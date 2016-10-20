Изделия из бивня мамонта, иван-чай и расписные валенки — интересное с «Тюменской марки»

На другой площадке горожан угощали иван-чаем. «Иван-чай без преувеличения можно назвать самым полезным в мире чаем. Это подтверждают как российские ученые, так и зарубежные. В XVIII веке иван-чай пила вся Европа. Китайцы даже подделывали его. Но после продвижения индийского чая из английских колоний на Руси подзабыли об иван-чае. Сейчас мы возрождаем традицию. Когда мы угощаем людей иван-чаем, они вспоминают этот вкус. Многие приобщаются. Мы заметили, что после употребления иван-чая многие перестают пить обычный чай», — отметил технический директор агрофирмы «Русич» Константин Рассказов. На площадке можно было заметить линейку иван-чая с разными алтайскими травами. «Чай с мятой и мелиссой дает успокаивающий эффект. Этот продукт больше подходит для женщин. А вот иван-чай уже с добавлением чабреца чаще всего выбирают мужчины. Продукт с шиповником хорош для иммунитета», — поделился Константин Рассказов. Здесь же можно было найти шоколад ручной работы. Как выяснилось, сам шоколад французский, а ягоды и орехи, которые добавляют в продукт, российские.