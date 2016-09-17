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В «Рощино» уничтожили фасоль из Баку

17 сентября 2016, 10:51
В аэропорту «Рощино» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров из Баку инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения законодательства.

В аэропорту «Рощино» при досмотре ручной клади и багажа пассажиров из Баку инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения законодательства.

Из столицы Азербайджана, вопреки ограничению, были перевезены смесь сухофруктов, фасоль и кизил без фитосанитарного сертификата.

Как уточняет областное управление Россельхознадзора, провоз продукции без соответствующих сертификатов является нарушением Федерального закона № 206 «О карантине растений». Продукцию изъяли и уничтожили, а нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП и оштрафованы на 350 рублей.

#Новости#Россельхознадзор#Рощино аэропорт#Коля#Общество
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