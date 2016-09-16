Пятеро тюменцев выступят на Чемпионате мира по скалолазанию в Париже

Шансы на успех есть у тюменской рекордсменки Юлии Каплиной, которая в этом сезоне уже завоевала несколько медалей на этапах Кубка мира. Помимо нее в вертикальном забеге примет участие победительница Всемирных игр Алина Гайдамакина, сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России.