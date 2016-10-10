37 лет на четверых: в Тюмени осудили банду налетчиков

В зале № 2 областного суда сегодня было многолюдно. Сегодня, 10 октября, здесь огласили приговор четырем жителям Тюмени, обвинявшимся в кражах с СТО, а также в серии вооруженных налетов на автозаправки и торговые точки города.
Как стало известно, свою криминальную деятельность компания начала весной 2015 года. По данным следствия, свое первое преступление молодые люди совершили в ночь на 14 марта. Сергей Рабош и Александр Топорков через окно проникли в помещение СТО на улице Дамбовской и вынесли оттуда инструменты общей стоимостью 105 тысяч рублей. Стремясь побыстрее продать похищенное, они решили обратиться к знакомому Топоркова — тюменцу с оригинальным иностранным именем Герману Сермусу. Узнав о краже, Сермус, сам некогда работавший на этой станции техобслуживания, предложил повторить проделку и снова обокрасть это предприятие. Задумку единомышленники претворили в жизнь в ночь на 16 марта. В результате со станции пропала партия инструментов на сумму 57 тысяч рублей. Сбыть похищенные орудия производства товарищи решили нестандартным образом — они связались с руководством СТО и предложили вернуть краденое за вознаграждение.
Судья читал приговор почти четыре часа
Вырученные от проделок средства трио потратило на наем квартиры в районе Маяка, где поселили одного из участников банды, а также организовали импровизированный штаб. Здесь трио собиралось, чтобы за распитием спиртного обсудить планы, проанализировать полученный опыт и подготовиться к следующим преступлениям. Общепризнанным лидером коллектива стал Герман Сермус, пользовавшийся авторитетом в глазах сотоварищей.
Герман Сермус был непререкаемым лидером банды
Слева — травматический ИЖ-79-9Т, справа — настоящий пистолет Макарова.
Денис Ануфриюк не был членом банды. «На дело» он ходил всего один раз.
Третий налет, пришедшийся на 5 мая, оказался менее удачным. Топорков, решивший повторить апрельскую проделку, попытался ограбить АЗС «ЛУК-Ойл». Мужчина попросил у оператора продать канистру тосола и бутылку колы, а когда окно открылось — начал забираться внутрь, угрожая оператору пистолетом. Однако девушка оказалась не робкого десятка — она отчаянно выталкивала налетчика обратно на улицу, пыталась закрыть форточку, а также кинула нападавшему в голову неустановленный подручный предмет. Разозлившийся злоумышленник нажал на спусковой крючок, попав пострадавшей в живот. От дыма, появившегося при стрельбе, в операторской сработала пожарная сигнализация, что напугало Топоркова и тот пустился наутек, выбросив по пути свою небогатую добычу — тосол и газировку. Пострадавшая девушка, получившая ранение живота, сама вызвала скорую помощь и полицию.
Последние два эпизода карьеры бандитов пришлись на 12 мая. В ту ночь они совершили налет на магазин «Бенат» на улице Моторостроителей, но в кассе торговой точки было чуть больше 1500 рублей, что явно разочаровало компанию. Решив исправить свое материальное положение во что бы то ни стало, они напали на магазин «Антон» на улице Карла Маркса, забрав из кассы около 8000 рублей. Примерно три недели спустя, троицу задержала полиция. По решению суда их заключили под стражу.