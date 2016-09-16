Жители Преображенского ловили автобус на проезжей части

О том, что 89-й автобус игнорирует остановку «Микрорайон Преображенский» по улице Губернской, в редакцию Nashgorod.ru написала жительница микрорайона Маргарита Пастухова. «С 15.09.2016 отменили остановку мкр. Преображенский, у 89 автобуса, без предупреждений, автобус пролетает мимо! Сегодня дождь, люди с колясками, детьми, а идти до ближайших остановок даже пешеходных путей нормальных нет, и очень не близко», — написала она.
В МКУ «Тюменьгортранс» в свою очередь заявляют, что остановку никто не отменял, и автобус останавливаться на ней должен.
Что касается нехватки общественного транспорта, то с 15 сентября 89-й автобус работает по новому расписанию. Интервал движения между транспортными средствами сокращен на 15 минут. «Результаты мониторинга пассажиропотока, проведенного специалистами МКУ „Тюменьгортранс“ в начале сентября, показали необходимость увеличения количества автобусов № 89. В ближайшее время на маршрут выйдут две дополнительные единицы транспорта, что позволит существенно сократить интервал движения в утренние и вечерние часы», — рассказали Nashgorod.ru в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».
С сегодняшнего утра на линию вышло в общей сложности восемь автобусов.