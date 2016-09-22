На старом городском кладбище восстановили могилы купцов Колмогоровых

В идеале это выглядит следующим образом: на заброшенной могиле помещается информационная табличка для родственников. Если они намерены ухаживать за этим местом, то должны будут сообщить об этом. Если же в течение года никто не отзовется, то останки эксгумируются и вновь захораниваются уже в небольшом гробу или урне. На таких могилах будут установлены типовые надгробия. «Это поможет сэкономить очень много места, сделать захоронения компактнее и эстетичнее, привести их к единому стилю. Кроме того, это уже зарекомендовавший себя европейский опыт, — считает Евгений, — Я уверен, что рано или поздно мы придем к этому. Дойдет дело и до Заречного».