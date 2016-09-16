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Сбербанк открыл кредитную линию ЗАО «Племзавод-Юбилейный»

16 сентября 2016, 13:28
Сбербанк открыл кредитную линию на сумму 500 млн рублей крупнейшему предприятию агропромышленного сектора в Тюменской области.

Тюменское отделение Сбербанка и компания ЗАО «Племзавод-Юбилейный» заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии сумму 500 млн рублей. Кредитная линия открыта сроком на 12 месяцев и направлена на финансирование текущей деятельности компании.

ЗАО «Племзавод-Юбилейный» входит в Агрохолдинг «Юбилейный» и на текущий момент является крупнейшим производителем свинины на территории Тюменской области. Предприятие имеет замкнутый цикл: от формирования собственной сырьевой базы до доставки готового продукта конечному потребителю.

«Сбербанк готов ответить любым потребностям бизнеса и предложить комфортные условия кредитования. Открытие кредитной линии позволяет расширить возможности предприятия. В отличие от единовременных кредитов, линия позволяет без лишних проблем использовать заемные средства в том случае, если они нужны часто и с определенной цикличностью», — комментирует заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Никита Куликов.

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