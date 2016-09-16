Девушка на «Ладе» пыталась протиснуться между бордюром и самосвалом

Как рассказал корреспонденту NashGorod.ru водитель самосвала Владимир, авария произошла сегодня, 16 сентября, около 13 часов. «Я ехал по улице Монтажников. Спустился с моста и остановился в небольшом заторе перед перекрестком с Широтной. Вновь тронувшись, я услышал по правому борту звук удара. Как оказалось, мою машину, ехавшую в правом ряду, пыталась объехать „Лада“, за рулем которой сидела молодая девушка», — пояснил шофер.
Причина, вынудившая легковушку на странный маневр, осталась неизвестной. Как пояснил Владимир, в нескольких метрах от места аварии начинается дополнительная полоса, предназначенная для поворота направо. Предположительно, девушка сильно торопилась и хотела проскочить вперед тяжелого грузовика, однако в этот момент загорелся зеленый сигнал, и машины тронулись. ВАЗ-2114 оказался зажатым между бордюром и задней тележкой большегруза.
Желая избежать возможных споров, Владимир просит откликнуться водителей, располагающих видеозаписью момента аварии. Связаться с участником ДТП можно при помощи социальной сети «ВКонтакте». Адрес страницы: vk.com/vovik72rus.