Пробег в память о погибших мотоциклистах закончился ДТП

«Этот сезон был очень тяжелым для мотоциклистов, очень многие попадали в ДТП, в том числе и со смертельным исходом. В большинстве случаев — просто из-за невнимательности как самих байкеров, так и других участников движения, — рассказал один из организаторов акции Константин Мохов, — День памяти проходит сегодня во многих городах, в том числе, Москве и Челябинске».