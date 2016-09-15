Шокирующая авария: юный угонщик погиб, уходя от полицейской погони

Об автокатастрофе, произошедшей сегодня, 15 сентября, на улице Республики в редакцию NashGorod.ru сообщила тюменка Екатерина, работница одной из городских служб такси. «В районе развязки на Пермякова вдребезги разбились „Жигули“. Машину буквально обмотало вокруг дерева. Подъехала „реанимация“, но, вероятно, спасать уже было некого. Водителя, молодого парня, доставали из салона едва ли не по частям», — рассказала очевидица.