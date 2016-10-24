4 факта о бизнесе в «Звёздном Городке»

Влюблённые пары смогут гулять по красивому пешеходному бульвару, молодые семьи будут без страха отпускать малышей на детскую площадку, для спортсменов создаётся велосипедная трасса и полноценный фитнес-центр, для деловых людей строятся рестораны, в которых можно провести деловую встречу, для творческих людей планируются арт-объекты.
Здесь также будут аптеки, салоны красоты, химчистка, стоматологии, детские сады, банки, автомойки и прочее. Многие компании уже арендовали помещения и активно ведут бизнес.
Мы взяли интервью у четырёх арендаторов, чтобы понять, насколько перспективен микрорайон «Звёздный Городок» с точки зрения сферы оказания услуг.
Арендатор: медицинский центр «Доктор А».
Арендуют помещение в «Звёздном Городке»: 1 год.
О компании: клинико-диагностический центр, включённый в официальный реестр каталога «Лучшие медицинские учреждения Российской Федерации — 2015 года».
Особенность компании: предоставляют все виды медицинских услуг в одном центре.
От редакции: директор медицинского центра провёл небольшую экскурсию, в ходе которой мы обратили внимание на вежливость персонала, современное оборудование, приятный дизайн интерьеров, чистоту и порядок в помещениях.
По словам Яна Арбитайло — директора центра, за первые полгода работы в микрорайоне доход клиники увеличился на 50%. Динамика роста прослеживается отчётливо, поэтому уже сейчас можно говорить об успехе. «Доктор, А» планирует продолжать свою деятельность и в скором времени ожидает притока клиентов. Это связано с постепенным заселением микрорайона.
Арендатор: языковой центр «Лингвитания».
Арендуют помещение в Звёздном Городке: 1,5 года.
О компании: детская школа изучения английского языка.
Особенность компании: на работу принимаются только учителя, владеющие преподаваемым языком на уровне native speaker.
От редакции: когда мы зашли в центр «Лингвитания» у нас было явственное ощущение, что мы из Тюмени перенеслись в англоязычный мир. Как нам объяснила директор, ученики школы попадают в среду, в которой всё: координатор, преподаватели, учебники и даже стены располагают к общению на иностранном языке. Похоже, что у языкового барьера нет ни единого шанса.
Методист школы — Светлана Остаточникова, рассказала нам, что пока в центре занимается меньшее количество детей, чем планировалось. Однако Светлану это не расстраивает, так как микрорайон активно застраивается и будущие жильцы — современные семьи, понимают, насколько важно знание английского языка и обязательно захотят донести это своим детям.
Кроме того, центр «Лингвитания» регулярно получает позитивную обратную связь от родителей учеников школы. Тёплые слова благодарности дорогого стоят, поэтому школа будет развиваться, чтобы быть достойными преподавателями для детей микрорайона.
Арендатор: аптека «Фарма Грант».
Арендуют помещение в Звёздном Городке: 1,5 года.
О компании: Тюменская сеть аптек, предлагающая лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, товары для поддержания здоровья.
Особенность компании: возможен индивидуальный заказ новых и редких лекарственных препаратов, которых нет в наличии и в ассортименте других аптек.
От редакции: в аптеке стерильно чисто, здесь приятно находиться. Ассортимент лекарств и медицинских товаров впечатляет. Обслуживание вежливое, профессиональное.
Светлана Штепа — директор аптеки, рассказала нам, что с первых месяцев работы стала видна динамика роста. Люди приходят, потому что в аптеке работают сертифицированные специалисты с фармацевтическим образованием, профессионалы, которые могут проконсультировать и дать совет. Это ценно, так как не всегда есть возможность пойти к врачу, а заниматься самолечением — опасно.
Сотрудники аптеки проживают в «Звёздном Городке», поэтому жители микрорайона испытывают к ним своего рода доверие.
«Фарма Грант» планирует и далее вести свою оздоровительную деятельность, обеспечивать жителей микрорайона только качественными, современными лекарственными препаратами.
Арендатор: химчистка «Ромашка».
Арендуют помещение в Звёздном Городке: 1,5 года.
О компании: сеть химчисток «Ромашка» в Тюмени успешно работает с частными и корпоративными клиентами с 1997 года.
Особенность компании: для каждого заказа подбирается индивидуальный способ обработки, поэтому не бывает казусов с испорченными вещами.
От редакции: химчистка «Ромашка» ломает стереотип о «хамовитых» сотрудниках таких заведений. Персонал работает вежливо и быстро, в курсе особенности своей работы и не ленится ответить на вопросы клиентов.
Олег Смирнов — директор химчистки «Ромашка», говорит, что всего за полгода количество клиентов увеличилось на 50%. Работает сарафанное радио, так как химчистка оказывает качественные и разнообразные услуги. Здесь можно почистить ковры, подушки, шубы и другую одежду. Кроме того, можно покрасить кожу и сдать вещи в прачечную. Олег уверен, что по мере заселения микрорайона, количество клиентов и, соответственно, доходы будут только расти.
Судя по словам арендаторов, дела в микрорайоне «Звёздный Городок» идут хорошо, для бизнеса здесь большие перспективы. Мало того, что концепция «городка» предполагает платёжеспособную и современную аудиторию, так ещё и близкое расположение ТРЦ «Тюмень Сити Молл» привлечёт клиентов из разных частей города.