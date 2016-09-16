Игровые ноутбуки Acer и ASUS стали доступнее в сети DNS

Игровой ноутбук превосходит обычный ПК. Он мощнее и производительнее, потому что базируются на мощных процессорах и видеокартах. Игровой ноутбук справится с нагрузками при путешествиях в кибер-пространстве, а также при работе с монтажом фото или видео, моделированием, дизайном.