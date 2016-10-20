Тюмень с высоты полета квадрокоптера: найди свой дом на фото

Центр Тюмени несложно узнать даже с большой высоты — достаточно найти взглядом мост Влюбленных, дворец «Пионер», филармонию, цирк, Спасскую церковь, Знаменский собор.
Цветной бульвар — любимое место многих тюменцев
Река Тура, резиденция губернатора, ДК «Нефтяник», мост Челюскинцев с дублером.
Улица Республики
Тюмень — город контрастов. Рядом с новостройками — одноэтажный частный сектор
Восточная часть города — почти сплошь новые многоэтажные дома. Сможете найти свой?
Сквер Депутатов и новый храм
Заречная часть города. Микрорайон «Европейский»
Лесобаза
Фотографии разных лет