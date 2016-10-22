Дискуссия вокруг хиджаба: о женском мини-футболе заговорили только после матча в Иране

15 и 16 октября команды провели два матча: первый матч завершился вничью (3:3), второй — победой россиянок (5:3).
Согласно правилам посещения и участия в спортивных мероприятиях женщинам в Иране предписывается выступать с покрытой головой и так, чтобы публика не видела обнаженных рук и ног. По этой причине российская сборная и облачилась в бриджи, футболки с длинными рукавами и платки. Интересно, что в таком наряде девушки сыграли только вторую игру, первую же — в своей обычной спортивной форме, потому как она проходила без зрителей.
Следует отметить, что мини-футбольная сборная России выступает в Иране уже не в первый раз. Всего насчитывается четыре визита в эту страну, начиная с 2010 года, и в первых матчах россиянки также выступали в своей обычной полевой форме.
Доставила ли игра в новом облачении какие-то неудобства футболисткам, можно судить по комментарию капитана команды Ксении Ольковой (воспитанница тюменской школы мини-футбола, в прошлом играла за ЖМФК «Тюмень», ныне выступает за пензенский клуб «Лагуна-УОР») на сайте Ассоциации мини-футбола России: «Здесь (в Иране) практически как второй дом (смеется). Девчонки поопытнее уже привыкли ко всему, платки для нас не в новинку. Нужно с уважением относиться к местной культуре и обычаям, тем более, что каждый раз нас очень здорово здесь принимают и матчи с соперницами из Ирана всегда для нас значимое событие».
В комментарии газете Metro Олькова отметила, что команда не испытывала какого-либо дискомфорта от игры: «В процессе игры вообще забывается, что надета специфическая форма. Не могу сказать что было тяжело играть в ней, материал достаточно тонкий и форма свободная. Играли так в знак уважения к местной культуре и обычаям данной страны. Мы приехали получать международный опыт, никто в сборной не возражал играть в закрытой форме, тем более это способствовало привлечению болельщиков. Нас никто не заставлял».
Ассоциация мини-футбола России в свою очередь также прокомментировала игру в хиджабах необходимостью уважать чужие традиции. Пресс-секретарь ассоциации Евгений Янченко даже немного посетовал на своей странице «ВКонтакте» на то, что популярности женскому мини-футболу в России прибавила шумиха вокруг хиджабов, а не успехи сборной на международной арене.
В соцсетях иранский дресс-код между тем действительно вызвал оживленную дискуссию. Так, в официальной группе АМФР разгорелись нешуточные споры по поводу того, следует ли футбольному руководству так уж тщательно соблюдать мусульманские традиции. Кто-то из дискутирующих увидел в этом жест доброй воли и уважение к чужой культуре, другие, напротив, сочли унижением и нарушением регламента ношения формы.
В правилах игры в мини-футбол, утвержденных ФИФА в 2010–2011 годах, между тем, имеются указания о дополнительной защитной экипировке, включая и головные уборы, и нет прямого запрета на использование головных платков или хиджабов. Впрочем, в правилах прямо указывается, что дополнительная экипировка должна использоваться с единственной целью -физическая защита игрока, и при этом не представлять никакой опасности для него самого или для других спортсменов на площадке.
В основную же экипировку игрока в мини-футбол входят: рубашка или футболка, трусы, гетры, щитки и обувь из парусины, либо мягкой кожи. Категорически не допускается правилами только использование ювелирных украшений, наручных часов и прочих потенциально травмоопасных вещей.
Так или иначе, иранские правила поведения и традиции приходятся по нраву далеко не всем спортсменам. Недавно американская шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс заявила на своей странице в Instagram, что намерена бойкотировать международный турнир, который в феврале 2017 года должен состояться в Тегеране. Причина — дополнительные правила, которые распространила FIDE по отношению к зарубежным участницам. Им наравне с местными спортсменками будет необходимо надеть хиджаб. «Думаю, что это неприемлемо — проводить женский чемпионат мира в стране, где у женщин нет даже базовых прав и с ними обращаются как со второразрядными людьми», — высказалась Паикидзе-Барнс.
Вообще ситуация с женским спортом в мусульманских странах — очень трудная и деликатная тема. Строгие традиции запрещают женщинам заниматься чем-либо, что могло бы хоть малейшим образом скомпрометировать их целомудренность.
Учитывая, что спортивная форма свободна и открыта для максимальной функциональности, а в некоторых случаях и просто откровенна (причем правила ее ношения предписаны регламентами международных федераций), занятие спортом для девушек из мусульманских стран становится просто недоступным.
Впрочем, с каждым годом ситуация меняется — спортивные федерации с каждым годом все меньше обращают внимание на строгое соблюдение формы одежды. Примером может послужить рапиристка сборной США Ибтихадж Муххамад — мусульманка по вероисповеданию, бронзовый призер командных соревнований по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Девушка вполне успешно представляла страну на международной арене в течение многих лет, являясь чемпионкой Панамериканских игр, и в конце-концов стала первой представительницей олимпийской сборной США, которая носит хиджаб. Тем самым она демонстрирует, как можно соблюдать нормы своей религии и при этом выступать на международной арене, добиваясь спортивных успехов.
Ситуацию мы попросили прокомментировать представительниц Тюменской феминистской инициативы «Гербера». Ситуация, как с тем же мини-футболом, относительна. С одной стороны лучше женский футбол в хиджабах, нежели полный запрет на женский футбол. Однако регламентация внешнего вид женщины кем-то еще, кроме нее самой, — это посягательство на ее свободу, отметила активистка ТФИ «Гербера» Александра. «Я считаю запретительные меры, направленные на женщин и девочек в хиджабах вредоносными и дискриминационными. Они не решают проблему, а только лишают их возможности появиться в общественных местах, а значит учиться и работать, — отметила она. — С угнетением верующих женщин нужно бороться не запретом соблюдать нормы их вероисповедания, а просвещением. Причем не только этих женщин, но в большой мере и мужчин, которые на них давят».
Спортивная же форма должна быть функциональна и закрывать тело ровно настолько, насколько это помогает добиться результата. «Как показали прошедшие олимпийские игры перегибов с женской спортивной одеждой достаточно — она часто слишком сексуализирована, а иногда наоборот скорее преследует цель лишить женщину ее сексуальности, чем дать ей свободу движений и необходимый контроль температуры тела во время занятий спортом, — отметила собеседница Nashgorod.ru. — Я рада что женщины в Иране могут заниматься спортом, которым хотят, и рада что женщины из Тюмени смогли поучаствовать в соревнованиях, но считаю что неоправданных функциональностью требований к спортивной форме быть не должно».