Тест-драйв с «Огоньком»: Евгений Кексин проверяет УБРиР на прочность

Всех деталей ресторатор не раскрывает и отшучивается: «Новый бизнес — это слишком громко связано, пока юрлицо будет использоваться скорее для технических вопросов». Но каковы бы ни были масштабы нового предприятия и планы владельца по его развитию, все финансовые вопросы в компании должны решаться четко и быстро. Как Евгений Кексин выберет банк, и удастся ли кредитной организации оправдать надежды предпринимателя?
Герой нашего репортажа не нуждается в особом представлении. Некогда бармен, а ныне — опытный ресторатор, один из создателей и совладельцев ресторана «Огонёк» и баров Alibi и «Юность» — человек известный не только в Екатеринбурге, но и за его пределами.
Как выбрать банк. Рецепт бармена
Если бы бывшему бармену, а ныне ресторатору Евгению Кексину когда-нибудь пришло в голову создать коктейль «лучший банк», то он выглядел бы примерно так:
взять рекомендации финансиста за основу,
сдобрить удобным интернет-банком,
украсить толковым персональным менеджером,
тарифы на обслуживание выбрать по вкусу.
Рекомендация бухгалтера в этом рецепте — основополагающий и принципиально важный элемент. «Работать с банком предстоит директору и главному бухгалтером, а не собственнику. Да, за владельцами бизнеса всегда остается последнее слово, но я привык доверять людям, которые у меня работают. У нас большая и сильная финансовая служба, и они на протяжении многих лет предпочитают открывать счета в УБРиР. Из чего я делаю вывод, что с этим банком удобно работать», — говорит ресторатор.
«Как я выбираю банк, как человек? Классное мобильное приложение, какие-то фичи и приколюхи. Для бизнеса важно другое: чтобы работало всё, чтобы бухгалтерии было удобно отправлять счета, чтобы был грамотный личный менеджер. А красивый логотип и офисы со смузи и коворкингом — это совсем не про то».
На самом деле, известного екатеринбургского бизнесмена с Уральским банком реконструкции и развития связывают давние деловые отношения. Выбор в пользу местного банка был сделан, когда Евгений с партнерами только начинал свой бизнес в ресторанной сфере. С тех пор в компании поменялись несколько финансовых директоров, а сам банк прошел через ребрендинг и изменился почти до неузнаваемости.
Евгений Кексин, совладелец ресторана «Огонёк», баров Alibi и «Юность»: — Мы работаем с УБРиР давно. Так давно, что я уже и не вспомню, когда мы впервые открыли здесь счет, наверное, лет 6 назад. Тогда мы серьезно подошли к вопросу: проанализировали стоимость обслуживания и уровень заморочек с открытием счета в нескольких банках. В итоге остановились на УБРиР, и вот уже несколько лет все наши предприятия завязаны на этот банк. Периодически на собрании с финансистами задаем вопрос: «Как банк? Все нормально?». Ответ на него всегда утвердительный. Что самое интересное: бухгалтеры меняются, а банк остается.
Даже в 2014 году, когда после отзыва лицензии у Банка24.ру на уральские банки обрушилась информационная атака, Кексин с партнерами принял решение остаться в УБРиР. «Я помню то время: было тревожно. Мы держали руку на пульсе, в какой-то момент чуть было не поддались всеобщей панике, но потом спокойно и рассудительно всё проанализировали. В итоге, решили остаться в банке, с которым к тому моменту работали уже достаточно долго. Уровень доверия оказался сильнее, чем паника», — вспоминает Евгений. Естественно, что когда возникла необходимость открывать расчетный счет для нового юрлица, даже вопросов не возникло. «Бухгалтер сказал: надо идти в УБРиР, и вот я тут!», — шутит бизнесмен.
Оформление счета: быстрее, чем бизнес-ланч
УБРиР обещает предпринимателям открыть расчетный счет за час и один визит. Что ж, проверим. В отделение банка Евгений Кексин приходит в 15 часов ровно. Менеджер уже ждет со стопкой документов на подпись, а мы — с фотоаппаратом и таймером.
15.00. Начало нашего эксперимента. Менеджер уже готов к встрече с клиентом.
Надежда Гриценко, специалист по работе с юридическими лицами УБРиР: — Перед тем, как прийти в банк, Евгений оставил заявку на открытие расчетного счета и отправил по электронной почте сканы всех необходимых документов. Это позволило нам завести заявку без клиента, дождаться положительного решения и пригласить клиента в офис в удобное для него время. Все что нам остается — чистые формальности, с которыми мы управимся даже быстрее, чем за час. Евгений принес с собой оригиналы документов. Специалист внимательно все сверяет и сканирует.
Предприниматель тем временем подписывает необходимые бумаги. «Бумажный» этап проходим за 17 минут. Это с учетом знакомства со специалистом и краткой консультации по выбранному тарифному плану. Несколько минут из потраченного времени смело можно списать на то, что Евгения и операциониста отвлекали мы с фотографом.
Сканы документов, необходимых для открытия счета, Евгений направил в банк по электронной почте. В отделении происходит только подписание договора на банковское обслуживание и сверка электронных копий с оригиналами.
Документы подписаны, Евгений отправляется в кассу, чтобы оплатить услуги банка по расчетному обслуживанию. Это занимает еще 4 минуты. Кажется, до финишной прямой мы дойдем гораздо раньше обещанного в рекламе времени. Общий счет на данный момент: 21 минута с момента прибытия в банк. Евгений возвращается к специалисту: забирает свой экземпляр документов, а заодно оформляет личную банковскую карту. На всё про всё уходит еще 15 минут.
Евгений Кексин, ресторатор, совладелец ресторана «Огонёк», баров Alibi и «Юность»: — Открытие счета прошло быстро: мне все подготовили, осталось только прийти и подписать. Чуть больше, чем за полчаса, открыл счет для бизнеса и заказал личную карточку. Считаю, вполне оперативно сработали. Хотя мне особо не с чем сравнивать, мы только однажды пробовали открыть счет в другом месте. Обратились в крупный федеральный банк: ох, как намучались! Процесс был очень сложный и долгий. В УБРиР все намного проще, понятнее, быстрее и удобнее. Да и офис в 15 минутах ходьбы от «Огонька» и «Юности», а от Alibi — вообще рукой подать.
Счет, пожалуйста!
За обслуживание новой компании в УБРиР в течение полугода наш герой заплатил 9 тысяч рублей. (Для предпринимателей Тюмени стоимость пакета — 7 000 рублей). «Евгений выбрал самый дорогой пакет — „Тест-драйв-Премиум“. Вся сумма вносится единоразово, но зато потом на 6 месяцев клиент забывает о плате за большинство банковских услуг. В этот пакет входит открытие расчетного счета, заверение всех документов (обычно — это платная услуга), неограниченное количество межбанковских и внутрибанковских платежей, подключение к системе интернет-банк Light. Для компаний, которые совершают большое количество платежей это самый выгодный пакет», — объясняет специалист УБРиР.
Счёт за обслуживание нового юрлица в Тюмени — 7 тысяч рублей за полгода. Сумма немаленькая, но в перерасчете на месяц получается выгодно.
Нужно отметить, что Евгений Кексин выбрал систему интернет-банк Pro, а значит — будет доплачивать сверх пакета еще по 300 рублей в месяц. «Это продиктовано тем, что группа компаний, совладельцем которой является клиент, использует именно эту систему. В ней удобно вести счета сразу нескольких компаний, в то время как система Light больше ориентирован на малый и микробизнес, где нередко бухгалтерию ведет сам собственник. Но если Евгений захочет, он в любой момент может дополнительно получить доступ и к облегченной системе интернет-банкинга, которая входит в пакет», — объясняет специалист по работе с юрлицами Надежда.
Выбор системы интернет-банкинга во многом зависит от потребностей бизнеса.
Всего с того момента, как Евгений открыл дверь банка и до прощания со специалистом прошла 41 минута, что меньше, чем среднестатистический россиянин тратит на бизнес-ланч. И такая оперативность — это не исключение, а правило, заверяют нас в банке.
Элина Леонова, начальник дополнительного офиса УБРиР: — Мы всегда стараемся минимизировать время, которое клиенты тратят на банк. Если предприниматель имеет возможность отправить нам сканы документов в электронном виде, то сама процедура оформления документов занимает около получаса. При этом мы всегда стараемся назначить удобное для клиента время подписания, и по максимуму подготовиться к его приходу. Но даже если оформить заявку в электронном виде возможности нет, то открыть счет можно в течение одного дня. В совокупности, на визит в банк уходит максимум час-полтора, большую часть из этого времени занимают не формальности, которые отточены до автоматизма, а консультация клиента и подбор оптимального тарифного плана. Также время занимает проверка клиента согласно регламентам банковского обслуживания.
Вместе с банковским сотрудником считаем выгоду в сравнении со стандартным тарифом «Онлайн», в котором ежемесячно берется 700 рублей за обслуживание счета и каждая платежка стоит 26 рублей. Если в месяц новая компания будет совершать 60 платежей (в среднем по 3 в рабочий день), то чек за услуги банка в месяц вырастет до 2 260 рублей. В пакете «Тест-драйв-Премиум» стоимость обслуживания в перерасчете на месяц составит 1 167 рублей. Получается, предприниматель в Тюмени экономит 1 093 рублей каждый месяц.
Евгений Кексин, ресторатор, совладелец ресторана «Огонек», баров Alibi и «Юность»: — Расходы на услуги банка не катастрофически большие. Из года в год сумма практически не меняется. Ежегодно на собрании по годовому бюджету мы рассматриваем все наши расходы. Графу «услуги банка» всегда проходим быстро, без дополнительных вопросов. Сумма небольшая, комфортная, никогда не скачет и особо не напрягает. Все устраивает меня и партнеров.
Выгодность тарифов в банке признают не только отдельные предприниматели, но и независимые аналитики. Летом 2016 года агентство Markswebb Rank & Report провело мониторинг стоимости тарифов для обслуживания малого бизнеса среди 23 российских банков. По результатам исследования «Business Banking Fees Rank 2016», УБРиР вошел в тройку лидеров практически по всем направлениям и был признан одним из самых выгодных банков для компаний B2C и B2B, розничной торговли и индивидуальных предпринимателей. По подсчетам экспертов, с УБРиР бизнесмены могут сэкономить на годовом обслуживании до 70 тыс. рублей по сравнению с банками из ТОП-5.
По результатам нашего тест-драйва с Евгением Кексиным банк прошел проверку сразу по трем ключевым показателям: быстро, выгодно и удобно.
Адрес УБРиР в Тюмени: ул. Максима Горького, 74
Ген. лицензия ЦБ РФ № 429 от 06.02.2015