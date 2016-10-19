Кухни «Nolte»: какие новинки предлагает немецкая компания?

В дополнение к этому, Nolte Kuechen добавила трендовые цвета и в других популярных линиях фасадов. Модель Nova Lack теперь возможна в цвете в Quartz Grey. Цвета Arctic White, Ocean Blue и Rosso появились в линиях Feel и Lux, и дополнительно: натуральный оттенок Lava и модный цвет Black в линейке Feel. Это означает, что существенная гамма цветов имеется в матовом (Feel) и глянцевом (Lux) лак-ламинате.