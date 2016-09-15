«Теперь будет пристегиваться»: водитель «Жигулей» устроил ДТП и разбил голову

Фотографии с места ДТП, произошедшего в частном секторе областного центра, разместили пользователи социальных сетей. Как отметил очевидец инцидента Денис Агеенко, за рулем иномарки сидела молодая девушка, она не пострадала. Меньше повезло пожилому водителю, управлявшему «шестеркой». «У мужчины скальп вскрытый… Он не пристегнут был, пристегивайтесь друзья», — написал автор фотографии. Через пару минут после мы позвонили в скорую…еще через минут 5 они прилетели. Очень оперативно, спасибо им за это», — добавил Денис.
Как согласились комментаторы, травм можно было бы избежать, если бы водитель использовал ремни безопасности. «Теперь мужик тоже будет пристёгиваться», — отметила одна из участниц сообщества «ЧС Тюмень» Юлия Данилова.
Информацию об аварии подтвердили в ГИБДД. «По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя „Жигулей“, нарушившего очередность проезда перекрестков. 67-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2106 получил травму головы», — рассказала начальник отделения пропаганды Анжела Борисова.
В полиции также отметили, что за минувшие сутки в частном секторе Тюмени произошло еще два схожих ДТП. У дома № 101 по улице Ленинградской столкнулись Kia и Honda, от удара одну из машин отбросило на «Ладу» 14-ой модели. Водитель и пассажир «японки» получили ушибы. В начале восьмого часа у дома № 37 по улице молодежной столкнулись Skoda и BMW. Травмы получила 44-летняя пассажирка второго автомобиля — у нее ЧМТ и ушибы.
«Все аварии произошли на улицах, имеющих асфальтовое покрытие. Дороги в Калининском округе сделали хорошие, но водители неаккуратны», — добавили автоинспекторы.