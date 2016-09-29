Чтобы старость была в радость: пожилых людей в Тюмени соберут на необычный форум

Такие данные озвучила на пресс-конференции заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Татьяна Родяшина. В преддверии 1 октября она рассказала о социальных проектах, направленных на работу с пожилыми людьми.
По словам Родяшиной, более 3 миллиардов рублей ежегодно направляется из федерального и областного бюджетов на различные выплаты и меры социальной поддержки жителей пожилого возраста. Более 60% пенсионеров региона являются льготниками разного уровня. В области работает фонд «Старшее поколение», который оказывает разовую помощь на ремонт квартир, приобретение бытовой техники, досуг.
«Старые деревья не пересаживают» — эта фраза подтверждает, что наши формы работы проверены временем. Пожилого человека мы сохраняем дома, в привычной обстановке. В год мы на дому помогаем более шести тысячам людей. Эта технология больше прижилась на селе, где, к сожалению, есть проблема одиночества среди пожилых, где наша помощь более востребована», — отметила замглавы департамента.
Надомная социальная помощь для тех, кто не может сам себя обслуживать, охватывает более 10 тысяч одиноких пенсионеров. Участковые специалисты, а их 330 человек, помогают старикам справиться с повседневными сложностями. Помочь в быту готовы школьники и студенты, записывающиеся в волонтерские отряды. Пять сотен пожилых маломобильных тюменцев попали в программу «Стационар на дому», еще 90 ветеранов и инвалидов ВОВ стали участниками пилотного проекта «Санаторий на дому». Продолжается внедрение такой формы опеки как приемная семья. Только «усыновляют» не детей, а бабушек и дедушек.
«У нас уже 160 приемных семей. Больше их — в сельской местности», — сообщила Татьяна Родяшина, — за свою социальную миссию приемные семьи получают надбавку. Иногда забирают пожилого человека к себе в семью, иногда посещают его в собственном доме. Приемные родители, это в основном — бывшие социальные работники и фельдшеры ФАПов».
Новыми проектами для представителей «золотого» возраста стали школа безопасности совместно с МЧС и школа волонтеров. Активные пенсионеры занимаются медицинской профилактикой и помогают психологически своим же ровесникам, попавшим в сложную ситуацию. Есть отдельная категория одиноких стариков, которые обижены на детей и близких, и живут замкнутой жизнью. Им пожилые неравнодушные волонтеры помогают примириться с родными или разыскать дальних родственников.
Тюменские пенсионеры занимаются в клубах долголетия, любят танцы и скандинавскую ходьбу, а некоторым с помощью специалистов удается освоить компьютер даже в 75 лет.
«Долгожительство определяется умением жить. Наши технологии направлены в основном на то, чтобы подхватывать инициативу граждан пожилого возраста о продлении не просто жизни, а полноценной жизни. Сейчас пенсионеры, которые активны, в рамках проекта „Виртуальный туризм“ выезжают на экскурсии, готовят видео и фотоматериалы и знакомят с ними маломобильных людей. Таким образом, у нас пересеклись два проекта — виртуальный туризм и школа волонтерского мастерства», — рассказала журналистам начальник отдела организационно- методической и аналитической работы Областного геронтологического центра Татьяна Шаргина.
Представители социальных служб убеждены, что 1 октября должен быть не днем, когда о пожилых людях вспоминают, а стать праздником. Для этого решили во всех муниципальных образованиях провести праздничный форум «На 55 с плюсом!», который откроется в Тюмени 1 октября в 12 часов. Он состоится в Западно — Сибирском инновационном центре. Сюда же пригласят ветеранов отрасли, представителей династий работников социальной сферы, приемных родителей, партнеров, представителей бизнеса.
Бабушки и дедушки в течение трех часов станут участниками большого развлекательно- познавательного марафона. Их встретит духовой оркестр и клуб-школа исторического бального этикета и танца «Дамы и кавалеры». Откроется фотозона. Тюменцы увидят процесс изготовления яркого лоскутного ковра рекордных размеров, который смастерят участники областной школы волонтерского мастерства «Года, несущие радость».
Одним из ярких событий станет модный показ с участием 10 финалисток проекта «Школа имиджа. Модель 55+». Впервые тюменки прошли подготовку по созданию образа и стиля. Результат эксперимента они покажут на сцене, продемонстрировав современные и элегантные образы. Те, кто еще не прошел обучение в школе красоты, прямо на форуме смогут воспользоваться услугами стилистов и косметологов, получив их консультации.
На интерактивной площадке «Интернет для старшего поколения» состоится презентация возможностей интернет-портала «Старшее поколение» и мастер-класс, касающийся электронных услуг. Тюменцев ожидает курс экспресс-лекций на разные темы: трудоустройство, народная медицина, полезное питание, фитнес. Участников также пригласят на психологические тренинги, экспресс-диагностику состояния здоровья, занятия по народным промыслам.
Также в технопарке пройдет финал акции «Азбука добра» по исполнению желаний пожилых людей. Накануне праздника каждый тюменец может стать волшебником, исполнив мечты тех, кому за 55. Узнать, о чем мечтают пожилые горожане, можно на официальном сайте Областного геронтологического центра, там же описаны условия акции.
Елена Чуклина