Дома советской закалки: в чем секрет их конкурентоспособности?

Еще в начале 2000 годов дома 50-70-х годов постройки не пользовались спросом у населения. Многие считали, что «хрущевки» уже морально устарели и не отвечают современным нормам проживания. Недостатки такого жилья и выработанный временной ресурс привели к тому, что в последние годы тюменцы весьма неохотно покупали такие квартиры, предпочитая жилплощадь в новых многоэтажках. Однако кризис изменил расстановку сил в эконом-сегменте: дешевые квартиры снова стали востребованы.
Сегодня, по словам экспертов рынка недвижимости, старые дома по-прежнему большой популярностью не пользуются. Однако есть в Тюмени желающие жить именно в «хрущевках» или «сталинках». По словам риелторов, среди покупателей квадратных метров есть те, кто целенаправленно ищет дома, постройки 50-летней давности.
Еще в начале 2000 годов дома 50-70-х годов постройки не пользовались спросом у населения. Многие считали, что «хрущевки» уже морально устарели и не отвечают современным нормам проживания. Однако кризис изменил расстановку сил в эконом-сегменте: дешевые квартиры снова стали востребованы.
А есть ли преимущества?
Что привлекает тюменцев в старых домах? За консультацией корреспондент Nashgorod.ru обратился к генеральному директору агентства недвижимости Ирине Яременко.
«Во-первых, дома, построенные в середине 20 века, находятся в обжитых районах, — поясняет Ирина Валентиновна. — Там много зелени, развитая инфраструктура, все находится в шаговой доступности. Взять, например, район КПД. Там практически в каждом дворе есть детский сад, на всю территорию работает несколько школ, плюс — зеленая зона».
Кроме этого, Ирина Валентиновна отметила доверие покупателей к качеству построек.
«Многие тюменцы по привычке доверяют строителям, возводившим дома в прошлом веке, нежели сейчас. По их мнению, тогда контроль к постройкам был строже. К тому же, „хрущевки“, „брежневки“ и „сталинки“ — очень теплые. Здесь уж точно есть гарантия того, что жильцы не замерзнут»,- уточняет она.
По словам риелторов, среди желающих приобрести квадратные метры, есть те, кто целенаправленно ищет дома, постройки 50-летней давности.
Какова цена квартиры в доме с историей?
Большинство покупателей сейчас ориентированы на дешевое жилье, а это как раз ценовая категория хрущевок и недорогих «панелей». Так, самая недорогая «однушка» подобного формата в Тюмени, площадью 29 квадратов, находится в районе Маяка и стоит 1 млн 300 тыс. рублей. Самая дорогая, площадью 36 м2, расположена в Заречном мкр. и стоит 2 млн 730 тыс.
Двухкомнатная «хрущевка» — в центре, на ул. Киевской. Стоит 1 млн 550 тыс. Это — наиболее низкая цена в городе. Один из самых дорогих объектов находится на ул. Республики. Площадь «двушки» — 42 квадрата, стоимость — 2 млн 700 тыс. рублей.
Самый бюджетный вариант трехкомнатной «хрущевки» продается за 2 млн 100 тыс. Находится квартира в районе Стрелы. Самый дорогой — на ул. Ялуторовской за 3 млн 700 тыс. рублей.
Покупают квартиры в таких домах, как правило, для студентов (большинство тех же «хрущевок» находятся в центре города, недалеко от тюменских вузов. Плюс в том, что не нужно тратить деньги и время на поездку в общественном транспорте), или для пожилых людей, которым важно, чтоб вся инфраструктура располагалась рядом с жильем.
Очевидные недостатки
К недостаткам этой категории жилья большинство людей относят неудобную планировку (смежные комнаты, отсутствие коридора, смежный санузел) и старые трубы. Разумеется, эти вопросы решаемы. Только за чей счет?