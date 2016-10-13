Аварийный или нет? Жители дома по Камышинской спорят с администрацией

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился житель дома № 24 по улице Камышинской Вильдан Абдулов. Он рассказал историю о том, как уже несколько лет его семья борется с администрацией Тюмени за право жить в своей квартире.
Борьба за памятник
Дому Аверкиева — больше века. Он был построен в 1913 году. Тогда здесь жил купец Андрей Федорович Аверкиев. Сегодня — это деревянное одноэтажное здание, которое представляет большую архитектурную ценность.
На сегодняшний день часть этого дома принадлежит муниципалитету, часть — собственность тюменцев. Вильдан Абдулов с семьей живет в этом памятнике архитектуры уже много лет. Спокойное существование местных жителей нарушилось несколько лет назад.
«В 2009 году на межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции, — объясняет Вильдан Абдулов. — Нас как собственников на проведение комиссии не пригласили. О том, что дом был признан аварийным, нам сообщили спустя пять лет, в 2014 году, при этом потребовав в кратчайший срок провести реконструкцию».
Письмо жители получили через месяц после отправления. Так, на реконструкцию у них по срокам оставалось несколько дней.
«По понятным причинам провести реконструкцию, которая из практики занимает полтора-два года, в недельный срок было невозможно, — говорит Вильдан. — Поэтому мы ничего предпринимать не стали. Месяц спустя администрация города вынесла распоряжение об изъятии памятника и земельного участка под муниципальные нужды».
С того момента и по сей день идут судебные разбирательства, в которых жители отстаивают свои права.
Так аварийный или нет?
«На протяжении этого времени мы проводили различные независимые экспертизы дома на предмет аварийности, — говорит Вильдан — Что примечательно, эти экспертизы признают фактическое состояние дома как удовлетворительное и пригодное для проживания».
Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru обратился в городскую администрацию. В пресс-службе пояснили, что этот дом бы давно уже расселили, если б не собственники второй части дома, ведь жители первой части, принадлежащей муниципалитету, пишут письма в администрацию с просьбой быстрее расселить их в благоустроенные квартиры.
«Такими действиями жители тормозят ход программы переселения из ветхого жилья, которая идет поэтапно. То есть, пока не расселен один дом, мы не можем приступить к формированию следующей целевой программы. О том, что дом аварийный, заключила межведомственная комиссия в 2009 году», — объяснили в пресс-службе администрации Тюмени.
Мнение архитектора
Тюменские архитекторы считают этот дом уникальным сооружением, представляющим исторический интерес.
«Это здание играет важную композиционную роль в формировании улицы Камышинской, а также фиксирует объемно-планировочное решение застройки данной части города Тюмени, — объясняет ценность строения архитектор Елена Малахова. — Улица Камышинская входит в границы исторической части Тюмени. Структура данного фрагмента города, основанная на природном ландшафте, была заложена генеральным планом 1766 года и сохранилась практически неизменной до настоящего времени. Уже на этом плане есть улица Камышинская. Земельный участок, принадлежащий памятнику, согласно планам 1928 г. и 2016 г. на протяжении почти 90 лет не менялся. Здание представляет интерес, как средовой объект, формирующий историко-архитектурную среду, а также как уникальное в своем роде архитектурное сооружение».
Между тем, время от времени не равнодушные к истории города тюменцы протестуют против сноса домов, представляющих историческую ценность. Так, сейчас тюменцы подписывают петицию против сноса дома № 10 по улице Семакова, памятника федерального значения. Это здание планируется снести в связи с масштабной реконструкцией корпусов Тюменского госуниверситета. Ранее горожане отстояли круглую баню, находящуюся по адресу улица Ленина, 3.