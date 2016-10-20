Тюмень с высоты полета квадрокоптера: найди свой дом на фото

Если бы люди могли летать, какой бы мы увидели Тюмень? Ответ на этот вопрос дают фотографии Александра Чалкова, сделанные с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера. Разноцветные коробки новостроек, ленты дорог, малюсенькие деревья, узнаваемые здания в центре города — все это в нашем фотосюжете. Можно даже попробовать разглядеть на снимках свой дом.

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