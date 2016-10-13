Как не болеть осенью? Семь важных советов

На дворе промозглый октябрь — сыро и прохладно, в Тюмени уже пролетает снег. И вот уже все чаще в общественном транспорте звучат чихи и покашливания, на работе коллеги жалуются друг другу на боль в горле, а пользователи социальных сетей делятся фотографиями с лекарствами и картинками в духе «Кто успел заболеть? Я с вами!».
Как не слечь с простудой и сохранить здоровый внешний вид? Интернет-портал NashGorod.ru подготовил несколько советов для тех, кто не хочет стать жертвой осенней хандры и перемен погоды.
Приучите себя высыпаться и вообще соблюдать режим дня
Врачи не устают говорить о том, как важен режим дня, однако попробуй уговорить себя — взрослого занятого человека — есть в одно и то же время, спать по 8–9 часов. Тем не менее, какие-то шаги в этом направлении необходимо сделать. Пересмотрите свое рабочее расписание и примерный график жизни в выходные, составляйте списки задач — реально выполнимые, не переоценивайте своих возможностей. Постарайтесь питаться если и не по часам, то, по крайней мере, регулярно и не на бегу. Теперь о сне. Чтобы осенью чувствовать себя хорошо, нужно спать на 1–2 часа дольше, чем летом. Постарайтесь ложиться и вставать в одно время, а чтобы сделать сон крепким и здоровым, не забывайте о прогулках на свежем воздухе и физических упражнениях.
Осенью нужно спать на 1–2 часа дольше, чем летом
Не забывайте двигаться
К слову о спорте. Понятно, что если вы все лето пролежали на диване, не стоит в сентябре и октябре бросаться бить рекорды силы и выносливости. Просто не забывайте о десятиминутной утренней зарядке и не пренебрегайте длительными прогулками на свежем воздухе — вы будете хорошо спасть ночью, легче просыпаться, а организм скажет вам спасибо. Можно заняться плаванием или йогой, играть в баскетбол или волейбол — важно, чтобы спорт приносил вам удовольствие, а мысли о предстоящей тренировке не вгоняли в депрессию.
Укрепляйте иммунитет и не забудьте про витамины
Врачи считают, что без витаминов осенью не обойтись.
«Витамины нужно пить обязательно, однако стоит проконсультироваться со своим доктором, какие именно вам подходят. Можно заменить поливитамины свежими фруктами и овощами, натуральными соками, но ежедневное употребление витаминов необходимо», — говорит главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог, главный специалист департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.
А вот о модном в последнее время слове «иммуномодуляторы» и препаратах, которые им называют, врач высказывается с сомнением: «На самом деле мы не знаем, что именно происходит с нашей иммунной системой. Пока не существует таблетки, прием которой позволил бы не заболеть с гарантией 100%. Препараты назначаются уже для лечения: если вирусная инфекция — то противовирусные препараты, если бактериальная инфекция — то антибактериальные. А такой термин как иммуномодуляторы не должны использоваться для предупреждения заболеваний».
Поэтому укрепляйте иммунитет, что называется, по старинке: больше двигайтесь, закаливайтесь — если позволяет здоровье, избегайте стрессов и ….
Питайтесь правильно
«Осень — это хорошее время года, когда можно кушать то, что хочется, то, что приносит радость. Есть правило: чем холоднее на улице, тем более сытым нужно выходить из дома, чтобы не замерзнуть и не заболеть», — говорит Надежда Казакевич.
Чем холоднее на улице, тем более сытым нужно выходить из дома, чтобы не замерзнуть и не заболеть
Врач-гастроэнтеролог КДЦ «Эндос» Мария Гроза более подробно расписала оптимальный осенний рацион питания.
«С наступлением осени предпочтение стоит отдать блюдам из капусты, свеклы, яблок и моркови, а также обратить внимание на мясные продукты, в частности, на говядину, и приправы — лук, чеснок, если нет противопоказаний. Дополнить основное блюдо можно гарниром из риса или гречневой крупы. Прекрасным дополнением полноценного осеннего стола будут сухофрукты, молоко, орехи, арбузы, дыни. Не забывайте также о морепродуктах, которые богаты йодом и белком, рыбные блюда готовьте не реже двух раз в неделю», — рассказала Мария Гроза.
А вот от булочек, сладостей, жирной баранины и солененького лучше есть поменьше.
Лучшие продукты для осени: капуста, свекла, яблоки, морковь, лук, чеснок, говядина, сухофрукты, молоко, рыба и морепродукты
Жарким летом особых проблем с тем, чтобы выпивать два литра воды в день не возникает. А вот осенью и зимой хочется напитков послаще и погорячее. Мария Гроза рекомендует даже в холодное время года не забывать о воде — достаточно будет полутора литров чистой или столовой минеральной воды в день. А вот с чаем и кофе нужно быть осторожнее.
«Нужно помнить, что горячее питье достаточно вредно для нашего организма, оно повышает риск развития заболеваний горла и пищевода, поэтому стоит пить напитки температуры не выше 60 градусов. Чай в принципе нельзя заваривать крутым кипятком. При заваривании водой температуры выше 80 градусов напиток может получиться горьким, и в нем могут появиться неполезные для здоровья химические соединения. Что касается кофе, то безопасная доза рассчитывается не от количества выпитых чашек, а от содержащегося в напитке кофеина. Для человека безопасно выпить за один прием порядка 100 мг кофеина — примерно столько содержится в трех чайных ложках натурального молотого кофе или двух чайных ложках растворимого. В сутки рекомендуется выпивать не более 2–3 порций кофе, если, конечно, нет противопоказаний. Абсолютно безопасной можно считать дозу 200 мг. Конечно, лучше пить кофе, приготовленный из свежемолотых зерен. Он более безопасный и полезный», — рассказала Мария Гроза.
Утепляйтесь
Тюменские врачи советуют одеваться по погоде. Позаботьтесь о том, чтобы в гардеробе были не только модное пальто и красивые сапожки на каблуках, но и непромокаемые удобные ботинки, теплая куртка, комфортное термобелье. В октябре погода часто устраивает сюрпризы: заморозки утром могут смениться к полудню хоть не летним, но вполне себе теплом. Поэтому будьте «капусткой» — носите несколько слоев одежды, которые в случае чего можно снять или надеть обратно. Кроме того, многослойная одежда в холодную погоду позволит сохранить тепло, но в то же время не допустить повышенного потоотделения — вещи должны оставаться сухими.
Будьте «капусткой» — носите несколько слоев одежды
«Одежда не должна плотно прилегать к телу, чтобы не препятствовать свободной циркуляции воздуха. Необходимо как следует защитить наиболее уязвимые части тела — пальцы рук и ног, а также ушные раковины и нос, поскольку жировой слой на них практически отсутствует. Поэтому не стоит пренебрегать в прохладную, ветреную погоду головным убором, перчатками и шарфом. Старайтесь не находиться на сквозняке. Очень важно держать ноги сухими и в тепле. Простыв, можно получить и насморк, и ангину, и отит — переохлаждение снижает тонус сосудов, ослабляет защитные силы организма. Особенно нужно беречься людям, имеющим хронические ЛОР-заболевания, чтобы не допустить рецидива болезни», — говорит врач-оториноларинголог взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» Аминат Баисова.
Она советует тюменцам помнить, что шифоновый и шелковый платок не спасут от морозов, и призывает носить шарф не красоты ради, а для тепла.
«Нельзя сказать, что шарф на шее обязательно спасет от болезней горла. Можно быть в шарфе, но при этом пить холодный коктейль с кубиками льда и тем самым спровоцировать ангину. Все зависит от самого человека, его разумного отношения к своему здоровью. Любое заболевание гораздо легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактика ЛОР-заболеваний, особенно в осенне-зимний период, является очень важной. Предупреждение заболеваний уха, горла и носа сможет защитить наш организм от множества инфекций. Эти органы находятся в непосредственной близости друг с другом, и болезнь одного из них может давать осложнение на другой. А если заболели — не стоит заниматься самолечением. Боль в ушах и выделения из них, заложенность уха, першение и боль в горле, насморк, повышение температуры тела — это признаки, при которых нужно немедленно обратиться к специалисту, чтобы не допустить осложнений», — говорит врач.
Не забывайте о внешности
Нам всем важно не только быть здоровым, но и хорошо выглядеть — в любое время года. Особого отношения с приходом холодов требуют кожа. Она требует особого ухода в холодную ветреную погоду.
«Кожа лица восприимчива к морозам, ветрам, перемене погоды. В период межсезонья нужно стоит поменять уход с более легких увлажняющих кремов перейти на крем питательный, где больше жирных масляных составляющих», — советует дерматовенеролог ГБУЗ ТО «Кожно-венерологический диспансер» Людмила Шмелева.
Не пренебрегайте шапкой, теплым шарфом и перчатками
Чтобы волосы после не стали тонкими и ломкими к весне, не пренебрегайте шапкой, если температура воздуха -1 градус и ниже. Про перчатки и питательный крем для рук забывать также не стоит.
Окружите себя уютом
Пусть вам будет тепло, уютно и комфортно — как дома, так и на работе. Осенью можно с удовольствием кутаться в плед, надевать яркие носки с веселым рисунком, пить чай из огромных красивых чашек, зажигать ароматические свечи. Когда включат отопление, воздух в квартире и офисе станет суше, поэтому если вы давно думали о покупке увлажнителя воздуха, сейчас хорошее время для этого. В офисе можно объединиться финансами с коллегами — в конце концов именно на работе мы проводим большую часть дня.
Если вы давно думали о покупке увлажнителя воздуха, сейчас хорошее время для этого
«Обязательно позаботьтесь об увлажнении воздуха. В холодное время года при постоянно работающей обогревательной системе, воздух становится сухим. А при сухом воздухе высыхает слизистая оболочка носа, что помогает микробам и вирусам, которые попадают в нос, сразу же отправляться внутрь организма», — говорит врач-оториноларинголог Аминат Баисова.
А еще окружайте себя красивыми вещами и не допускайте беспорядка, тогда будет меньше поводов для осенней хандры.