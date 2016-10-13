Аварийный или нет? Жители дома по Камышинской спорят с администрацией

«Это здание играет важную композиционную роль в формировании улицы Камышинской, а также фиксирует объемно-планировочное решение застройки данной части города Тюмени, — объясняет ценность строения архитектор Елена Малахова. — Улица Камышинская входит в границы исторической части Тюмени. Структура данного фрагмента города, основанная на природном ландшафте, была заложена генеральным планом 1766 года и сохранилась практически неизменной до настоящего времени. Уже на этом плане есть улица Камышинская. Земельный участок, принадлежащий памятнику, согласно планам 1928 г. и 2016 г. на протяжении почти 90 лет не менялся. Здание представляет интерес, как средовой объект, формирующий историко-архитектурную среду, а также как уникальное в своем роде архитектурное сооружение».