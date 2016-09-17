Игроки МФК «Тюмень» помогли сборной России разгромить кубинцев

Начали кубинцы с выверенной игры в обороне, потому долгое время россияне не могли подобрать ключи к защитным действиям соперника. К 16-й минуте представители острова Свободы начал понемногу сдавать, что в итоге привело к первому пропущенному мячу. И вновь, как в предыдущих двух матчах, застрельщиком выступил игрок «Газпрома-Югры» Данил Давыдов. Ну а через минуту в ворота кубинцев влетело подряд два мяча в исполнении Ивана Чишкалы и Артема Ниязова, а затем еще один после подачи углового в исполнении Владислава Шаяхметова.