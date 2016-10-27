Ирина Медведева: У наших детей украли чистоту и целомудрие

Свою точку зрения на некоторые нюансы помощи неблагополучным семьям высказала тюменская общественница и многодетная мать Елена Майсюк: «Среди наших благотворителей — Парк культуры и отдыха, ежегодно он выдает нам некоторое количество билетов на аттракционы. Мне известны случаи, что эти билеты в итоге дети из неблагополучных семей продают около касс за полцены. Если сегодня мы будем кормить таких людей, завтра наши дети будут кормить их детей». Также по словам Елены Майсюк, до 70 процентов в обращений в службы опеки — это не проблемы ребенка, а месть взрослых друг другу: «Могу привести такой пример. У нас есть мать четверых детей. В субботу рано утром ей стучат в дверь — на пороге целая делегация служб, в том числе, МЧС. Они просят разрешения войти, осматривают квартиру, видят, что в доме чисто, бутылки не валяются, дети спят, из мультиварки пахнет кашей. Задают матери вопрос — а у вас враги есть? То есть очень часто эти методы очень часто используются взрослыми для сведения счетов. В данном случае это была месть свекрови». Затронули участники встречи также и тему разводов и их профилактики. Елена Майсюк считает, что до 70 процентов неблагополучных детей сегодня — именно из таких семей: «В этих случаях страдают все, но дети особенно».