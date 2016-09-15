Нет 300 рублей, уйдешь без покупки: тюменцы жалуются на новый магазин

Отметим, что в других регионах Роспотребнадзор уже наказал продуктовую сеть «Светофор» за установку минимального размера чека. Так, в Иркутской области местную сеть оштрафовали за неправомерное ограничение на покупку. Проверка установила нарушение закона «О защите прав потребителей», а именно статьи 16, согласно которой продавец не вправе обусловливать продажу одних товаров обязательным приобретением других. «Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товара, возмещаются продавцом в полном объеме», — сообщает сайт ведомства.