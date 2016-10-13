Пожарная каланча на Осипенко: какие тайны хранит «белая башня»?

Многим горожанам известна легенда, связанная с каланчой. Говорят, что там обитает призрак — мужчина в форме пожарного. Есть очевидцы, которые утверждают, что наблюдали, как он прыгал с башни головой вниз. Оказывается, в 1930-е годы тут действительно покончил с собой пожарный, который чувствовал себя виноватым из-за того, что не спас из огня ребенка.