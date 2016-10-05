День учителя: благодарим любимых педагогов

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в школах региона сейчас трудятся более девяти тысяч учителей. В последнее время педагогикой все больше интересуется молодежь: в среднем за последние пять лет ежегодно в образовательные учреждения области приходят более 400 выпускников вузов и средних профессиональных организаций. Изменился возрастной баланс учителей — средний возраст педагогов составляет 41 год. Практически каждый третий учитель — в возрасте до 35 лет.
Тюменские педагоги стремятся к самосовершенствованию: каждый год более 10 тысяч воспитателей и учителей проходят программы повышения квалификации в новых современных форматах, которые включают в себя стажировки в ведущих образовательных учреждениях региона и за ее пределами.
В школах региона сейчас трудятся более девяти тысяч учителей
По данным пресс-службы губернатора, в последние годы в регионе системно реализуются комплексные программы поддержки педагогов. В частности, благодаря специальной областной программе пять тысяч учителей, врачей, работников культуры и спорта решили свой жилищный вопрос.
В День учителя принято поздравлять и благодарить своих педагогов, наставников. Не осталось в стороне и интернет-сообщество. В социальных сетях «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассники» и Instagram проходит всероссийская акция «Любимый учитель». Все желающие могут присоединиться к поздравлению учителей и поддержать акцию. Для этого необходимо выложить в социальных сетях с хештегом #любимыйучитель фото с любимым учителем и небольшой текст, почему именно этот учитель — любимый. Из социальных сетей фотографии автоматически попадут на интерактивную ленту проекта на официальном сайте Министерства образования и науки РФ.
Интернет-портал NashGorod.ru присоединяется к поздравлениям в адрес педагогов. В праздничный день мы попросили тюменцев вспомнить школьные годы и назвать своих самых любимых учителей:
Алла: «Я училась в тюменской школе № 22. Преподаватели нас старались держать в „ежовых рукавицах“, а мы, естественно, не хотели и не желали в них долго сидеть. Сегодня я понимаю, что нужно иметь огромный талант, железные нервы и очень-очень любить детей, чтобы удержать дисциплину в целом классе из сорока сорванцов. Иначе, в школе педагогу делать нечего. И, поэтому, открытое давление со стороны старших у нас вызывало только неприязнь и постоянное чувство несправедливости. А вот любимая учительница у меня была — Нина Алексеевна Ножко, которая преподавала у нас литературу в старших классах. Почему? Наверное, потому что ее преподавание предмета выходило за рамки школьной программы; она научила смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, что очень пригодилось в жизни. Нина Алексеевна не пыталась унизить и сказать, что вы еще малы и рано рассуждать на взрослые темы. А главное — она открыла мне глаза на прекрасный мир художественной литературы. И я часто ее вспоминаю добрым словом».
Марина: «Я училась в школе № 39. Для меня всегда была примером доброты и терпения Галина Ивановна Дольникова, наш классный руководитель. Она была моей классной руководительницей, и скажу сразу — ей достался непростой класс. Однако она умела справиться с нашей плохой дисциплиной, не повышая голос. При этом ее все уважали. Спасибо Галине Ивановне за любовь, заботу, за то, что помогала нам расти и отвечать не только уроки у доски, но и нести ответственность за свои поступки в жизни».
Николай: «Из нескольких сменившихся учителей в первом классе хорошо запомнилась Эльвира Эдуардовна. С немецкой строгостью она взяла тридцать „раздолбаев“ в ежовые рукавицы и очень быстро установила почти железную дисциплину. Сегодня вспоминаю ее с благодарностью».
Александра: «Великолепный учитель гимназии № 12 Людмила Валерьевна Ефрюгина.
Только благодаря этому человеку я так полюбила русский язык и литературу. Людмила Валерьевна невероятно творческая личность, с ней мы несколько лет подряд занимали первые места в интеллектуальном литературном конкурсе ТюмГУ среди всех гимназий и школ города. Могли до ночи в школе после уроков готовиться к конкурсу, и она все делала вместе с нами: вырезала и клеила памятник декабристам в человеческий рост в качестве домашнего задания, вносила невероятные идеи, которые нам бы не пришли в голову. Она очень проницательный и отзывчивый человек — к каждому ученику находит индивидуальный подход. Она всегда находит интересные способы запоминания информации о правилах русского языка; старается донести именно суть и идею произведения на уроках литературы. Даже в сложный переходный период, когда только вводили ЕГЭ, она сумела выпустить столько выпускников-отличников. Это настоящий профессионализм — совмещать передачу знаний и некую системную и схематическую методику подготовки к ЕГЭ. Еще она организовывала театральную студию в гимназии и вообще все творческие вечера! Я на вечер встречи выпускников хожу каждый год, и всегда — в ее кабинет, несмотря на то, что она никогда не была моим классным руководителем. Думаю, если говорить о призвании быть учителем — то Людмила Валерьевна на 100% этому отвечает! Завидую всем тем, кто учится у нее сейчас!».
Евгений: «Хочу поблагодарить Галину Александровну Петухову, некогда учившую гимназистов ТюмГУ биологии. Благодаря этому замечательному человеку я до сих пор помню, что терминатор — это не только робот из кинофильма, а кроссинговер и кроссовер — это далеко не одно и то же».
А кого из своих учителей вы хотели бы поблагодарить? Пишите слова благодарности и поздравления любимым педагогам в комментариях.