. Изменить отказ или взять его обратно, закон не позволяет.
Чем отличается наследование по закону и по завещанию?
Действующее законодательство предусматривает два правовых режима наследования — по закону и по завещанию. Наследование по закону применяется в случае, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Наследование по закону осуществляется согласно следующей очереди:
Обязательная доля в наследстве
«Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет», — подчеркивает адвокат.
В соответствии со ст.1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Наследование по завещанию
Для применения положений наследования по завещанию, необходимо соблюсти все условия составления завещания. В частности, завещание должно быть письменным, составлено лично и полностью дееспособным лицом. В случае если завещаний оставлено несколько, то действительным признается последнее завещание.
Законодательство Российской Федерации предусматривает свободу завещания, т. е. завещатель вправе завещать свое имущество любым лицам, определить долю каждого из наследников или же совсем лишить кого-либо наследства. Единственным ограничением при составлении завещания являются требования о соблюдении ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве.
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, не взимается.
Какие документы прежде всего необходимы для вступления в наследство?
Все необходимые официальные документы условно можно разделить на три группы:
К первой группе относятся: свидетельство о смерти гражданина, а также выписка из домовой книги (справка из УФМС РФ), поквартирная карточка, подтверждающая, что умерший гражданин проживал перед своей смертью в том или ином месте.
Вторая группа — это, соответственно, паспорт наследника и документ, подтверждающий родство. Это может быть свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении или усыновлении и т. п.
К третьей группе относятся документы, индивидуальные для каждого случая. Такими могут быть пенсионное удостоверение, справка, подтверждающая инвалидность и т.п.
Сколько стоит наследство?
Принятие наследства влечет за собой определенные денежные расходы: оплата услуг управляющего наследством, услуг нотариуса по оформлению документов. Оплата регистрации прав собственности на такое имущество как недвижимость, транспорт, ценные бумаги, счета в банках и т.п.
Все это — государственные пошлины на наследуемое имущество, которые составляют различные суммы в зависимости от степени родства наследника.
«Согласно п.22 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:
— детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн рублей», — добавляет Борис Лабунец.
Стоимость имущества, исходя из которой, нотариус обязан произвести расчет госпошлины, определяется органами БТИ (кадастровым органом) или независимыми экспертами. В любом случае справка о стоимости предъявляется наследником. Требования увеличить стоимость имущества со стороны нотариуса будут не правомерны.
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, не взимается.