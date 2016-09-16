Игровые ноутбуки Acer и ASUS стали доступнее в сети DNS

Игровой ноутбук превосходит обычный ПК. Он мощнее и производительнее, потому что базируются на мощных процессорах и видеокартах. Игровой ноутбук справится с нагрузками при путешествиях в кибер-пространстве, а также при работе с монтажом фото или видео, моделированием, дизайном.
Последние модели игр требуют высокой производительности, поэтому на игравых ноутбуках она максимальна. Это хорошо для работы с инженерными и математическими программами, фото- и видеоредакторами.
Дизайн игрового ноутбука выгодно его отличает от «офисных» собратьев. Яркие решения порадуют любителей красивых и нескучных девайсов.
Широкий ассортимент в сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS способен удовлетворить самую взыскательную натуру. Новинки 2016 года от ASUS и Acer представлены в различных комплектациях и ценах.
Ноутбук ASUS K501UX с диагональю 15,6 дюйма компактный, с элегантным классическим дизайном от компании ASUS. ASUS K501UX оборудован последней операционной системой Windows. Емкость батареи 48 Втч, которая позволит долго работать без подзарядки.
Ноутбук Acer Predator 17 с диагональю 17,3 от компании Acer. Корпус лэптопа Acer Predator 17 выполнен в черном цвете с красными и металлическими элементами. Клавиатура ноутбука оснащена цифровым блоком и подсветкой. Можно работать даже ночью, не отвлекая ярким светом от лампы тех, кто находится рядом.
Для тех, кто переживает, что не «потянет» покупку нового ноутбука после летнего отпуска, сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS предоставляет беспроцентную рассрочку на модели игровых ноутбуков от производителей Acer и ASUS 0 — 0 — 12: