Выборы-2016 три дня спустя: о нарушениях и мифических партиях

Как сообщал NashGorod.ru ранее, представители партии «Коммунисты России», находившиеся на участках, действительно слабо походили на оппозицию. Один из наблюдателей этой организации, находившийся на участке № 2070, не реагировал на замеченные нарушения, занимал соглашательскую позицию, не проявлял интереса к подсчету голосов. Впрочем, на прямой вопрос корреспондента о связи с «Единой Россией» и защите ее интересов, молодой человек ответил отрицательно. Тем не менее, наблюдателя не смутил даже тот факт, что количество проголосовавших человека по данным УИК значительно отличается от цифры, выведенной вторым наблюдателем.