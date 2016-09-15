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В Тюмени благодаря местным жителям благоустраивают детские площадки

15 сентября 2016, 11:47
В Ленинском административном округе города Тюмени установили три новые детские площадки: рядом с домом № 45 по улице Пражской, в районе домов № № 26–28 по улице Парфенова и около домов № № 23–25 по улице Воровского.
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Тюмень

Детская площадка на ул. Пражская — результат совместной работы активных местных жителей и управы Ленинского округа. Кроме этого, помогло ЗАО «Никифор», которое оплатило изготовление игрового комплекса.

Председатель ТОС «Матмасы» Любовь Приходько рассказала, что жители активно участвовали в выборе места для новой площадки. Старались предусмотреть, чтобы работы не повредили теплотрассе.

«Мы хотели угодить деткам всех возрастов. Чтоб комфортно было не только малышам, но и школьникам, — говорит Любовь Приходько».

Напомним, в Тюмени один год действует соглашение между НП «Палата представителей органов ТОС города Тюмени» и городской администрацией о взаимодействии. Теперь ТОСы могут участвовать в обследовании состояния дворов, приемке выполненных работ после их благоустройства.

«Благодаря такому взаимодействию мы вышли на совсем другой качественный уровень, — подчеркнул руководитель управы ЛАО Роман Воллерт. — У нас представители товариществ участвуют в разработке проектов, вносят свои предложения. Мы благодарны жителям за их активность».

Такие же неравнодушные тюменцы живут и на улице Парфенова. На старой детской площадке во дворе домов № № 26–28 стояли только старые качели и песочница, поэтому жители обратились в управу ЛАО и к депутату Сергею Медведеву с просьбой установить игровой комплекс. Откликнулись предприниматели. За две недели компания «Алгоритм» установила во дворе детскую площадку.

Всего в этом году в Ленинском административном округе в рамках программы благоустройства дворов на 15 территориях установили новые детские площадки, плюс — четыре двора благоустроили вне программы.

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