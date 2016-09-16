Сбербанк открыл кредитную линию ЗАО «Племзавод-Юбилейный»

«Сбербанк готов ответить любым потребностям бизнеса и предложить комфортные условия кредитования. Открытие кредитной линии позволяет расширить возможности предприятия. В отличие от единовременных кредитов, линия позволяет без лишних проблем использовать заемные средства в том случае, если они нужны часто и с определенной цикличностью», — комментирует заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Никита Куликов.