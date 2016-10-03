Тюменцы признались в нелюбви к риелторам и навязчивым продавцам

«Эти люди спекулируют на жизненно необходимых благах. Я был вынужден сталкиваться с ними раз пять в своей жизни — один раз, последний — покупая жилье, остальные случаи — при попытке снять квартиру. Каждый раз я видел в риелторе лишь человека, которому надо заплатить лишь за то, чтоб он ушел и не мешал — этакую персону, блокирующую рынок. Возможно, я просто не встречал профессионалов, но те агенты, с которыми сводила судьба, демонстрировали абсолютную неграмотность во всех вопросах, в которых якобы должны были помогать», — рассказал один из горожан, представившийся Евгением. «Самый забавный случай был, когда при покупке квартиры один из риелторов пытался отговорить меня от самостоятельной проверки документов, угрожая в противном случае помешать сделке», — добавил он.