На старом городском кладбище восстановили могилы купцов Колмогоровых

На днях журналист интернет портала NashGorod.ru побывал на старом кладбище с работниками МКУ «Некрополь». В 2007 году здесь убрали поросль и вывезли мусор. Но до серьезных перемен, какие были на Текутьевском, пока что далеко. Тем не менее, совсем забытым и заброшенным Заречное назвать нельзя. Среди обветшавших и почти уже исчезнувших могил попадаются и обновленные памятники. Время от времени находятся потомки похороненных здесь людей и наводят порядок. «Люди приходят, меняют памятники, ухаживают за некоторыми могилами, — рассказал заместитель директора МКУ „Некрополь“ Евгений Квашнин, — Вот например, эти проржавевшие „пирамидки“ недавно убрали при замене, сейчас мы должны вывезти их с территории».
Одно из самых примечательных мест Заречного — участок, где похоронен тюменский купец и городской голова Филимон Степанович Колмогоров и члены его семьи. В этом году, к юбилею города работники «Некрополя» восстановили эти уникальные надгробия, буквально вытащив их из-под земли.
Филимон Колмогоров, купец первой гильдии, жил в 19 веке, владел тюменским кожевенным заводом. Несколько лет он занимал пост городского головы, а также избирался гласным городской Думы. Заслужил славу очень щедрого благотворителя. Семнадцать лет он был членом попечительского совета женской гимназии. Открыл при кожевенном заводе училище — обучение в нем было бесплатным. Вообще, благотворительностью занималась вся семья Колмогоровых. И сейчас их могилы в хорошем состоянии можно найти на Заречном кладбище.
«О существовании этих разрушенных могил мы знали, но кто здесь похоронен, нам не было известно, — сообщил Евгений Квашнин, — Мы изучили это место». Оказалось, что массивное надгробие Филимона Колмогорова, высеченное из цельной глыбы мрамора, за десятилетия полностью ушло в землю. Снаружи торчала лишь его верхушка.
«Изначально мы думали, что памятник небольшой. А в результате вытащили мраморную глыбу, которая весит не менее трех тонн. Просто диву даешься, глядя на такие памятники. Сегодня обычный черный гранит — это уже считается достойно и богато. Такое надгробие из цельной мраморной глыбы стоило бы сейчас не один миллион рублей», — считает Евгений.
Кстати, рядом с уже возвращенными на место памятниками торчит мраморная «макушка» — значит, там, в земле, дожидается своего часа еще один памятник. Когда-то это место окружала кованная ограда, но сегодня о ее существовании напоминает только остаток столбика, еле заметно выглядывающий из земли.
Надо отметить, что Заречное — единственное на сегодня кладбище в Тюмени, имеющее на своей территории церковь. До середины 19 века ее здание было деревянным. Каменную построили в конце 50-х. В тридцатые годы прошлого века церковь была закрыта. В разное время в ней был то склад, то клуб, то пекарня. После того, как в 1968 году на Заречном кладбище перестали хоронить, 20 лет церковь Трех Святителей простояла в полном запустении. В 1988 году ее полуразваленное здание передали церковной общине. В июле 1990 состоялось освящение. Сейчас при церкви работает воскресная школа.
Прогулка по Заречному кладбищу — занятие не из простых. В 2007 году здесь убрали поросль, но почва очень хорошая, и территория зарастает быстро. К тому же сотрудники «Некрополя» могут обслуживать только дорожки, уход за могилами — обязанность родственников.
По большому счету, сейчас пройтись по территории, не продираясь через заросли кустов, травы и между ржавыми оградками, можно только по одной тропинке. Она подковообразно огибает территорию Заречного и от центрального входа ведет к еще одной местной «достопримечательности».
Мемориальный комплекс венгерских и немецких военнопленных, чья жизнь закончилась в Тюмени, расположился в юго-восточном углу кладбища и достаточно сильно контрастирует с окружающими его захоронениями. Центральное место занимает большой католический крест. Здесь нет поименных списков и отдельных надгробий. У подножия креста лежит мраморная плита с лаконичной надписью на русском и немецком: «Покойтесь в мире». Ее установили в середине 90-х по инициативе тюменского журналиста Рафаэля Гольдберга. За прошедшие годы она подвергалась атаке вандалов, но была восстановлена.
О похороненных здесь венгерских военнопленных напоминает вертикальная плита. Подобные памятные знаки установлены в Челябинской, Тульской, Тамбовской, Смоленской областях, в Ставропольском крае, Краелии и Удмуртии. Находится «венгерская» часть комплекса под шефством московской ассоциации «Военные мемориалы». Сколько здесь всего захоронений — сегодня определить уже невозможно.
Сегодня Заречное и Текутьевское — единственные сохранившиеся в Тюмени старинные кладбища. Два крупных старых погоста бесследно стерты с лица города.
Всехсвятское или Старое городское кладбище находилось там, где сегодня стоят инфекционная больница и перинатальный центр. Его закрыли в 80-х годах 19 века. По мере застройки стремительно растущий город поглотил этот погост. Сегодня от Всехсвятского кладбища не осталось и следа.
Такая же судьба постигла и так называемое Затюменское кладбище, находившееся в районе улиц Полевой и Комбинатской. Последняя еще в первых десятилетиях прошлого века именовалась Кладбищенской. Как и Всехсвятский, этот погост исчез под натиском застройки.
«Если говорить о том, что следовало бы здесь сделать в первую очередь для благоустройства территории, то это, конечно, демонтаж оградок. Конечно, это не касается таких, которые представляют художественную или историческую ценность. Такие будут сохранены», — считает Евгений Квашнин. Сейчас покосившиеся, местами вообще поваленные друг на друга оградки — действительно серьезное препятствие. Из-за них и без того узкие проходы между расположенными впритирку могилами местами стали совершенно непроходимы: «Никакой практической функции оградка не несет. Кажется, это чисто российская особенность, делать ограду, иногда почти в человеческий рост».
Непроходимые участки на погостах, по мнению Евгения, могли отчасти повлиять на ситуацию с мусором, вызвавшую широкий резонанс в этом году. Напомним, мусор на тюменских кладбищах, оставшийся после родительского дня, возмутил как горожан, так и депутатов городской думы. Дело дошло даже до вмешательства прокуратуры. «Многие посетители кладбищ — пожилые люди. Им очень затруднительно пронести мешок с мусором через такие препятствия, где и молодой человек не всегда может пройти», — замечает мой спутник.
«Если все-таки будут внесены поправки в Федеральный закон, то появится возможность привести наконец наши кладбища, в том числе, старое Червишевское, в более цивилизованный вид, — рассказал Евгений, — Дело в том, что заброшенные могилы — это проблема всей России. Сейчас необходимо пересмотреть критерии того, что считать заброшенным захоронением. Это принципиально важно для того, чтобы сэкономить место, ведь большие города сейчас окружены кладбищами». Сегодня одних только православных действующих кладбищ в Тюмени и ее окрестностях насчитывается пятнадцать. Это огромные площади — более 190 гектар. Кроме того, сельские погосты с расширением границ Тюмени неизбежно оказываются в черте города.
В идеале это выглядит следующим образом: на заброшенной могиле помещается информационная табличка для родственников. Если они намерены ухаживать за этим местом, то должны будут сообщить об этом. Если же в течение года никто не отзовется, то останки эксгумируются и вновь захораниваются уже в небольшом гробу или урне. На таких могилах будут установлены типовые надгробия. «Это поможет сэкономить очень много места, сделать захоронения компактнее и эстетичнее, привести их к единому стилю. Кроме того, это уже зарекомендовавший себя европейский опыт, — считает Евгений, — Я уверен, что рано или поздно мы придем к этому. Дойдет дело и до Заречного».