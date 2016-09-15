Нет 300 рублей, уйдешь без покупки: тюменцы жалуются на новый магазин

«Продавцы говорят, что не обязывают покупать на эту сумму, но отпустить товар не могут. Рекомендуемая сумма и обязательная, мне кажется, разные вещи. Ушла без покупок, неприятно. Это вообще законно?», — пишет тюменка Татьяна.
Отметим, что сеть магазинов «Светофор» насчитывает более 300 торговых точек, работающих на территории 20 субъектов РФ, основная их часть приходится на Сибирский федеральный округ. И Тюмень не является исключением — в других городах покупатели также возмущены.
Известный тюменский адвокат Евгений Хабнер считает, что в данном случае законодательство целиком на стороне покупателей: «Руководство магазина однозначно неправо. Это явное нарушение «Закона о защите прав потребителей», — отметил он.
В самом же тюменском супермаркете корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru сообщили, что установленное ограничение — решение торговой сети. И соглашаться на это условие или нет — решать самому покупателю.
На «горячей линии» областного Роспотребнадзора рассказали, что жалоб на действия супермаркета в Управление в последнее время поступает очень много. Горожанам, недовольным введенным ограничением, Роспотребнадзор предлагает направить письменное обращение. По материалам этих сообщений Управление проведет проверку.
Отметим, что в других регионах Роспотребнадзор уже наказал продуктовую сеть «Светофор» за установку минимального размера чека. Так, в Иркутской области местную сеть оштрафовали за неправомерное ограничение на покупку. Проверка установила нарушение закона «О защите прав потребителей», а именно статьи 16, согласно которой продавец не вправе обусловливать продажу одних товаров обязательным приобретением других. «Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его прав на свободный выбор товара, возмещаются продавцом в полном объеме», — сообщает сайт ведомства.