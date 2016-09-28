Жилье формата «4+» в Тюмени: какова стоимость больших квартир?

Как известно, чем больше в квартире комнат, тем меньше шансов ее продать. Совершенно закономерно, что сегодня повышенным спросом у тюменцев пользуется одно- и двухкомнатное жилье. Менее востребованы «трешки», ну а жилье формата «4+» и вовсе — «штучный товар». Тем не менее, спрос на них — хоть и невысок, зато постоянен. За какую цену в Тюмени можно купить большую квартиру?
Что будем искать?
Перед тем, как перейти к обзору просторных квартир, используя раздел «Объявления» интернет-портала Nashgorod.ru, определимся с параметрами: вторичное жилье в любом районе города, количество комнат — четыре и пять.
Четыре комнаты: в какую цену простор?
Итак, самая недорогая четырехкомнатная квартира в Тюмени стоит 1 млн 900 тыс. рублей. Она находится в районе Лесобазы, в двухэтажном деревянном доме. Несмотря на количество комнат, просторной эту квартиру не назвать — ее площадь составляет 68 квадратов.
Впрочем, у этого жилья есть очевидные плюсы: раздельный санузел, пластиковые окна, рядом с домом расположена детская площадка, открытый двор, наземный паркинг.
Чуть дороже — 2 млн 100 тыс. — стоит квартира, которая находится на Червишевском тракте. Площадь — 64 м2. Расположена на пятом этаже пятиэтажного дома. Как указано в объявлении, квартира торцевая, требует ремонта, комнаты проходные. Здесь сделан минимальный ремонт: побелены стены, пол покрашен. Кстати, пол и окна в квартире — деревянные.
Стоит отметить, что расположение объекта недвижимости формата «4+» при определении цены большой роли не играет. Так, квартиры на улице Курской (Центр города) и Рационализаторов (СМП), с одинаковой площадью — 60 м2 — стоят одинаково — 2 млн 500 тысяч рублей.
Самая дорогая четырехкомнатная квартира в Тюмени стоит 13,5 млн рублей.
От трех млн стоят квартиры с хорошим ремонтом, в домах, 1990–2000 гг постройки, на средних этажах. Подобных предложений сегодня на рынке недвижимости немало.
В зависимости от качества ремонта и квадратуры, увеличивается стоимость просторных квартир. Так, в областном центре можно найти жилье формата «4+» за девять, десять млн и более.
Ну а самая дорогая четырехкомнатная квартира в Тюмени находится в районе Дома Обороны. Ее площадь — 166 м2. Расположена на третьем этаже девятиэтажного дома.
Квартира — двухуровневая, с тремя лоджиями. Здесь сделан хороший ремонт, есть кладовка на этаже, во дворе погреб. При продаже хозяин оставит кухонный гарнитур, шкаф, плиту, мягкую мебель.
Приобретение такой квартиры обойдется покупателю в 13,5 млн рублей.
Пять комнат: а вам по карману?
Пятикомнатные квартиры в Тюмени не относятся к недвижимости, которая пользуется неизменным спросом. Как правило, такое жилье желают купить либо очень большие семьи, либо люди, любящие простор и без финансовых проблем.
Самая дорогая пятикомнатная квартира в городе Тюмени находится в районе Маяка. Она стоит 85 млн рублей.
Средняя стоимость квартиры подобной категории может быть разной даже в границах небольшого города, такого, как Тюмень — здесь разброс цен очень большой.
Самая дорогая пятикомнатная квартира в городе Тюмени находится в районе Маяка. Она стоит 85 млн рублей. Впрочем, продавец согласен торговаться.
Квартира расположена в девятиэтажном элитном доме, на седьмом этаже, полностью меблирована: итальянская дизайнерская мебель с элементами натуральной кожи экзотических рептилий, кухонный гарнитур, плазменные панели, домашний кинотеатр, большой аквариум с экзотическими рыбами, каминный зал, электрический привод.
В квартире есть три санузла, а также: финская сауна, хамам, импортная сантехника и гидромассажный бассейн с подсветкой.
В подъезде — кладовка.
На территории дома: закрытый двор, видеонаблюдение, охрана, теплый паркинг на два места, плюс — капитальный гараж.
Понятно, что такое жилье по карману лишь единицам, поэтому рассмотрим варианты пятикомнатных квартир по более «ходовой» цене.
Значительно дешевле вариант по улице Елецкой. Пятикомнатная квартира стоит 20 млн рублей.
Итак, вниманию покупателей предлагается трехуровневая квартира, можно сказать коттедж, площадью 252 квадрата. На первом этаже в доме два тёплых паркинг-места по два млн. рублей каждое, кладовка и спортзал — площади не включены в общую площадь квартиры. На втором этаже находятся: большая гостиная и кухня, гардеробная, туалет, сауна. На третьем: спальня, две детские, гардеробная, санузел. На четвертом этаже — каминный зал. На первых двух этажах квартиры черновая отделка, все готово для ремонта. Дом огорожен, установлено видеонаблюдение.
Наиболее приемлемые цены на пятикомнатные квартиры в Тюмени — 6–8 млн рублей. Все они площадью более ста м2, расположены в уже обжитых районах, близких к центру города.
Ну а самый бюджетный вариант предлагают в Тюменском микрорайоне. Площадь квартиры — 80 м2, пятый этаж (последний). Стоимость такой квартиры — 3 млн 650 тысяч рублей.
Подводя итоги…
Итак, рынок недвижимости в Тюмени буквально наводнен студиями, «однушками» и небольшими двухкомнатными квартирами. Приобретая такое жилье, надо понимать, что потом, в случае необходимости, продать его на вторичном рынке будет не так уж и просто, учитывая конкуренцию однотипных вариантов. Качественные же «четырешки» — редкий товар, который будет востребован всегда.