«А нарушений не было»: избирком ответил на публикацию портала NashGorod.ru

Избирательная комиссия Тюменской области ответила на публикацию портала NashGorod.ru о скандале, произошедшем на участке № 2070 при подсчете голосов. Рассмотрев обращение, члены избиркома пришли к выводу об отсутствии в действиях УИК нарушений.
Копия решения № 13/01 попала в редакцию портала необычным образом — бумагу за подписью председателя территориальной избирательной комиссии КАО г. Тюмени В.Р. Файзулина передал общественный активист Юрий Рябцев, также принимавший участие в избирательной кампании в качестве наблюдателя. «Я подавал жалобу на действия членов комиссии участка, однако в ответ получил бумагу, адресованную журналисту портала», — пояснил он. Документ сопровождался письмом председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Редакция NashGorod.ru рассмотрела полученный документ в деталях.
Мотивировочная часть решения содержит восемь пунктов. В самом ее начале избирком признает, что согласно действующим нормам права неиспользованные бюллетени должны гаситься сразу же после окончания голосования. Вместе с тем авторы документа утверждают, что именно так и поступили члены УИК № 2070. В обоснование своих слов избирком ссылается на данные опубликованного видеоролика, оставляя без внимания фотографии, сделанные корреспондентом. Процедура гашения бюллетеней запечатлена на кадре, снятом в 23 часа, т. е. спустя три часа после закрытия участка.
На часах 23:00. УИК только начала гасить бюллетени…
Далее по тексту решения комиссия справедливо отмечает, что до вскрытия стационарных урн УИК извлекла бюллетени из переносных ящиков для голосования так, как этого требует пункт 12 статьи 67 ФЗ «Об основных гарантиях». Тот факт, что бюллетени не пересчитывались, и данные об их количестве не вносились в протокол, избирком оставил без внимания.
Кадр из видео с пустыми клетками в строке для учета количества бюллетеней в переносных урнах (1:05)
По мнению членов избиркома, закрывая объектив рукой, Н.В. Попова не препятствовала работе журналиста.
По остальным пунктам мотивировочной части отметим, что избирком расширительно толкует нормы гражданского кодекса и по неясным причинам ставит под сомнения доводы Ардашова, доверяя при этом словам второго наблюдателя — представителя партии «Коммунисты России». Напомним, 21 сентября в ходе митинга КПРФ депутат Тамара Казанцева открыто назвала эту общественную организацию «бандитами».
Обсудив сложившуюся ситуацию, мы решили не обжаловать решение избирательной комиссии в судебном порядке. Все же, ключевая задача, которая стоит перед СМИ — освещение событий, а общественная и правозащитная деятельность — прерогатива других организаций. Тем более, что формально мы до сих пор не получили никаких официальных ответов от избиркома. Все, что у нас есть — копия, доставленная третьим лицом. Эту копию мы и публикуем для ознакомления наших читателей. Остается лишь еще раз привести главный вывод документа — нарушений закона УИК № 2070 не допускала… Или все же допускала?!