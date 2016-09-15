Стройматериалы: раскрываем секреты качества

Мангал из дерева — возможно ли?
В компании «Карсикко Дом» утверждают, что их дома не намокают, не горят и отличаются экологичностью. Поэтому все материалы, которые используются при строительстве дома, готовы к сдаче экзамена на прочность.
«Мы провели двойной эксперимент, — говорит руководитель отдела продаж компании „Карсикко дом“ Ольга Колупаева. — Во-первых, показали, что наши плиты выдерживают тяжести, установив аквариум на стене. Как видите, со стеной все в порядке. Этот же аквариум использовали для второго эксперимента — поместили в воду наш плитный материал, который используется как часть наших конструкций. Это влагостойкая гипсостружечная плита. В течение дня любой человек может посмотреть, что с ней произойдет. У нас часто случается, что, когда идет монтаж дома и начинается дождь, человек ставит домокомплект, не закрывает его, потом говорит: „У меня дом промок…“. А потом, при детальном рассмотрении, понимает, что это просто эстетические моменты, и с домом ничего не случилось, конструкции остались невредимыми».
Ну а самый зрелищный и вкусный эксперимент, доказывающий экологичность и пожаростойкость тех материалов, которые использует компания «Карсикко Дом» — это процесс жарки шашлыков в мангале из гипсостружечной плиты.
«Нужно понимать, что на шашлыки нужно много времени, — говорит Ольга Колупаева. — Они два часа жарятся, и с конструкцией ничего не происходит. Понятно, что при длительном огне разрушения будут, но не будет воспламеняемости. То есть у человека есть час, чтоб этот пожар потушить. Именно это мы и показываем».
Плюсы:
— Экологичность
— Пожаростойкость
Минусы:
— В каркасном доме необходима вентиляция.
— Нужна наружная отделка.
Газобетон: поджигаем, пилим, проверяем на прочность
Газобетон — один из тех строительных материалов, о котором сложено немало пугающих мифов и легенд. Все из них представители компании «Поревит» развенчали, проведя ряд натурных экспериментов.
В состав газобетона входят три основных компонента: кварцевый песок, известь, газообразующая алюминиевая паста, которая в процессе изготовления выделяет большое количество углекислого газа. В результате образуется вспененная масса, которая постепенно твердеет, под давлением и высокой температурой образуя массив. После чего происходит нарезка на блоки.
В чем плюс газобетона? По характеристикам его можно сравнить с древесиной, но древесину нужно защищать от горения, гниения. Газобетон не горит, обладает коэффициентом негорючести в течение 150 минут. Представители компании «Поревит» жгли газовой горелкой стену из этого материала. Спустя полчаса конструкция из материала не почернела, не изменила форму и внешний вид.
Доказано, что этот материал даже при высоких температурах ведет себя нейтрально — не поддерживает горение и не выделяет опасных для здоровья субстратов и газов. В то время как многие другие материалы — то же дерево или отделочные материалы — горят интенсивно, а подчас и с выделением ядовитых веществ.
Кроме того, если вы хотите построить дом без утеплителя, применяя газобетон, толщина стены, соответствующая теплотехническим параметрам, составит всего 40 см.
Далее представители компании «Поревит» готовы доказать, что стена из газобетона при правильной кладке получается прочной, ровной и требует минимальной внешней и внутренней отделки. Так, если разрезать блок при помощи ножовки, а потом с помощью стандартного уровня измерить стену, то окажется, что поверхность — идеально ровная, не требующая выравнивания толстыми слоями штукатурки, что приводит к минимальным затратам в отделочных работах.
Еще один миф — газобетон хрупкий, и не сможет выдержать нагрузки.
Чтобы развеять это заблуждение, специалистами завода при помощи специального крепежа была смонтирована цепь, соединяющая две стены из газобетона «Поревит».
Доброволец из числа зрителей (весом значительным — около 100 кг!) встал на получившуюся из цепи перекладину, попрыгал ней и…. Анкер не вырвался. Стены не разрушились.
Плюсы:
— Пожаростойкость
— Экологичность
— Низкая теплопроводность
Минусы:
— Применение во влажных помещениях требует дополнительной защиты.
Итак, мы попробовали развенчать некоторые мифы о стройматериалах. Насколько это получилось, судить тюменцам.