Тюменские школы не против учить детей-инвалидов. Готовы ли родители?

Поэтому наша самая большая задача — продвижение вопросов толерантности, доброты и сострадания к этой категории граждан в первую очередь среди взрослых людей. Есть примеры того, что в нашем обществе многое меняется в лучшую сторону. Но положительные моменты, конечно, контрастируют со случаями дискриминации инвалидов, взрослых или детей, особенно со стороны здоровых. Что сегодня делать с теми, кто нетерпим? Это уже задача не только учителей, но и всего общества. Я искренне считаю, что сегодня отношение к людям с ограниченными возможностями все-таки меняется. Как пример — несколько лет назад в школу № 15 поступил мальчик-колясочник. Его мама поначалу очень переживала и даже присутствовала на каждом уроке. Но как все изменилось спустя месяц-два, когда она сказала директору школы: я никогда не видела своего ребенка таким счастливым».