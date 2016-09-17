На «Строймаше» постелют старый газон с «Геолога»

С начала августа на «Геологе» идет плановая замена поля на новейший голландский искусственный газон. Кроме того, компания-подрядчик установит здесь современную систему автополива и заменит подогрев газона. Старое покрытие, между тем, находится во вполне удовлетворительном состоянии, потому его решено использовать на другом стадионе. Им в итоге стало прежнее поле ФК «Тюмень», где команда проводила домашние встречи до 2011 года, пока шла масштабная реконструкция «Геолога».
Напомним, домашние игры нынешнего сезона тюменский клуб в течение всего августа вынужден был проводить на стадионе «Центральный» в Челябинске.
Тем временем на самом «Геологе» обустройство поля хоть и заняло больше времени, чем ожидалось, но уже движется к финалу. Следующий домашний матч против «Кубани», который состоится 26 сентября, тюменцы проведут уже в родных стенах.
Как рассказал заместитель директора ФК «Тюмень» Алексей Харламов, задержка произошла из-за долгой процедуры поставки газона из Голландии. В настоящее время все восемь тысяч квадратных метров покрытия уже постелены, сейчас идет вклеивание разметки, еще неделя потребуется на рассыпку резиновой крошки и песка. Это необходимо, чтобы ворсинки искусственного покрытия оказались в горизонтальном положении и создавался визуальный эффект настоящей растущей травы. На следующей неделе ожидается комиссия РФС, которая должна осуществить процедуру лицензирования новой поляны, приводит слова Харламова газета «Тюменский курьер».