Дома советской закалки: в чем секрет их конкурентоспособности?

Покупают квартиры в таких домах, как правило, для студентов (большинство тех же «хрущевок» находятся в центре города, недалеко от тюменских вузов. Плюс в том, что не нужно тратить деньги и время на поездку в общественном транспорте), или для пожилых людей, которым важно, чтоб вся инфраструктура располагалась рядом с жильем.