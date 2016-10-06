Тюменские медики рассказали, как поддержать IQ

В Тюмени стартовала Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль+ йод: IQ сбережет». В Тюмени ее проводят местные представители Всероссийского общественного движения волонтеров в медицине «Волонтеры-медики» совместно с врачами-эндокринологами и при поддержке Роспотребнадзора;.
Цель акции — рассказать как можно большему количеству тюменцев о полезных свойствах йодированной соли. Всего 5 граммов в сутки помогут жителю Тюменской области — территории, признанной зоной йодного дефицита, стать здоровее и улучшить свои интеллектуальные способности.
«В первую очередь йодный дефицит „бьет“ по интеллекту. Чем раньше человек начинает испытывать недостаток йода, тем раньше это приводит к снижению IQ на 15–20 индексов. Но эту проблему можно успешно решить благодаря полноценной профилактике с помощью йодированной поваренной соли. Наша задача — достучаться до каждого жителя Тюменской области и донести информацию о том, что достаточно приобретать йодированную соль, использовать ее в питании постоянно», — рассказала журналистам главный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова.
По словам Людмилы Суплотовой просветительская работа медиков должна развенчать множество мифов, существующих вокруг темы. Первый — о передозировке.
Главный эндокринолог уверенно заявляет — при употреблении обогащенной соли невозможно навредить. Соль с йодом именно тот продукт, которым «не объешься».
Она абсолютно безопасна и пригодна для разных целей, в том числе для консервирования. Научно доказано, что йод не накапливается и «работает» только при постоянном поступлении в организм. Ежедневная потребность ребенка до 5 лет — 90 микрограммов йода, школьников до 12 лет — 120 микрограммов, взрослых — 150 микрограммов ценного микроэлемента.
«Существует мнение, что можно профилактировать дефицит йода с помощью других продуктов, и когда я встречаюсь с населением, мне всегда задают этот вопрос. Мы провели социологические исследования во многих социальных группах населения — среди узких специалистов, студентов, родителей, детей. Морепродукты наше население использует не чаще чем 1–2 раза в месяц. Только йодированная соль может ежедневно насытить организм микродозами, которые содержат йод. С помощью иных продуктов это просто нереально», — заявила Людмила Суплотова.
По данным медиков, в России йододефицитными заболеваниями страдают более 20 миллионов человек. Недостаток микроэлемента приводит к нарушениям выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ. Дефицит является причиной заболеваний «щитовидки» у 65% взрослых и 95% детей.
«Пристальное внимание надо обратить на детей раннего возраста, на школьников, ведь их обучаемость, их поведенческие реакции, безусловно, связаны с дефицитом йода, а также на беременных женщин, кормящих матерей. Йодная профилактика нужна всем в любом возрасте и при любых заболеваниях. И не надо искать дорогих продуктов или препаратов надо лишь добиться, чтобы йодированная соль была на столе тюменцев 365 дней в году», — призвала главный детский эндокринолог области Елена Храмова.
Почти два десятка лет врачи региона занимаются профилактикой. Если в 1994 году частота зоба у детей составляла 70%, то сейчас его выявляют всего у 6% обследуемых. Что касается детских садов, школ, социальных и медицинских учреждений, то здесь полезную соль применяют в обязательном порядке уже давно. Роспотребнадзор призывает тюменские предприятия общепита полностью перейти на нее.
«Наше предпринимательское сообщество в сфере общественного питания и производства продуктов поддерживает программу, и многие применяют именно йодированную соль. Конечно, такой обязательности нет, как для организованных детских коллективов, но многие используют ее в производстве. Мы даже предлагали писать на табличках в кафе и ресторанах — „у нас используется только йодированная соль“ для привлечения клиентов. Мы надеемся, что таких предпринимателей станет еще больше», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Управление контролирует наличие и качество полезного продукта в торговой сети. Специалисты советуют выбирать самую простую обогащенную микроэлементом соль. Часто в магазинах предлагают дорогую морскую соль, однако если на ней нет надписи — «йодированная» — гарантировать поступление в организм необходимого количества йода нельзя. Немаловажно контролировать срок годности — даже применяемый сегодня «стойкий» йод сохраняется в соли не дольше 9–12 месяцев.
В то же время главный санитарный врач Тюменской области неоднократно обращало внимание на то, что тюменцы слишком мало употребляют йодированной соли. В то же время в регионе в этом году отмечались случаи, когда производители соли занижали содержание йода в своей продукции.
Возможно, уже скоро вся соль, производимая в России, будет в обязательном порядке насыщаться жизненно важным веществом. Врачи ратуют за принятие закона об обязательном йодировании соли на заводах. Наша страна из немногих, где до сих пор наряду с обогащенной солью производится обычная поваренная. Сейчас закон обсуждается в Госдуме.
В ходе акции «Соль+ йод: IQ сбережет» эндокринологи проведут лекции во всех городах и районах области. Наиболее насыщенная просветительская программа состоится в Ишиме. А в Тюмени на Цветном бульваре 8 октября стартует информационный проект для горожан. Региональный координатор всероссийского общественного движения волонтеров в медицине «Волонтеры-медики» Владимир Межаков ответил, что активисты установят специальный шатер, проведут опросы и раздадут тюменцам листовки о пользе йода.
Автор: Елена Чуклина