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В этом году в Тюмени стало больше на три памятника архитектуры

22 сентября 2016, 14:47
Из 58 объектов культурного наследия, находящихся к муниципальной собственности, 22 относятся к выявленным и 36 являются объектами культурного наследия регионального значения.
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Тюмень

Такие цифры озвучила директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы.

Эти объекты сегодня используются в следующих направлениях:

— 15 зданий используются в качестве жилых помещений;

— 16 зданий закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления;

— 13 объектов недвижимого имущества, в том числе здания, помещения в зданиях-памятниках, переданы в пользование третьим лицам (аренда, безвозмездное пользование);

— 2 объекта отнесено к имущественным комплексам: кладбище Некрополь-Парфеновское (Заречное), кладбище Текутьевское;

— 12 объектов не используются, из них 1 объект (г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 23 а стр. 1) — в процессе передачи в собственность Тюменской области.

В план приватизации на 2016 год включены объекты культурного наследия, расположенные по адресам: г. Тюмень, ул. Республики, 25, ул. Ленина, 41, ул. Дзержинского, 21 и ул. 25-го Октября, 25. Отметим, что первые два здания уже проданы.

Кроме этого, в последнее время трем домам вернули статус объектов культурного наследия. Как сообщил корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru начальник отдела охраны памятников истории и культуры департамента культуры администрации города Тюмени Евгений Кузнецов, вернули статус бане, находящейся на Ленина, 3, а также домам по улице Димитрова,6 и Смоленской, 23.

Напомним, что месяц назад активисты регионального отделения ОНФ в Тюменской области инициировали включение трех зданий Тюмени в перечень выявленных объектов культурного наследия, среди которых был и «Дом А. М. Афромеева», расположенный по адресу улица Димитрова, 6 и «Дом А. А. Благинина», по улице Смоленской, 23, и круглая баня по ул. Ленина, 3.

«В связи с изменениями 73-ФЗ в марте 2016 года вышел порядок отнесения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, — пояснил он. — Решением комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, была установлена их историко-культурная ценность, и приказом их отнесли к выявленным».

Далее в отношении этих объектов областным комитетом будет проводиться государственная историко-культурная экспертиза на предмет либо включения их в федеральный реестр с присвоением объекту категории историко-культурного значения, либо с отказом — экспертиза может показать утрату культурной ценности здания.

«Отрицательное решение связано с тем, что время идет, дома ветшают, остается та среда, которая образует этот объект, но сам дом уже утрачивает свое значение, — говорит Евгений Кузнецов. — Дешевле провести его воссоздание, чем реставрацию. Пример можно привести с особняками на улице Челюскинцев, Дзержинского… Здесь мы имеем дело воссозданием объектов, потому что реставрировать там уже не получится».

По итогам экспертизы формируется пакет документов, направляется приказ в министерство культуры РФ, и оно в течение одного года решает — включить в реестр либо отказать.

«Если объект попадает в реестр, нам будет направлен приказ, и тогда у нас появятся полномочия объект сохранять, популяризировать и решать вопросы с его дальнейшим использованием — оставить в собственности муниципалитета либо передавать в аренду или в собственность третьим лицам. В любом случае решение о реставрации и дальнейшем эффективном использовании дома-памятника, порядке и способах его сохранения, будет приниматься с учетом имеющихся муниципальных нужд, технического состояния объекта, его инвестиционной привлекательности, исторической значимости, наличия потенциального инвестора и плана работ по сохранению данного объекта у инвестора», — резюмировал начальник отдела охраны памятников истории и культуры городского департамента культуры.

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