Как безопасно покупать через интернет

Интернет-эквайринг — современный, технологичный и безопасный способ оплаты товаров и услуг в интернете. Благодаря этому сервису расчет происходит мгновенно, а товар тут же переходит в пользование клиента. «Привычной какая-либо услуга становится только тогда, когда человек воспользовался ей несколько раз, ощутил на себе все ее плюсы. К сожалению, пока не все компании понимают преимущества данного сервиса, поэтому не стремятся реализовать услугу оплаты товаров и услуг у себя на сайте, — отмечает Максим Синицин. Главная проблема в том, что до сих пор отсутствует соответствующая инфраструктура. Крупные международные и всероссийские компании уже давно включили на свои сайты возможность оплаты товаров через интернет, но для местных производителей и малого бизнеса — эта услуга по-прежнему из разряда диковинных».
«По большому счету совершенно не важно, где находится бизнес и какой сфере деятельности он относится, — дополняет Андрей Редько. — Это может быть, например, крестьянско-фермерское хозяйство где-нибудь в Ярково. Сейчас ведь модно заказывать экологически чистые продукты. В европейской части России подобные вещи уже давно стали повседневностью: чем бы ни занималась компания, первое, что делает руководство — это создает сайт с возможностью прямых продаж».
Для магазинов и розничной торговли отлаженная система продаж через интернет означает практически гарантированное увеличение клиентопотока. Услуга интернет-эквайринга дает возможность диверсифицировать продажи, сэкономить на зарплатах сотрудникам и аренде офиса.
«В настоящее время услугу интернет-эквайринга от Сбербанка оценили множество крупных российских и региональных компаний — UTair, „Аэрофлот“, „Евросеть“ и другие. Сфера их деятельности простирается от торговли товарами народного потребления до оказания услуг связи, доставки еды и заказа авиабилетов. В числе партнеров Западно-Сибирского банка Сбербанка ресторанный холдинг „Максим“, кинотеатр „Киномакс“, сеть лингвистических и образовательных центров „Еврошкола“, сеть цветочных салонов „Цветкоff“, сеть ресторанов „Ассорти-Ресторанс“. В общей сложности на территории деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка работает более 150 интернет-магазинов, в месяц клиенты совершают порядка 37000 транзакций»,- подчеркнул Максим Синицин.
Плюсы интернет-эквайринга:
— Безопасность и надежность сервиса от Сбербанка, как для покупателей, так и для бизнеса;
— Возможность отслеживать в реальном времени каждую транзакцию;
— Бесплатное подключение услуги;
— Несколько вариантов подключения интернет-эквайринга в зависимости от функционала сайта;
— Конкурентное преимущество перед другими компаниями.
Минусы:
— Недоверие к рынку интернет-торговли из-за фактов мошенничества и недобросовестности отдельных продавцов.
Клиенту на выбор предоставляется несколько вариантов реализации услуги интернет-экварийнга на сайте компании:
— Индивидуальный проект Программист компании-партнера получает необходимые спецификации и затем интегрирует их на сайт, клиенту лишь остается положить товар в корзину и нажать кнопку «оплатить».
— Интеграция онлайн-оплаты по готовому модульному решению Готовый модуль и система управления оплатой интегрируется в сайт, основанный на готовой платформе(например, на системе «1С-Битрикс»).
— Выставление счета на оплату Менеджер фиксирует заказ через личный кабинет, а затем формирует счет и отправляет его на указанный адрес электронной почты клиента.
— Оплата через социальные сети и интернет-витрины Данный способ схож с предыдущим и предусматривает ведение интернет-магазина при помощи так называемой «витрины» — публичной страницы в социальной сети.
Оплата заказа производится при помощи перехода по ссылке на страницу с платежной формой.
Подключение услуги интернет-эквайринга от Сбербанка абсолютно бесплатно для клиента, комиссия взимается с каждой транзакции, ее размер определяется индивидуально. Настороженность покупателей при покупках через интернет чаще всего вызывают недобросовестные поставщики и мошенники. Очень легко по незнанию, особенно в социальных сетях, перепутать надежного продавца с компанией-однодневкой. Уже одного такого заказа хватит, чтобы надолго отбить охоту покупать что-либо через интернет.
«Покупателю выгодно совершать покупки через интернет чаще, поскольку он автоматически становится участником программы лояльности „Спасибо!“ от Сбербанка или других ко-брендинговых программ от крупных партнеров банка. Бизнесмен в свою очередь добивается устойчивого спроса на свою продукцию и получает возможность поддерживать лояльность клиента при помощи скидок и различных рекламных акций», — отмечает Андрей Редько.
Специалисты Сбербанка уверены, что в ближайшие годы услуга интернет-эквайринга станет еще более востребованной, этому будут способствовать тренды в электронной коммерции и платежах, конкурентная среда и законы рынка.
«В непростых экономических условиях необходимость сокращать издержки будет подталкивать производителей и продавцов выходить на рынок интернет-продаж. В 2017 году мы ожидаем увеличение транзакционной активности минимум на 20%. На 30% должны увеличиться продажи при помощи мобильных приложений. За интернет-экварийнгом будущее», — подчеркивает Максим Синицын.