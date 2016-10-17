«Не ценят нового-2»: жители «Европейского» отличились неаккуратностью

«У нас красивый микрорайон, здесь постоянно проводится уборка. Однако с граждан никто ответственности не снимает — они сами должны беречь то, что есть во дворе, — подчеркивает Александр Артемьев. — Например, в микрорайоне часто ломают МАФы (малые архитектурные формы), несмотря на то, что на них есть инструкция по использованию этих объектов. Так, если на данной качели может качаться человек, весом не более 70 кг, то на нее могут сесть и люди с большим весом. Кроме этого случается и такое, что мусор выбрасывают мимо урны. Дело не только в бытовых, но и в строительных отходах. Например, бригады, которые делают ремонт, оставшийся мусор выставляют за дверь. Наши специалисты регулярно выявляют такие случаи, разговаривают с собственниками, потом проверяют, убрали они за собой или нет».