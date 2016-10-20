Изделия из бивня мамонта, иван-чай и расписные валенки — интересное с «Тюменской марки»

Корреспондент Nashgorod.ru посетил мероприятие и посмотрел, что интересного представили местные производители на суд жителей и гостей областной столицы.
Изделия из бивня мамонта
Компания «Легенды Сибири» привлекала внимание посетителей изделиями из уникального ископаемого материала — бивня мамонта, возраст которого более 10 тысяч лет. По словам продавца-консультанта Людмилы Чеховой, считается, что бивень мамонта обладает положительной энергетикой. «Это наиболее почитаемый материал у народов Севера», — добавила она. Также здесь можно было увидеть удивительно красивые изделия из лосиного рога, интересные магниты с каплей нефти.
Путешествия и открытки, подписанные тушью
Мастерская путешествий «Рыжий слон», занимающаяся внешним и внутренним туризмом, привлекала к себе посетителей фотозоной, оформленной в стиле купеческой комнаты. Посетители могли примерить на себя шляпки, украшения, которые пользовались особой любовью у тюменок прошлого. «Раньше говорили, что тюменские дамы ходят, как вороны, блестят. Все, что было у них в шкатулке, они одевали на себя. Тем самым тюменки показывали, что их мужья богаты. Если на женщине было мало украшений, никто с ее мужем дел не имел», — поделилась специалист по корпоративным клиентам мастерской путешествий «Рыжий слон» Маргарита Поповских. Сотрудники фирмы угощали посетителей чаем из самовара, тюменскими конфетами и баранками. Здесь же горожане могли подписать новогоднюю открытку тушью и пером родным и друзьям.
Расписные валенки и изделия из кости
Центр прикладного творчества и ремесел Тюмени представил на своей площадке изделия местных умельцев. «Все, что вы видите здесь — это изделия ручной работы. Они выполнены тюменскими мастерами в разных технологиях. У нас представлены изделия из кости, керамики, бересты, украшения из меди. Все это можно приобрести», — рассказала главный специалист центра Юлия Карандина.
Щука по-царски и лапти из картофеля
Внимание посетителей привлекла площадка столовой «По-домашнему». Гости вооружились камерами и снимали блюда небывалой красоты — запеченная с овощами и грибами скумбрия, фаршированная щука, корзины из хлеба, картофельные лапти с грибами, запеченная с медом, изюмом и рисом тыква. «У нас мобильное предприятие. Мы можем накормить как у себя, так и приехать в гости — домой, на дачу, в офис, куда угодно», — рассказала сотрудница столовой «По-домашнему» Юлия Генрих. В столовой приемлемые цены — выпечка от 25 рублей, кусок мяса от 80 рублей.
Конфеты в качестве сувенира из Тюмени
Кондитерская фабрика «Квартет» предложила тюменцам попробовать новую продукцию. Как рассказала главный технолог фабрики «Квартет» Галина Ульянова, каждый год предприятие радуем своих покупателей новинками. «Сейчас всем полюбилась новинка „Кокосовый снежок“. В основе — натуральная сгущенка, кокосовая стружка. Также людям понравились конфеты „Кокосовый крем“. А вот еще одна новинка — набор конфет „Тюменский сувенир“. Его активно берут на подарки», — поделилась она.
Иван-чай с чабрецом для мужчин и шоколад с тюменскими ягодами
На другой площадке горожан угощали иван-чаем. «Иван-чай без преувеличения можно назвать самым полезным в мире чаем. Это подтверждают как российские ученые, так и зарубежные. В XVIII веке иван-чай пила вся Европа. Китайцы даже подделывали его. Но после продвижения индийского чая из английских колоний на Руси подзабыли об иван-чае. Сейчас мы возрождаем традицию. Когда мы угощаем людей иван-чаем, они вспоминают этот вкус. Многие приобщаются. Мы заметили, что после употребления иван-чая многие перестают пить обычный чай», — отметил технический директор агрофирмы «Русич» Константин Рассказов. На площадке можно было заметить линейку иван-чая с разными алтайскими травами. «Чай с мятой и мелиссой дает успокаивающий эффект. Этот продукт больше подходит для женщин. А вот иван-чай уже с добавлением чабреца чаще всего выбирают мужчины. Продукт с шиповником хорош для иммунитета», — поделился Константин Рассказов. Здесь же можно было найти шоколад ручной работы. Как выяснилось, сам шоколад французский, а ягоды и орехи, которые добавляют в продукт, российские.
Торты и сладости для не желающих полнеть
Основатель первой фитнес кондитерской в Тюмени Динара Гладких рассказала о своем предприятии. Под этой маркой выходят легкие, низкоуглеводные торты, десерты и выпечка. Это продукция без добавления муки, сахара, масла. Все, что нужно, по словам Динары Гладких, для правильного питания. «Сама занимаюсь спортом. Вся семья поддерживает мой выбор. Правильное питание важно для меня. Однажды моя мама решила похудеть и села на диету Дюкана. В этот момент я подумала, почему бы не открыть в Тюмени кондитерскую для тех, кто сидит на диете, занимается спортом. Мне хотелось бы, чтобы люди не ограничивали себя ни в чем, питались и не набирали. Из нашей продукции удалены все ингредиенты, которые могли бы добавить лишние сантиметры на фигуре», — поделилась она.
Квесты
Внимание посетителей также привлек белый робот, катающийся по залу. Он рекламировал услуги Квест-центр.рф. «У нас есть квест-румы, пешеходные квесты. Это новый вид досуга с командообразующим элементом как для молодежи, так и для семей», — сказал заместитель главного директора Квест-центр.рф Сергей Якименко.