«А нарушений не было»: избирком ответил на публикацию портала NashGorod.ru

Обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили не обжаловать решение избирательной комиссии в судебном порядке. Все же, ключевая задача, которая стоит перед СМИ — освещение событий, а общественная и правозащитная деятельность — прерогатива других организаций. Тем более, что формально мы до сих пор не получили никаких официальных ответов от избиркома. Все, что у нас есть — копия, доставленная третьим лицом. Эту копию мы и публикуем для ознакомления наших читателей. Остается лишь еще раз привести главный вывод документа — нарушений закона УИК № 2070 не допускала… Или все же допускала?!