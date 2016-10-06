Тюменские медики рассказали, как поддержать IQ

«Существует мнение, что можно профилактировать дефицит йода с помощью других продуктов, и когда я встречаюсь с населением, мне всегда задают этот вопрос. Мы провели социологические исследования во многих социальных группах населения — среди узких специалистов, студентов, родителей, детей. Морепродукты наше население использует не чаще чем 1–2 раза в месяц. Только йодированная соль может ежедневно насытить организм микродозами, которые содержат йод. С помощью иных продуктов это просто нереально», — заявила Людмила Суплотова.