Пятеро тюменцев выступят на Чемпионате мира по скалолазанию в Париже

Шансы на успех есть у тюменской рекордсменки Юлии Каплиной, которая в этом сезоне уже завоевала несколько медалей на этапах Кубка мира. Помимо нее в вертикальном забеге примет участие победительница Всемирных игр Алина Гайдамакина, сообщается на официальном сайте Федерации скалолазания России.
Мужская часть тюменского коллектива будет представлена заслуженным мастером спорта серебряным призером Всемирных игр 2013 года и трехкратным обладателем Кубка мира Станиславом Кокориным, а также недавним юниором, а ныне представителем взрослого скалолазания Александром Шиковым. Помимо них во Франции выступит юный 15-летний скалолаз Петр Земляков.
Также наиболее представительной в российской команде обещает быть делегация из Свердловской области, в составе которой выступят четверо спортсменов.
Сегодня, 16 сентября, у спортсменов-скоростников состоятся квалификационные забеги. Призеры среди мужчин станут известны на следующий день, в субботу. В воскресенье, 18 сентября, состоится финал у женщин.