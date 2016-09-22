В этом году в Тюмени стало больше на три памятника архитектуры

«Если объект попадает в реестр, нам будет направлен приказ, и тогда у нас появятся полномочия объект сохранять, популяризировать и решать вопросы с его дальнейшим использованием — оставить в собственности муниципалитета либо передавать в аренду или в собственность третьим лицам. В любом случае решение о реставрации и дальнейшем эффективном использовании дома-памятника, порядке и способах его сохранения, будет приниматься с учетом имеющихся муниципальных нужд, технического состояния объекта, его инвестиционной привлекательности, исторической значимости, наличия потенциального инвестора и плана работ по сохранению данного объекта у инвестора», — резюмировал начальник отдела охраны памятников истории и культуры городского департамента культуры.