4 факта о бизнесе в «Звёздном Городке»

От редакции: когда мы зашли в центр «Лингвитания» у нас было явственное ощущение, что мы из Тюмени перенеслись в англоязычный мир. Как нам объяснила директор, ученики школы попадают в среду, в которой всё: координатор, преподаватели, учебники и даже стены располагают к общению на иностранном языке. Похоже, что у языкового барьера нет ни единого шанса.