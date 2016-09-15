Новый УАЗ «Патриот» выпустят к 2020 году

Как сообщил докладчик, новое поколение внедорожника «Патриот» останется рамным, однако машина получит полностью новое шасси, разработкой которого сейчас занимаются ульяновские инженеры. По предварительным данным, внедорожник оснастят современной независимой передней подвеской.
Дата дебюта новинки — 2020 год. По прогнозам, к этому времени большая часть продаваемых на российском рынке автомобилей будет оснащаться автоматическими коробками передач, а потому «Патриот-2» изначально будет иметь «двухпедальную» версию.
По информации портала «Авто Mail. Ru», поставлять автоматы для второго поколения внедорожника будет китайский концерн BAIC. Не исключено, что сборку трансмиссий наладят на территории России, но для этого автозаводу потребует найти другие предприятия, готовые покупать китайские агрегаты российской сборки.