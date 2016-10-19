Кухни «Nolte»: какие новинки предлагает немецкая компания?

В Тюмени уже не первый год работает салон кухонь «Nolte». Ассортимент высококачественного товара здесь постоянно обновляется. Новинки и специальные дополнения фасадов и столешниц удовлетворяют вкусы клиентов, думающих одновременно о дизайне и цене, а также создают новую атмосферу жизни на кухне. Интернет-портал Nashgorod.ru узнал, что предлагает салон своим покупателям.
Недавно свою коллекцию компания дополнила новой концепцией ящиков и тщательно подобранными интерьерными деталями.
«У всех новинок разнонаправленный характер, — говорит председатель Совета Директоров Экхард Вефинг. — Приведем в пример фасады: клиентам нравится использовать натуральные материалы. И это не только дерево. Камень, бетон, стекло и кожа одинаково востребованы сейчас, поскольку превращают кухню в жилое пространство с выраженной индивидуальностью. Правда, натуральные материалы достаточно дороги. Мы решаем эту проблему, предлагая альтернативы в дополнение к „натуральным“ поверхностям, используя различные свойства материалов с аутентичным видом и ощущением».
Выбор — на любой вкус
Цвета и текстура поверхности — определяющие элементы свежезапущенной линейки фасадов. Portland — новинка среди натуральных материалов. Наносимый вручную поверхностный слой натурального цемента в двух декорах — «серый агат» и «антрацит», создает ощущение монолитного материала. Это делает каждый фасад уникальным и правильным выбором для клиентов с высокими стандартами и предпочитающими аскетичный дизайн.
Nolte Kuechen предлагает и соответствующую замену в виде фасадной линии Stone. Она была расширена двумя дополнениями — новыми декорами «окисленная медь» и «бетон». Это идеальная альтернатива натуральному материалу.
Благодаря фасадам линейки Nappa Nolte Kuechen наделяет жилую кухню чертами «лакшери». Её натуральные поверхности в цветах Inca Gold или Brazilian Brown практически неотличимы от настоящей кожи. Это относится как к внешнему виду фасадов, так и к их тактильному ощущению.
Corona, с её высоко-глянцевой ламинированной поверхностью и прозрачной кромкой, создающей эффект приклеенного стекла, является идеальной альтернативой фасадной линии Glas tec plus с натуральным стеклом. Новая модель будет представлена в трех цветах — Arctic White, Papyrus Grey и Quartz Grey.
Камень, бетон, стекло и кожа одинаково востребованы сейчас, поскольку превращают кухню в жилое пространство с выраженной индивидуальностью. Правда, натуральные материалы достаточно дороги. Мы решаем эту проблему, предлагая альтернативы в дополнение к «натуральным» поверхностям, используя различные свойства материалов с аутентичным видом и ощущением.
Больше возможностей благодаря новым цветам
Успешная линейка фасадов с матовым лаком расширена двумя модными цветами Black и Deep Blue. Теперь общая цветовая гамма насчитывает 18 различных цветов.
В дополнение к этому, Nolte Kuechen добавила трендовые цвета и в других популярных линиях фасадов. Модель Nova Lack теперь возможна в цвете в Quartz Grey. Цвета Arctic White, Ocean Blue и Rosso появились в линиях Feel и Lux, и дополнительно: натуральный оттенок Lava и модный цвет Black в линейке Feel. Это означает, что существенная гамма цветов имеется в матовом (Feel) и глянцевом (Lux) лак-ламинате.
Полностью без ручек и с новым интерьером
В сезоне 2017 также идёт дальнейшее развитие системы Matrix 900. В MatrixArt 900 Nolte Kuechen достигает плавного перехода между кухней и жилой зоной. Ещё больший дизайнерский акцент сделан в этом новом варианте системы без ручек, на базе применения нижних шкафов высотой 900 мм, с повышенной эргономикой и большим объёмом хранения. Здесь выгода и эстетика идеально дополняют друг друга.
Много изменений произошло и во внутреннем оснащении шкафов. Новая система ящиков Premium Line заменяет использующуюся уже 16 лет систему Comfort Line. Остающейся по-прежнему высоконадёжной системе добавлена эксклюзивность за счет особой конфигурации боковых стенок ящиков и отделкой под нержавеющую сталь. Имеющиеся три альтернативы — от интересной базовой модели до Premium Line Box с высокими боковыми стенками для максимального хранения и Premium Line Glas, версии со стеклянными вставками — также создают возможности для выбора.
Прекрасное использование пространства для хранения обеспечивается новой внутренней организацией, которая тщательно подобрана к системе ящиков. Клиенты могут выбирать различные альтернативы, начиная от синтетических материалов, заканчивая натуральным деревом — буком, ясенем, дубом.
Правильный выбор для каждого
Новинками 2017 года Nolte Kuechen показывает, что высокие стандарты и комфорт не обязательно должны быть очень дорогими. Альтернативные материалы покрытий и опции во внутренних элементах позволяют клиентам создать кухню своей мечты.