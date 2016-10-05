День учителя: благодарим любимых педагогов

Только благодаря этому человеку я так полюбила русский язык и литературу. Людмила Валерьевна невероятно творческая личность, с ней мы несколько лет подряд занимали первые места в интеллектуальном литературном конкурсе ТюмГУ среди всех гимназий и школ города. Могли до ночи в школе после уроков готовиться к конкурсу, и она все делала вместе с нами: вырезала и клеила памятник декабристам в человеческий рост в качестве домашнего задания, вносила невероятные идеи, которые нам бы не пришли в голову. Она очень проницательный и отзывчивый человек — к каждому ученику находит индивидуальный подход. Она всегда находит интересные способы запоминания информации о правилах русского языка; старается донести именно суть и идею произведения на уроках литературы. Даже в сложный переходный период, когда только вводили ЕГЭ, она сумела выпустить столько выпускников-отличников. Это настоящий профессионализм — совмещать передачу знаний и некую системную и схематическую методику подготовки к ЕГЭ. Еще она организовывала театральную студию в гимназии и вообще все творческие вечера! Я на вечер встречи выпускников хожу каждый год, и всегда — в ее кабинет, несмотря на то, что она никогда не была моим классным руководителем. Думаю, если говорить о призвании быть учителем — то Людмила Валерьевна на 100% этому отвечает! Завидую всем тем, кто учится у нее сейчас!».