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Игроки МФК «Тюмень» помогли сборной России разгромить кубинцев

17 сентября 2016, 09:47
Сборная России по мини-футболу обыграла собрную Кубы в заключительном групповом матче на Чемпионате мира в Колумбии — 7:1. Довести счет до разгромного в концовке матча помогли голы игроков МФК «Тюмень» Ивана Милованова и Сергея Абрамовича.

Начали кубинцы с выверенной игры в обороне, потому долгое время россияне не могли подобрать ключи к защитным действиям соперника. К 16-й минуте представители острова Свободы начал понемногу сдавать, что в итоге привело к первому пропущенному мячу. И вновь, как в предыдущих двух матчах, застрельщиком выступил игрок «Газпрома-Югры» Данил Давыдов. Ну а через минуту в ворота кубинцев влетело подряд два мяча в исполнении Ивана Чишкалы и Артема Ниязова, а затем еще один после подачи углового в исполнении Владислава Шаяхметова.

После перерыва кубинцы забили гол престижа. Даниэль Эрнандез сумел переиграть в воротах Георгия Замтарадзе и сократить отставание. Оставшееся время прошло под диктовку российской команды. На 32 минуте Дмитрий Лысков вновь довел разницу в счете до четырех мячей, а Милованов и Абрамович довершили начатое, забив по одному голу с интервалом в три минуты — 7:1.

Сборная России уверенно выходит из группы B с первого места. Пока не известно, с кем сыграют подопечные Сергея Скоровича в 1/8 финала. В числе соперников значатся сборные Австралии, Панамы и Вьетнама. Игра состоится 20 сентября.

Видео: FIFA TV, Youtube.com

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