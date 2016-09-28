Жилье формата «4+» в Тюмени: какова стоимость больших квартир?

Как известно, чем больше в квартире комнат, тем менее она востребована у покупателей. Совершенно закономерно, что сегодня повышенным спросом у тюменцев пользуется одно- и двухкомнатное жилье. Менее востребованы «трешки», ну а жилье формата «4+" и вовсе — «штучный товар». Тем не менее, спрос на них — хоть и невысок, зато постоянен. За какую цену в Тюмени можно купить большую квартиру?

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