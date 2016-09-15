Стройматериалы: раскрываем секреты качества

«Мы провели двойной эксперимент, — говорит руководитель отдела продаж компании „Карсикко дом“ Ольга Колупаева. — Во-первых, показали, что наши плиты выдерживают тяжести, установив аквариум на стене. Как видите, со стеной все в порядке. Этот же аквариум использовали для второго эксперимента — поместили в воду наш плитный материал, который используется как часть наших конструкций. Это влагостойкая гипсостружечная плита. В течение дня любой человек может посмотреть, что с ней произойдет. У нас часто случается, что, когда идет монтаж дома и начинается дождь, человек ставит домокомплект, не закрывает его, потом говорит: „У меня дом промок…“. А потом, при детальном рассмотрении, понимает, что это просто эстетические моменты, и с домом ничего не случилось, конструкции остались невредимыми».