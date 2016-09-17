В «Рощино» уничтожили фасоль из Баку

Как уточняет областное управление Россельхознадзора, провоз продукции без соответствующих сертификатов является нарушением Федерального закона № 206 «О карантине растений». Продукцию изъяли и уничтожили, а нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП и оштрафованы на 350 рублей.