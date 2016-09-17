На «Строймаше» постелют старый газон с «Геолога»

С начала августа на «Геологе» идет плановая замена поля на новейший голландский искусственный газон. Кроме того, компания-подрядчик установит здесь современную систему автополива и заменит подогрев газона. Старое покрытие, между тем, находится во вполне удовлетворительном состоянии, потому его решено использовать на другом стадионе. Им в итоге стало прежнее поле ФК «Тюмень», где команда проводила домашние встречи до 2011 года, пока шла масштабная реконструкция «Геолога».