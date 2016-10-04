Розовый против зеленого: сравниваем полисы ОСАГО

Защищенность нового бланка корреспонденты оценивали всем коллективом. Естественно, в штате портала нет экспертов по полиграфии, но и проверку документов на дорогах будут осуществлять далеко не работники гознака, а обычные сотрудники ГИБДД. Именно поэтому мы обратили внимание лишь на очевидные отличия новинки от привычного зеленого полиса. Как оказалось, на розовом бланке нет ни рельефного текста, ни меняющих цвет элементов, ни голограмм. Единственным однозначно новым средством защиты от подделок стала «вживленная» в бумагу металлизированная полоска. При изучении на просвет на полоске появляется микроперфорация в виде повторяющегося слова «полис».