Девушка на «Ладе» пыталась протиснуться между бордюром и самосвалом

Как рассказал корреспонденту NashGorod.ru водитель самосвала Владимир, авария произошла сегодня, 16 сентября, около 13 часов. «Я ехал по улице Монтажников. Спустился с моста и остановился в небольшом заторе перед перекрестком с Широтной. Вновь тронувшись, я услышал по правому борту звук удара. Как оказалось, мою машину, ехавшую в правом ряду, пыталась объехать „Лада“, за рулем которой сидела молодая девушка», — пояснил шофер.