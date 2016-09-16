Жители Преображенского ловили автобус на проезжей части

О том, что 89-й автобус игнорирует остановку «Микрорайон Преображенский» по улице Губернской, в редакцию Nashgorod.ru написала жительница микрорайона Маргарита Пастухова. «С 15.09.2016 отменили остановку мкр. Преображенский, у 89 автобуса, без предупреждений, автобус пролетает мимо! Сегодня дождь, люди с колясками, детьми, а идти до ближайших остановок даже пешеходных путей нормальных нет, и очень не близко», — написала она.