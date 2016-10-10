А если пожар: насколько безопасны тюменские небоскребы?

Улучшению ситуации в сфере пожарной безопасности высотных зданий уделяют повышенное внимание не только в нашем регионе, но и по всей России. Так, по словам советника директора подведомственного министерству ФАУ «ФЦС» Юрий Глуховенко, преодолев некоторые разногласия, ведомства ведут совместную работу по разработке норм пожарной безопасности зданий высотой более 75 метров, или более 25 этажей. Он отметил, что «пожарная безопасность на таких объектах — другое измерение в сравнении с менее сложными в эксплуатации зданиями».