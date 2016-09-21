Выборы-2016 три дня спустя: о нарушениях и мифических партиях

Сегодня, 21 августа, члены КПРФ и их сторонники, собравшиеся на митинг в Комсомольском сквере, подвели итоги избирательной кампании. Как отметили коммунисты, итоги голосования, сопровождавшееся столь большим количеством правонарушений, нельзя считать действительными.
«Выборы были бандитские!», — заявила в своем выступлении депутат Тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. «На каждом избирательном участке стоял бандит, у которого было направление от «Коммунистов России. Во многих УИК действовали „тройки“, противодействовавшие нашим наблюдателям — председатель комиссии, полицейский и „Коммунист России“. Они творили, что хотели», — пояснила она.
«Эта партия (Коммунисты России — прим. ред.) выскочила как черт из табакерки. Их символика почти как у КПРФ. В масштабе страны они отобрали у нас 2,5% голосов. Они проходили в бюллетене под № 2, и люди по недосмотру голосовали за них», — добавил в ходе митинга один из спикеров.
Как сообщал NashGorod.ru ранее, представители партии «Коммунисты России», находившиеся на участках, действительно слабо походили на оппозицию. Один из наблюдателей этой организации, находившийся на участке № 2070, не реагировал на замеченные нарушения, занимал соглашательскую позицию, не проявлял интереса к подсчету голосов. Впрочем, на прямой вопрос корреспондента о связи с «Единой Россией» и защите ее интересов, молодой человек ответил отрицательно. Тем не менее, наблюдателя не смутил даже тот факт, что количество проголосовавших человека по данным УИК значительно отличается от цифры, выведенной вторым наблюдателем.
По наблюдениям участников митинга, подобные ситуации не были чем-то уникальным. В том или ином виде с нарушениями столкнулся почти каждый представитель КПРФ, посетивший избирательный участок.
Выступавшие отметили, что многие наблюдатели подверглись телефонным атакам, подобным той, с которой столкнулся на участке № 2070 Владимир Ардашов. «В наши телефоны пустили какую-то „абракадабру“! Телефон не переставал трещать, люди не могли связаться со мной и с другими членами штаба», — рассказала Тамара Казанцева. Отмечались случаи завышения комиссиями количества проголосовавших, оказание давления на наблюдателей, провокации. По словам представителей КПРФ, жалоба, содержащая систематизированные сведения о нарушениях в ближайшее время будет направлена в адрес федеральных органов власти в Москву.
Тем временем, ситуацию, сложившуюся в ночь с 18 на 19 сентября на участке № 2070 прокомментировал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Как сообщалось ранее, в ходе подсчета голосов члены комиссии препятствовали фото- и видеосъемке, нарушали установленный порядок работы, а затем и вовсе отказались впускать отлучившегося журналиста обратно в зал. В телефонном разговоре с корреспондентом портала NashGorod.ru глава регионального избиркома отметил, что закон не предусматривает такой процедуры, как удаление представителя СМИ из помещения в ходе подсчета голосов. По словам Игоря Халина, правовая оценка действий председателя и членов УИК будет дана в ходе проверки заявления журналиста, поданного в полицию.