«Не ценят нового-2»: жители «Европейского» отличились неаккуратностью

Интернет-портал Nashgorod.ru уже писал о том, что в новых микрорайонах Тюмени часто встречаются люди, не ценящие той красоты, которую предлагает им застройщик: то двери сломают, то разобьют стекло, то измажут стены в подъезде. В последнее время чаще всего жалобы на неаккуратных соседей поступают от жителей одного из жилых кварталов областного центра — «Европейского».
Совсем не по-европейски
Вот такой вид из окна был у жителей микрорайона.
Фото: vk.com/rayon_evropeiskiy
«Что это у нас на площади? Похоже, кидали из окна, все что было в мусорном ведре. Кошмар какой-то! Вся площадь усыпана. Где была охрана милиция? люди явно в неадеквате находились», — возмущается в соцсети тюменка Елена.
А вот такой беспорядок уже второй день наблюдают жильцы дома № 61 по улице Газовиков:
Фото: vk.com/rayon_evropeiskiy
Кроме этого местные жители часто жалуются на то, что кто-то зачастую ломает качели. Как, например, несколько дней назад.
Фото: vk.com/rayon_evropeiskiy
Соседа не перевоспитаешь
«Европейский» — это первый микрорайон в Тюмени, построенный по принципу «город в городе»: закрытая территория, видеонаблюдение, обеспеченность всей инфраструктурой…
«Я живу в „Европейском“ с момента сдачи первых домов, — вспоминает житель микрорайона Виталий. — Безусловно, такая отделка подъездов и дворов, какую я увидел, впервые оказавшись в микрорайоне, меня приятно удивила. Вместе с тем, уже через месяц подход застройщика вызывал скептическую улыбку. „Брусника“ (тогда еще „Партнер-инвест“) попыталась создать в Тюмени кусочек Европы, не учитывая местные реалии».
Их «зона комфорта» заканчивается за порогами квартир, — продолжает Виталий. — Все, что находится дальше, то есть подъезд, двор — это все общее, ничье, не заслуживающее бережного отношения. Отсюда и привычка выставлять мешки с мусором за дверь до утра (пусть нюхают все соседи), бросать окурки за окно, парковаться на тротуарах…
Те, кто постоянно проживает в «Европейском», рассказывают, что многие их соседи — не «европейцы» по образу мышления, и вряд ли их можно как-то «перевоспитать».
«Их „зона комфорта“ заканчивается за порогами квартир, — продолжает Виталий. — Все, что находится дальше, то есть подъезд, двор — это все общее, ничье, не заслуживающее бережного отношения. Отсюда и привычка выставлять мешки с мусором за дверь до утра (пусть нюхают все соседи), бросать окурки за окно, парковаться на тротуарах… В микрорайоне можно было сохранить европейскую атмосферу, опираясь не на культуру людей, а на контроль, как это происходит в торговых центрах. Когда на человека направлено несколько объективов охранных камер, поневоле будешь вести себя иначе. Однако снабдить 17 этажей камерами, а затем обслуживать такую систему — это серьезные расходы, которые не закладывались в проект. Приходится принять как данность — отделка дворов и подъездов „под Европу“ — это лишь маркетинговый трюк, цель которого повысить продажи. Сохранить же эту атмосферу надолго после заселения домов — задача на грани фантастики. Если заселить современный дом людьми из хрущевок, они рано или поздно воссоздадут в нем знакомую среду, которая привычна им».
Найдется ли управа на таких жильцов?
В УК «Брусника. Управление домами» об этой проблеме знают не понаслышке. Директор организации Александр Артемьев сообщил корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru, что жалобы на случаи вандализма или бытовой неаккуратности к ним поступают регулярно. В свою очередь сотрудники управляющей компании стараются это пресекать, прибегая к помощи охраны или камер наружного наблюдения.
«У нас красивый микрорайон, здесь постоянно проводится уборка. Однако с граждан никто ответственности не снимает — они сами должны беречь то, что есть во дворе, — подчеркивает Александр Артемьев. — Например, в микрорайоне часто ломают МАФы (малые архитектурные формы), несмотря на то, что на них есть инструкция по использованию этих объектов. Так, если на данной качели может качаться человек, весом не более 70 кг, то на нее могут сесть и люди с большим весом. Кроме этого случается и такое, что мусор выбрасывают мимо урны. Дело не только в бытовых, но и в строительных отходах. Например, бригады, которые делают ремонт, оставшийся мусор выставляют за дверь. Наши специалисты регулярно выявляют такие случаи, разговаривают с собственниками, потом проверяют, убрали они за собой или нет».