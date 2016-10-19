«Фишки» новых микрорайонов: чем удивляют тюменские застройщики?

Новый 18-этажный монолитно-каркасный Дом расположен в самом центре микрорайона, возле пешеходной аллеи и большой детской площадки. В чем его уникальность? Часть квартир площадью 36,6 м2. с ремонтом. В коридоре и комнате положен ламинат. На стенах обои под покраску. Ремонтом предусмотрен натяжной потолок. В санузле установлена дверь, на стене и полу выложена плитка. Есть раковина с тумбой, унитаз, ванная с экраном. В каждой квартире будет утеплённая лоджия. Двойной стеклопакет и радиатор позволят полноценно использовать лоджию и в холодное время года. Особенность планировок — объединенные кухни-гостиные. Это оптимальный вариант для тех, кто любит принимать гостей и устраивать семейные праздники у себя дома. Проконсультироваться с менеджером можно по тел. +7 (3452) 50-03-02.