Пожарная каланча на Осипенко: какие тайны хранит «белая башня»?

На улице Осипенко в Тюмени стоит старая пожарная каланча. Это единственная сохранившаяся в городе дозорная башня — когда-то их было шесть. Строение, которое еще называют «белой башней», вызывает неизменный интерес у людей, интересующихся историей и мистикой.
Пожарная каланча на улице Осипенко — объект культурного наследия. Башня высотой около 12 метров была построена в начале 20 века. В бывшем административном здании при каланче сейчас, несмотря на не самые лучшие бытовые условия, живут люди, а сама башня стоит заброшенной — ее не спешат реставрировать.
Когда-то пожарные несли здесь круглосуточную вахту. В дозорные или «вперед смотрящие» шли люди с острым зрением. Они смотрели, не появился ли где-нибудь дым или огонь, в случае тревоги ударяли в колокол.
Многим горожанам известна легенда, связанная с каланчой. Говорят, что там обитает призрак — мужчина в форме пожарного. Есть очевидцы, которые утверждают, что наблюдали, как он прыгал с башни головой вниз. Оказывается, в 1930-е годы тут действительно покончил с собой пожарный, который чувствовал себя виноватым из-за того, что не спас из огня ребенка.
В заброшенном здании остались некоторые предметы из обстановки пожарной башни, фотографии.
Из башни открывается интересный вид на окрестности. Хотя, конечно, видно лишь незначительную часть района — не полгорода, как в прежние времена.
Фото: Сергей Бушуев