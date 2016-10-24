Как безопасно покупать через интернет

Интернет-эквайринг — современный, технологичный и безопасный способ оплаты товаров и услуг в интернете. Благодаря этому сервису расчет происходит мгновенно, а товар тут же переходит в пользование клиента. «Привычной какая-либо услуга становится только тогда, когда человек воспользовался ей несколько раз, ощутил на себе все ее плюсы. К сожалению, пока не все компании понимают преимущества данного сервиса, поэтому не стремятся реализовать услугу оплаты товаров и услуг у себя на сайте, — отмечает Максим Синицин. Главная проблема в том, что до сих пор отсутствует соответствующая инфраструктура. Крупные международные и всероссийские компании уже давно включили на свои сайты возможность оплаты товаров через интернет, но для местных производителей и малого бизнеса — эта услуга по-прежнему из разряда диковинных».