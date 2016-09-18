Выборы в Тюмени: высокая явка и незначительные нарушения

Наш корреспондент в частности побывал на избирательном участке № 2070, который располагается в 83-ей гимназии. К моменту закрытия там проголосовало 1268 избирателей. Независимый наблюдатель Владимир Ардашов, который присутствует на этом участке, отметил, что по состоянию на 15 часов никаких серьезных нарушений законодательства не было выявлено. Заметил он лишь единичные попытки сфотографировать бюллетень на камеру вне кабинки.
Из других нюансов — на стенде у гимназии № 83 находилась наглядная агитация, плакаты призывающие голосовать за СР и ЕР. Это обстоятельство возмутило прибывшего на участок кандидата от КПРФ Сергея Пыхалова. Сотрудники комиссии отреагировали моментально — агитацию сорвали.
Следует отметить, что председатели избирательных комиссий достаточно лояльно относились к работе СМИ на своих участках. Во всех случаях требуется аккредитация Облизбиркома и редакционное удостоверение, после чего журналиста вносят в журнал посещения. В отдельных случаях также требовали адрес проживания и контактный телефон. В ряде случаев председатели охотно называли как количество проголосовавших, так и списочную численность избирателей. На участке № 2206 в Лицее № 81 эти данные легко можно было найти самостоятельно — они были вывешены на стенде.
А вот на избирательном участке № 2261 (Школа № 5) руководитель комиссии Вячеслав Ченыкаев повел себя несколько странно, запретив съемку до сверки неких списков СМИ, которые имеются на участке. Аккредитации и удостоверения ему оказалось недостаточно. Также он не стал называть количество проголосовавших на момент опроса, пояснив, что такие данные будут не совсем достоверными. Впрочем, без записи он дал несколько комментариев по поводу беспрецедентной явки. Наблюдатели на этом УИК — их было шестеро — также не отметили никаких существенных нарушений, пожаловавшись только на малое количество кабинок и очереди.
В Тюменском микрорайоне председатели УИКов также отмечают очень высокую явку. «Не первый раз сижу в комиссии, поэтому есть, с чем сравнивать. В этом году действительно очень много народу, люди активно голосуют, с утра были очереди, сейчас (16.00 — прим.редакции) небольшой спад», — отметила одна из председателей.
На одном из участков в школе № 92 под надписью «Наблюдатели» сидит одна молоденькая девушка, она ставит крестики в таблице, считая пришедших на выборы тюменцев. Она не слишком хорошо знает, за чем конкретно должен следить наблюдатель, однако, по ее словам, все проходит спокойно.
На участке, расположенном в поликлинике № 17, пять наблюдателей (в том числе — и от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), они лучше подготовились, по крайней мере, знают, на что обращать внимание. «Мы следим, чтобы никто не приносил бюллетени с собой и не уносил их из участка, чтобы не ходили голосовать по двое, наблюдаем за обстановкой в целом», — говорят наблюдатели. По их словам, выборы проходят спокойно, не было попыток нарушить правила, не было пьяных или агрессивных людей. Наблюдатели признались, что немного переживали, когда шли на участок, — их предупреждали, что возможны разного рода провокации, но пока все проходит хорошо.
Тюменка Наталья Михайловна не только пришла на выборы сама и уговорила пойти голосовать и свою дочь. «Хожу на выборы, чтобы жить стало лучше, жить стало веселее. Чтобы цены понизились и чтобы не было войны», — объясняет свою избирательную активность тюменка.
«Никакого доверия к институту выборов, разумеется, нет, в несвободной стране свободных выборов быть не может, но проголосовать самому — это значит хоть как-то снизить вероятность криминального использования бюллетеня. А также одному приличному одномандатнику хотелось помочь», — говорит о причине своего участия в голосовании тюменец Игорь.
В общем и целом, все отмечают высокую явку и очереди на избирательных участках. Она на текущий момент даже превзошла прогнозы председателя Тюменской областной избирательной комиссии Игоря Халина, который ожидал явку в 60%. Однако, в сети, включая и форум Nashgorod.ru, уже начали появляться многочисленные сообщения о том, что явку искусственно «натягивают», заставляя голосовать представителей государственных структур и бюджетных учреждений. Насколько достоверны такие сведения, выяснить пока не удалось. Избиратели, с которыми нам удалось побеседовать, ни разу не признавались, что идут голосовать по разнарядке. Некоторые, однако, говорили, что пришли «за компанию» или «выиграть дождевик в лотерею».
Напомним, председатель Облизбиркома Игорь Халин отметил, что в ходе выборов зафиксировано восемь жалоб на нарушения законодательства о выборах, не пояснив, впрочем, от каких партий они поступали. По словам Халина в одном из участков Восточного округа наблюдатель от одной из партий устроила скандал, после чего была выпровожена из помещения и написала жалобу на действия сотрудников полиции. В другом случае наблюдатель от той же партии явился на избирательный участок в нетрезвом виде, на него был составлен административный протокол.
От кандидата в депутаты Князькина также поступила жалоба о недопуске его представителей в состав УИКов № 1913 и 1916. В итоге оказалось, что у всех представителей были не заполнены соответствующие документы. После заполнения ситуация разрешилась.