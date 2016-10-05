Бэби-бокс в Тюмени: «за» и «против»

«Я скорее соглашусь с необходимостью существования бэби-боксов, чем с предложением о их ликвидации. Аргументы их противников мне понятны. Однако если женщина не готова стать матерью, то надо дать ей шанс хотя бы не стать убийцей своего ребенка. В этом случае бэби-бокс — меньшее из зол. К тому же, у женщины остается возможность все исправить и забрать ребенка. Пусть тюменский бокс и был использован по назначению только один раз, но это тоже результат: хотя бы одна жизнь была спасена. Конечно, то, о чем говорят противники проекта — торговля детьми, например, — это очень серьезный вопрос. Но мне неизвестно о реальных случаях».