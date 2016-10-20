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Тюмень с высоты полета квадрокоптера: найди свой дом на фото

20 октября 2016, 11:02
Если бы люди могли летать, какой бы мы увидели Тюмень? Ответ на этот вопрос дают фотографии Александра Чалкова, сделанные с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера. Разноцветные коробки новостроек, ленты дорог, малюсенькие деревья, узнаваемые здания в центре города — все это в нашем фотосюжете. Можно даже попробовать разглядеть на снимках свой дом.

Центр Тюмени несложно узнать даже с большой высоты — достаточно найти взглядом мост Влюбленных, дворец «Пионер», филармонию, цирк, Спасскую церковь, Знаменский собор.

Цветной бульвар — любимое место многих тюменцев

Река Тура, резиденция губернатора, ДК «Нефтяник», мост Челюскинцев с дублером.

Улица Республики

Тюмень — город контрастов. Рядом с новостройками — одноэтажный частный сектор

Восточная часть города — почти сплошь новые многоэтажные дома. Сможете найти свой?

Сквер Депутатов и новый храм

Заречная часть города. Микрорайон «Европейский»

Лесобаза

Фотографии разных лет

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