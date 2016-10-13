Как не болеть осенью? Семь важных советов

«Нельзя сказать, что шарф на шее обязательно спасет от болезней горла. Можно быть в шарфе, но при этом пить холодный коктейль с кубиками льда и тем самым спровоцировать ангину. Все зависит от самого человека, его разумного отношения к своему здоровью. Любое заболевание гораздо легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактика ЛОР-заболеваний, особенно в осенне-зимний период, является очень важной. Предупреждение заболеваний уха, горла и носа сможет защитить наш организм от множества инфекций. Эти органы находятся в непосредственной близости друг с другом, и болезнь одного из них может давать осложнение на другой. А если заболели — не стоит заниматься самолечением. Боль в ушах и выделения из них, заложенность уха, першение и боль в горле, насморк, повышение температуры тела — это признаки, при которых нужно немедленно обратиться к специалисту, чтобы не допустить осложнений», — говорит врач.