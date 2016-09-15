«Теперь будет пристегиваться»: водитель «Жигулей» устроил ДТП и разбил голову

В полиции также отметили, что за минувшие сутки в частном секторе Тюмени произошло еще два схожих ДТП. У дома № 101 по улице Ленинградской столкнулись Kia и Honda, от удара одну из машин отбросило на «Ладу» 14-ой модели. Водитель и пассажир «японки» получили ушибы. В начале восьмого часа у дома № 37 по улице молодежной столкнулись Skoda и BMW. Травмы получила 44-летняя пассажирка второго автомобиля — у нее ЧМТ и ушибы.