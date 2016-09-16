Роспотребнадзор придет с проверкой в «Светофор»

Напомним, в социальных сетях тюменцы сообщали, что в магазине «Светофор» покупателю не отпускают товар, если сумма покупки менее 300 рублей. И Тюмень не является исключением — в других городах покупатели также возмущены. В Роспотребнадзор сообщения о действиях тюменского светофора стали поступать с начала сентября. В своих обращениях потребители указывают, что вынуждены приобретать товары, в которых они не нуждались в момент покупки или оставлять выбранный товар на кассе в связи с отказом в его реализации.