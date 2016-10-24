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Как безопасно покупать через интернет

24 октября 2016, 12:12
Порядка 70% россиян владеют несколькими дебетовыми и кредитными картами. Еще пять лет назад многие с опаской относились к безналичному способу оплаты товаров и услуг. Со временем торговый эквайринг, так звучит название данной услуги на языке финансистов, преодолел путь от непонятного излишества до обыденной повседневности. На том же пути сейчас находятся покупки через интернет. Уже более полутора лет в Тюменской области услугу интернет-эквайринга предоставляет Сбербанк. О преимуществах данного сервиса для клиентов и для бизнеса рассказали менеджеры по работе с ключевыми партнерами по эквайрингу Западно-Сибирского банка Сбербанка Максим Синицин и Андрей Редько.

Интернет-эквайринг — современный, технологичный и безопасный способ оплаты товаров и услуг в интернете. Благодаря этому сервису расчет происходит мгновенно, а товар тут же переходит в пользование клиента. «Привычной какая-либо услуга становится только тогда, когда человек воспользовался ей несколько раз, ощутил на себе все ее плюсы. К сожалению, пока не все компании понимают преимущества данного сервиса, поэтому не стремятся реализовать услугу оплаты товаров и услуг у себя на сайте, — отмечает Максим Синицин. Главная проблема в том, что до сих пор отсутствует соответствующая инфраструктура. Крупные международные и всероссийские компании уже давно включили на свои сайты возможность оплаты товаров через интернет, но для местных производителей и малого бизнеса — эта услуга по-прежнему из разряда диковинных».

«По большому счету совершенно не важно, где находится бизнес и какой сфере деятельности он относится, — дополняет Андрей Редько. — Это может быть, например, крестьянско-фермерское хозяйство где-нибудь в Ярково. Сейчас ведь модно заказывать экологически чистые продукты. В европейской части России подобные вещи уже давно стали повседневностью: чем бы ни занималась компания, первое, что делает руководство — это создает сайт с возможностью прямых продаж».

Для магазинов и розничной торговли отлаженная система продаж через интернет означает практически гарантированное увеличение клиентопотока. Услуга интернет-эквайринга дает возможность диверсифицировать продажи, сэкономить на зарплатах сотрудникам и аренде офиса.

«В настоящее время услугу интернет-эквайринга от Сбербанка оценили множество крупных российских и региональных компаний — UTair, „Аэрофлот“, „Евросеть“ и другие. Сфера их деятельности простирается от торговли товарами народного потребления до оказания услуг связи, доставки еды и заказа авиабилетов. В числе партнеров Западно-Сибирского банка Сбербанка ресторанный холдинг „Максим“, кинотеатр „Киномакс“, сеть лингвистических и образовательных центров „Еврошкола“, сеть цветочных салонов „Цветкоff“, сеть ресторанов „Ассорти-Ресторанс“. В общей сложности на территории деятельности Западно-Сибирского банка Сбербанка работает более 150 интернет-магазинов, в месяц клиенты совершают порядка 37000 транзакций»,- подчеркнул Максим Синицин.

Плюсы интернет-эквайринга:

— Безопасность и надежность сервиса от Сбербанка, как для покупателей, так и для бизнеса;

— Возможность отслеживать в реальном времени каждую транзакцию;

— Бесплатное подключение услуги;

— Несколько вариантов подключения интернет-эквайринга в зависимости от функционала сайта;

— Конкурентное преимущество перед другими компаниями.

Минусы:

— Недоверие к рынку интернет-торговли из-за фактов мошенничества и недобросовестности отдельных продавцов.

Клиенту на выбор предоставляется несколько вариантов реализации услуги интернет-экварийнга на сайте компании:

Индивидуальный проект Программист компании-партнера получает необходимые спецификации и затем интегрирует их на сайт, клиенту лишь остается положить товар в корзину и нажать кнопку «оплатить».

Интеграция онлайн-оплаты по готовому модульному решению Готовый модуль и система управления оплатой интегрируется в сайт, основанный на готовой платформе(например, на системе «1С-Битрикс»).

Выставление счета на оплату Менеджер фиксирует заказ через личный кабинет, а затем формирует счет и отправляет его на указанный адрес электронной почты клиента.

Оплата через социальные сети и интернет-витрины Данный способ схож с предыдущим и предусматривает ведение интернет-магазина при помощи так называемой «витрины» — публичной страницы в социальной сети.

Оплата заказа производится при помощи перехода по ссылке на страницу с платежной формой.

Подключение услуги интернет-эквайринга от Сбербанка абсолютно бесплатно для клиента, комиссия взимается с каждой транзакции, ее размер определяется индивидуально. Настороженность покупателей при покупках через интернет чаще всего вызывают недобросовестные поставщики и мошенники. Очень легко по незнанию, особенно в социальных сетях, перепутать надежного продавца с компанией-однодневкой. Уже одного такого заказа хватит, чтобы надолго отбить охоту покупать что-либо через интернет.

«Покупателю выгодно совершать покупки через интернет чаще, поскольку он автоматически становится участником программы лояльности „Спасибо!“ от Сбербанка или других ко-брендинговых программ от крупных партнеров банка. Бизнесмен в свою очередь добивается устойчивого спроса на свою продукцию и получает возможность поддерживать лояльность клиента при помощи скидок и различных рекламных акций», — отмечает Андрей Редько.

Специалисты Сбербанка уверены, что в ближайшие годы услуга интернет-эквайринга станет еще более востребованной, этому будут способствовать тренды в электронной коммерции и платежах, конкурентная среда и законы рынка.

«В непростых экономических условиях необходимость сокращать издержки будет подталкивать производителей и продавцов выходить на рынок интернет-продаж. В 2017 году мы ожидаем увеличение транзакционной активности минимум на 20%. На 30% должны увеличиться продажи при помощи мобильных приложений. За интернет-экварийнгом будущее», — подчеркивает Максим Синицын.

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