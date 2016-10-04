Розовый против зеленого: сравниваем полисы ОСАГО

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Как сообщил накануне, 3 октября, российский союз автостраховщиков, с начала этого месяца все страховые компании РФ перешли на использование новых бланков. Только за минувшие выходные страховщики продали порядка 100 тысяч новых розовых полисов ОСАГО.
Решив лично узнать, насколько изменился этот страховой документ, один из журналистов портала решил внести изменения в договор. Как оказалось, сделать это нетрудно — дефицита бланков в страховой компании, куда обратился корреспондент, не было, да и сама процедура не отняла много времени. Оформление нового полиса заняло лишь несколько минут.
Все тот же формат А4…
Первое, что бросилось в глаза при взгляде на новый бланк — структура документа совершенно не изменилась. В полисе предусмотрены те же поля, что и раньше. Более того, не поменялось даже их расположение. Прежним остался и формат полиса — это тот же лист формата «А4».
К слову, в общении с другими водителями приходилось слышать неоднократные сетования на размеры страхового полиса. Как рассказывали владельцы машин с маленькими «бардачками», документ элементарно неудобен — в некоторых автомобилях просто нет места, куда можно положить папку с листком 30×20… Приходится складывать «страховку» пополам, а потом предъявлять автоинспекторам измятый документ.
Когда речь зашла о замене бланков, на некоторое время появилась надежда, что полис станет более компактным. Тем не менее, ожидания не оправдались — размеры остались теми же.
Что касается данных, содержащихся в документе, их перечень не поменялся. Упоминавшиеся в СМИ планы РСА снабдить страховой документ двухмерным штрихкодом и полем для указания скидки за безаварийность (коэффициент бонус-малус), по-видимому, так и остались планами.
Поддельным полисам — бой?!
Напомним, главным поводом к замене бланка ОСАГО стало огромное количество подделок, наводнивших рынок. Как заявляли представители РСА в пресс-релизах, новый розовый полис оснащен средствами защиты, на воссоздание которых злоумышленникам потребуется не менее двух лет. Вместе с тем, формально класс защиты документа не поменялся — в нижнем углу все так же красуется буква «В».
Защищенность нового бланка корреспонденты оценивали всем коллективом. Естественно, в штате портала нет экспертов по полиграфии, но и проверку документов на дорогах будут осуществлять далеко не работники гознака, а обычные сотрудники ГИБДД. Именно поэтому мы обратили внимание лишь на очевидные отличия новинки от привычного зеленого полиса. Как оказалось, на розовом бланке нет ни рельефного текста, ни меняющих цвет элементов, ни голограмм. Единственным однозначно новым средством защиты от подделок стала «вживленная» в бумагу металлизированная полоска. При изучении на просвет на полоске появляется микроперфорация в виде повторяющегося слова «полис».
В числе прочих усовершенствований бланк получил лишь более сложный орнамент на фоне, включающий в себя мелкие элементы и новые водяные знаки. Маловероятно, что воссоздание этих старых изученных хитростей Гознака вызовет существенные сложности у производителей фальшивок. Выходит, единственная существенная защита «розового полиса» от подделки — металлизированная нить?..
А будут ли подделки?
Напомним, российский союз автостраховщиков анонсировал предстоящую замену бланков в феврале этого года, однако наряду с этим представители РСА заявили о еще одной реформе системы страхования — введении электронных полисов ОСАГО. По данным пресс-службы союза, уже с января 2017 года каждый страховщик будет обязан обеспечить возможность дистанционного заключения страхового договора. Автомобилисты, воспользовавшиеся этой возможностью, смогут вполне законно ездить со «страховкой», распечатанной на обычном бытовом принтере.
Проверку подлинности таких документов РСА предлагает осуществлять при помощи электронных сервисов на официальном сайте. Предположительно, именно эта схема в скором будущем станет основным способом проверки, который возьмут на вооружение инспекторы ДПС.
Вместе с тем, сомнения в эффективности такого подхода высказали тюменские автоюристы. По словам правозащитника Александра Воронова, формально у ГИБДД нет оснований проверять, настоящий ли у водителя полис. Единственное, что должен сделать инспектор — убедиться в наличии этого документа. «Есть вероятность, что теперь любой пятиклассник сможет создать поддельный электронный документ, отдать его отцу-автомобилисту, который будет ездить с ним без последствий до тех пор, пока не случится авария», — резюмировал юрист.
Если предположения Воронова подтвердятся, поддельные бланки ОСАГО могут так и не появиться на «черном рынке», ведь в создании липового полиса не будет ничего сложного. Впрочем, повода для создания точных копий «розовых страховок» не будет и при альтернативном варианте развития событий — если каждый экипаж ДПС получит средства, позволяющие быстро связываться с базой РСА, любая, даже самая искусная подделка станет очевидна при первой же проверке.