Выборы в Тюмени: высокая явка и незначительные нарушения

На участке, расположенном в поликлинике № 17, пять наблюдателей (в том числе — и от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), они лучше подготовились, по крайней мере, знают, на что обращать внимание. «Мы следим, чтобы никто не приносил бюллетени с собой и не уносил их из участка, чтобы не ходили голосовать по двое, наблюдаем за обстановкой в целом», — говорят наблюдатели. По их словам, выборы проходят спокойно, не было попыток нарушить правила, не было пьяных или агрессивных людей. Наблюдатели признались, что немного переживали, когда шли на участок, — их предупреждали, что возможны разного рода провокации, но пока все проходит хорошо.