37 лет на четверых: в Тюмени осудили банду налетчиков

Как стало известно, свою криминальную деятельность компания начала весной 2015 года. По данным следствия, свое первое преступление молодые люди совершили в ночь на 14 марта. Сергей Рабош и Александр Топорков через окно проникли в помещение СТО на улице Дамбовской и вынесли оттуда инструменты общей стоимостью 105 тысяч рублей. Стремясь побыстрее продать похищенное, они решили обратиться к знакомому Топоркова — тюменцу с оригинальным иностранным именем Герману Сермусу. Узнав о краже, Сермус, сам некогда работавший на этой станции техобслуживания, предложил повторить проделку и снова обокрасть это предприятие. Задумку единомышленники претворили в жизнь в ночь на 16 марта. В результате со станции пропала партия инструментов на сумму 57 тысяч рублей. Сбыть похищенные орудия производства товарищи решили нестандартным образом — они связались с руководством СТО и предложили вернуть краденое за вознаграждение.