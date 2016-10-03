Тест-драйв с «Огоньком»: Евгений Кексин проверяет УБРиР на прочность

Элина Леонова, начальник дополнительного офиса УБРиР: — Мы всегда стараемся минимизировать время, которое клиенты тратят на банк. Если предприниматель имеет возможность отправить нам сканы документов в электронном виде, то сама процедура оформления документов занимает около получаса. При этом мы всегда стараемся назначить удобное для клиента время подписания, и по максимуму подготовиться к его приходу. Но даже если оформить заявку в электронном виде возможности нет, то открыть счет можно в течение одного дня. В совокупности, на визит в банк уходит максимум час-полтора, большую часть из этого времени занимают не формальности, которые отточены до автоматизма, а консультация клиента и подбор оптимального тарифного плана. Также время занимает проверка клиента согласно регламентам банковского обслуживания.