Дискуссия вокруг хиджаба: о женском мини-футболе заговорили только после матча в Иране

Ситуацию мы попросили прокомментировать представительниц Тюменской феминистской инициативы «Гербера». Ситуация, как с тем же мини-футболом, относительна. С одной стороны лучше женский футбол в хиджабах, нежели полный запрет на женский футбол. Однако регламентация внешнего вид женщины кем-то еще, кроме нее самой, — это посягательство на ее свободу, отметила активистка ТФИ «Гербера» Александра. «Я считаю запретительные меры, направленные на женщин и девочек в хиджабах вредоносными и дискриминационными. Они не решают проблему, а только лишают их возможности появиться в общественных местах, а значит учиться и работать, — отметила она. — С угнетением верующих женщин нужно бороться не запретом соблюдать нормы их вероисповедания, а просвещением. Причем не только этих женщин, но в большой мере и мужчин, которые на них давят».