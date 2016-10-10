А если пожар: насколько безопасны тюменские небоскребы?

Улучшению ситуации в сфере пожарной безопасности высотных зданий уделяют повышенное внимание не только в нашем регионе, но и по всей России. Так, по словам советника директора подведомственного министерству ФАУ «ФЦС» Юрий Глуховенко, преодолев некоторые разногласия, ведомства ведут совместную работу по разработке норм пожарной безопасности зданий высотой более 75 метров, или более 25 этажей. Он отметил, что «пожарная безопасность на таких объектах — другое измерение в сравнении с менее сложными в эксплуатации зданиями».
Лифты, эвакуационные лестницы и другие средства спасения от пожара, по общепринятым правилам пожарной безопасности должны быть в наличии и обязательно исправными.
Отметим, что категория «повышенная этажность» присваивается дому, если у него девять и более этажей.
В Тюмени одно из самых высоких зданий имеет высоту 20 этажей (ЖК «Паруса» на ул. Малыгина-Мельникайте).
Кроме этого, сегодня в городе не редкость 17-этажки.
Лифты, эвакуационные лестницы и другие средства спасения от пожара, по общепринятым правилам пожарной безопасности должны быть в наличии и обязательно исправными. Так же перед лифтом должна быть так называемая «зона безопасности» — площадка для транспортировки в лифт инвалидов. Во время ЧП эта площадка позволяет большому количеству людей быстрее выбраться из здания.
Самое сложное в строительстве — это очень высокие здания. Там повышенные требования к фундаменту, несущей конструкции и тд. Возведение таких домов требуют особого подхода.
Отметим, что такие спасательные средства как механические лестницы, гидранты, в основном рассчитаны на высоту до 30 метров. Это и стало определяющим критерием понятия «повышенная этажность». Особенности тушения пожара в зданиях повышенной этажности, связанные с этим процессом сложности привели к созданию отдельных требований для помещений находящихся выше 28 метров.
Наиболее важными с психологической точки зрения являются архитектурные решения: человек, находящийся в здании, невольно обращает внимание на так называемые эвакуационные пути — коридоры, проходные помещения, лестницы, дверные проемы и тамбуры, которые решаются архитектурными средствами.
«Самое сложное в строительстве — это очень высокие здания, — делится почетный архитектор России Олег Бузников. — Там повышенные требования к фундаменту, несущей конструкции и тд. Возведение таких домов требуют особого подхода».
Сегодня в областной столице насчитывается более 200 жилых домов повышенной этажности, и это не считая строящихся.