Тюменцы признались в нелюбви к риелторам и навязчивым продавцам

Идея создать народный список самых нелюбимых профессий родилась в редакции портала в начале сентября. Тогда, месяц назад, корреспонденты обменялись мнениями на этот счет. Как выяснилось, большинство журналистов издания предпочло бы не иметь ничего общего с работниками сетевого маркетинга и навязчивыми продавцами-консультантами. Главным фактором, отталкивающим от представителей этого рода занятий, сотрудники портала назвали навязчивость и зачастую присущее этим работникам неадекватное желание продать потенциально ненужный товар.
Что думают пользователи?
А насколько совпадает наше мнение с общественным? Чтобы выяснить это, мы предложили высказаться пользователям форума NashGorod.ru. Первый ответ не заставил себя ждать — пользователь zlay призналась в нелюбви к работникам сетевого маркетинга из-за их назойливости. Комментарий тюменки поддержали шесть участников обсуждения.
Заметим, обсуждая тему, жители города неоднократно упоминали сферу активных продаж, причем наряду с сетевым маркетингом в «список ненависти» вошли и работники некоторых магазинов. Свою нелюбовь к продавцам-консультантам объяснил участник под псевдонимом «Живой». «Вообще не слышат что мне надо, а пытаются впарить своё любыми путями», — отметил он. «Как человек тактичный, я не всегда могу откреститься от их назойливости», — добавила другая тюменка, назвав при этом навязчивых продавцов народным словом «втюхиватели».
Среди прочих нелюбимых профессий пользователи назвали охранников, водителей автобусов, банковских работников, юристов, и госслужащих. Вместе с тем, почетное первое место досталось людям, занимающимся посредничеством на рынке недвижимости. «Риелторы, будьте вы прокляты», — написал тюменец под псевдонимом «Usa». Эту эмоциональную реплику поддержали одиннадцать участников обсуждения.
В режиме «оффлайн»
Решив, не ограничиваться общением в интернете, мы обратились к жителям города лично. Как выяснилось в ходе опроса, тюменцы действительно стараются избежать встреч с представителями профессий, прямо или косвенно связанных с продажами. Как и на форуме, многие горожане отметили, что не любят агентов по недвижимости.
«Эти люди спекулируют на жизненно необходимых благах. Я был вынужден сталкиваться с ними раз пять в своей жизни — один раз, последний — покупая жилье, остальные случаи — при попытке снять квартиру. Каждый раз я видел в риелторе лишь человека, которому надо заплатить лишь за то, чтоб он ушел и не мешал — этакую персону, блокирующую рынок. Возможно, я просто не встречал профессионалов, но те агенты, с которыми сводила судьба, демонстрировали абсолютную неграмотность во всех вопросах, в которых якобы должны были помогать», — рассказал один из горожан, представившийся Евгением. «Самый забавный случай был, когда при покупке квартиры один из риелторов пытался отговорить меня от самостоятельной проверки документов, угрожая в противном случае помешать сделке», — добавил он.
Жители города так же охотно прокомментировали антипатию к работникам прямых продаж. «Не люблю „сетевиков“, особенно торгующих биологически-активными добавками и всякими бонусными программами. Как правило, они распространяют сомнительный по качеству товар, действуя навязчиво и бесцеремонно. Особенно неприятно, когда в MLM-компанию попадает родственник или хороший знакомый — ты моментально превращаешься из близкого человека в потенциального клиента и источник прибыли», — рассказала тюменка Алена. С ней согласились еще несколько опрошенных, посетовавших на назойливость «распространителей гербалайфа».
Отметим, что в личном разговоре с корреспондентами жители упомянули и те профессии, которые не прозвучали в ходе обсуждения на форуме. Один из опрошенных, рассказал, что недолюбливает кондукторов в общественном транспорте. Причиной такого отношения респондент Николай назвал неприветливость и невнимательность. Тюменец Самир рассказал о неприязни к коллекторам. «Я лично не сталкивался с „охотникам за долгами“, но их методы, известные из СМИ, я считаю вопиющими», — пояснил он. Еще одна профессия, попавшая в список нелюбимых — работники call-центров, регулярно звонящие с предложениями взять кредит, воспользоваться новой услугой или поменять тариф сотовой связи.
Полицейские покинули «черный список»?
А вот былой нелюбви к полицейским в обществе, по-видимому, больше нет. О негативном отношении к стражам порядка рассказала лишь одна опрошенная горожанка. «Причина здесь не в коррупции — я лично не сталкивалась с правоохранителями, вымогающими взятку. Просто по „закону подлости“ машину, в которой я еду, опаздывая на важную встречу, всегда останавливают инспекторы. Даже не знаю, почему так происходит», — пояснила девушка.
Вместе с тем, и в форуме и на улицах города тюменцы отметили, что в общем-то, плохих профессий не бывает. Бывают неприятные люди и абсурдные требования к работникам. «Это просто унизительно когда за спиной стоит начальник и требует приставать к клиенту, ты идешь — пристаешь, а тебя потом ненавидят и шугаются!», — рассказал один из интернет-пользователей.
Многие респонденты также выразили убежденность в том, что многие люди, занимающие должности риелторов, «обзвонщиков», работников прямых продаж сами не любят свое дело. «Многие вынуждены делать эту работу под гнетом жизненных обстоятельств. Давайте будем терпимее друг к другу», — подытожила одна из опрошенных горожанок.