Чтобы старость была в радость: пожилых людей в Тюмени соберут на необычный форум

Надомная социальная помощь для тех, кто не может сам себя обслуживать, охватывает более 10 тысяч одиноких пенсионеров. Участковые специалисты, а их 330 человек, помогают старикам справиться с повседневными сложностями. Помочь в быту готовы школьники и студенты, записывающиеся в волонтерские отряды. Пять сотен пожилых маломобильных тюменцев попали в программу «Стационар на дому», еще 90 ветеранов и инвалидов ВОВ стали участниками пилотного проекта «Санаторий на дому». Продолжается внедрение такой формы опеки как приемная семья. Только «усыновляют» не детей, а бабушек и дедушек.