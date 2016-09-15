В Тюмени благодаря местным жителям благоустраивают детские площадки

Такие же неравнодушные тюменцы живут и на улице Парфенова. На старой детской площадке во дворе домов № № 26–28 стояли только старые качели и песочница, поэтому жители обратились в управу ЛАО и к депутату Сергею Медведеву с просьбой установить игровой комплекс. Откликнулись предприниматели. За две недели компания «Алгоритм» установила во дворе детскую площадку.