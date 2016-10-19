«Фишки» новых микрорайонов: чем удивляют тюменские застройщики?

ЖК «Легенда Парк»: зона досуга
Пожалуй, на сегодняшний день именно этот жилой квартал может претендовать на роль первого досугового в городе. Пока зону отдыха можно посмотреть только на рисунках (ЖК еще находится на стадии строительства), однако ее уникальность уже очевидна.
Так, в ЖК «Легенда Парк» запланировано строительство пять разных детских площадок. Плюс — зона барбекю для всей семьи. Удобно — организовать пикник, не выезжая в лес и без долгих подготовок. Хотите поиграть в настольный теннис? Пожалуйста! Вы любите скейт, воркаут или велосипед? К вашим услугам дорожки, площадка для воркаута и скейт-парк, а зимой можно залить каток и сделать кольцевую лыжню.
ГК «Строй Мир»: парк на крыше и система «Умный дом»
ГК «Строй Мир» меняет привычные стандарты комфорта и представляет умный дом бизнес-класса «Тайм», позволяющий жильцам смотреть на жизнь с высоты своего положения.
Помимо просторных квартир, в «Тайме» предусмотрены различные места общего пользования, например, собственный парк на крыше. Это открытая зеленая площадка с зоной отдыха, на которой можно принимать солнечные ванны и любоваться закатами над городской панорамой.
Кроме того, «Тайм» полностью оснащен системой «Умный дом». С помощью смартфона легко выбрать комфортную температуру, регулировать освещение и даже настроить разнообразные сценарии поведения квартиры на все случаи жизни. Где бы вы не находились, у вас всегда есть доступ к видеодомофону, охранной и пожарной сигнализации, связь с консьержем. Функционал системы можно расширить до пределов современных достижений науки и техники.
«Звездный городок»: космический городок
В «Звездном городке» вся инфраструктура организована с расчетом на семьи, а в особенности — на детей. Для них во дворе построены детская площадка и главное — космический городок — единственный в областном центре, и сюда стремятся попасть юные тюменцы со всей Заречной части города.
Новый 18-этажный монолитно-каркасный Дом расположен в самом центре микрорайона, возле пешеходной аллеи и большой детской площадки. В чем его уникальность? Часть квартир площадью 36,6 м2. с ремонтом. В коридоре и комнате положен ламинат. На стенах обои под покраску. Ремонтом предусмотрен натяжной потолок. В санузле установлена дверь, на стене и полу выложена плитка. Есть раковина с тумбой, унитаз, ванная с экраном. В каждой квартире будет утеплённая лоджия. Двойной стеклопакет и радиатор позволят полноценно использовать лоджию и в холодное время года. Особенность планировок — объединенные кухни-гостиные. Это оптимальный вариант для тех, кто любит принимать гостей и устраивать семейные праздники у себя дома. Проконсультироваться с менеджером можно по тел. +7 (3452) 50-03-02.
ЖК «Ожогино»: удобные парковки
Компания «Партнер-Строй», провозгласила для всех своих проектов принцип «дворы без машин». Четырехэтажные дома и большая площадь комплексов позволяют сделать из дворов не парковку, а дополнительное жизненное пространство для жильцов. В жилом комплексе «Ожогино» квартиры реализуются сразу с местом в теплом подземном паркинге.
Паркинг располагается под землей, имеет высокотехнологичные инженерные системы и лифты, чтобы жители смогли подняться до нужного этажа. Из паркинга в квартиры можно подняться на лифте.
Особое внимание застройщик уделяет безопасности и экологичности, поэтому в паркинге предусмотрены системы пожаротушения, дымоудаления, а также автоматическое очищение от выхлопных газов. Перед входом во двор в Ожогино также имеются гостевые парковочные места. Благодаря этому во дворах свободно расположились детские площадки, зоны для занятий спортом и масштабное озеленение: газоны, деревья и кустарники.