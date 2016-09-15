Шокирующая авария: юный угонщик погиб, уходя от полицейской погони

Об автокатастрофе, произошедшей сегодня, 15 сентября, на улице Республики в редакцию NashGorod.ru сообщила тюменка Екатерина, работница одной из городских служб такси. «В районе развязки на Пермякова вдребезги разбились „Жигули“. Машину буквально обмотало вокруг дерева. Подъехала „реанимация“, но, вероятно, спасать уже было некого. Водителя, молодого парня, доставали из салона едва ли не по частям», — рассказала очевидица.
Чуть позже слова горожанки подтвердили пользователи соцсетей, разместившие в городских сообществах кадры с места аварии. Судя по кадрам, удар пришелся в район водительского сидения. В момент столкновения машина буквально сложилась пополам — салон легковушки смяло, будто картонную коробку.
«Автомобиль не остановился и, не снижая скорости, продолжил движение по ул. Республики. Наряд ДПС принял решение о преследовании, однако пока патрульный автомобиль разворачивался на центральной магистрали города, „семерка“ исчезла из поля зрения автоинспекторов», — говорится в пресс-релизе полиции.
По предварительным данным, ВАЗ-2107 на большой скорости проследовал до перекрестка с улицей Пермякова. В районе путепровода машина въехала в дерево, где ее и обнаружили автоинспекторы. В зону видимости видеорегистратора патрульного автомобиля ДПС машина во время погони не попала ввиду большого расстояния. Чтобы извлечь пострадавшего водителя из искореженного автомобиля, прибывшим спасателям пришлось разрезать машину специальным оборудованием.