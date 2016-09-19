Пробег в память о погибших мотоциклистах закончился ДТП

«Этот сезон был очень тяжелым для мотоциклистов, очень многие попадали в ДТП, в том числе и со смертельным исходом. В большинстве случаев — просто из-за невнимательности как самих байкеров, так и других участников движения, — рассказал один из организаторов акции Константин Мохов, — День памяти проходит сегодня во многих городах, в том числе, Москве и Челябинске».
Также Константин уточнил, что идея не принадлежит какому-то конкретному клубу, а является общественной инициативой, в Тюмени акция состоялась в третий раз. По словам Константина, эта традиция началась в 2008 году после трагедии, получившей широкий резонанс. Ночью 16 сентября в Симферополе автомобиль Bentley на огромной скорости снес мотоцикл, которым управляла 25-летняя Анна Мишуткина, девушка погибла на месте. Украинские байкеры решили сделать день похорон Анны, 18 сентября, ежегодным днем памяти.
После зажжения свечей, расставленных в форме креста, байкеры почтили память погибших товарищей минутой молчания, а затем одновременно завели свои мотоциклы. После этого колонна выехала на городские улицы для памятного пробега. К сожалению, не обошлось без инцидента. Один из участников мотоколонны попал в ДТП — у въезда на пермяковский мост он по невнимательности въехал в торчащий кусок бордюрного камня. Пролетевшего несколько метров мотоциклиста спас шлем. Однако байкер серьезно повредил свой мотоцикл Yamaha.
Молодого человека увезла в ОКБ№ 2 подъехавшая бригада скорой. Как выяснилось позднее, мотоциклист не получил серьезных травм. Как рассказали прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС, аварии именно на этом участке происходят достаточно часто.