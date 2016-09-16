Роспотребнадзор придет с проверкой в «Светофор»

Напомним, в социальных сетях тюменцы сообщали, что в магазине «Светофор» покупателю не отпускают товар, если сумма покупки менее 300 рублей. И Тюмень не является исключением — в других городах покупатели также возмущены. В Роспотребнадзор сообщения о действиях тюменского светофора стали поступать с начала сентября. В своих обращениях потребители указывают, что вынуждены приобретать товары, в которых они не нуждались в момент покупки или оставлять выбранный товар на кассе в связи с отказом в его реализации.
Управление обращает внимание на недопустимость подобных действий со стороны организаций розничной торговли. Соответствующий запрет содержится в статье 16 Закона «О защите прав потребителей», положениями которой запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров, возмещаются продавцом в полном объеме.
При этом следует учитывать, что договор розничной купли-продажи в силу прямого указания закона является публичным, то есть таким договором, который продавец должен заключить в отношении каждого обратившегося к нему покупателя. Навязывание приобретения дополнительных товаров путем установления минимальной цены покупки является грубым нарушением основ гражданского законодательства и законодательства о защите прав потребителей.
В настоящее время начата проверка для пресечения подобных нарушений. Действиям магазина будет дана правовая оценка, а виновные привлечены к ответственности, поскольку установление минимальной цены покупки в магазине, ориентированном на розничную торговлю, носит признаки административного правонарушения. Дополнительно принято решение об обращении в суд с исковым заявлением в защиту прав неопределенного круга потребителей.