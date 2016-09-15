Не так, как в Европе: тюменский аквапарк станет местом отдыха для всей семьи

Каким будет проект
В реализации развлекательно-оздоровительного комплекса предусмотрено четыре этапа, рассказала руководитель проекта Ирина Кирилова. Первый — это собственно сам аквапарк с комплексом водяных горок. Характерными его чертами, почерпнутыми из зарубежного и отечественного опыта строительства, является разделение на зоны экстремальных и семейных горок. При этом для каждой возрастной категории предусмотрены свои виды водных развлечений: отдельная зона подростковых горок для детей 7–14 лет, так называемая, бэби-зона с неглубоким бассейном для малышей и аквабашня для детей до семи лет с маленькими горочками и лабиринтами.
Для тех, кто не любит экстремальных развлечений, по проекту предусмотрен большой бассейн площадью 750 квадратных метров с имитацией морского побережья. Он будет с плавным перепадом глубины, и с определенной периодичностью в нем будет включаться имитация волны. Для семей также будет устроен кольцевой аттракцион «медленная река», по которому можно будет кататься на «ватрушках» или плавать самостоятельно.
Также в зимнее время для посетителей будет работать комплекс бань с подогреваемым минеральным озером. Специально для иногородних отдыхающих будет построена гостиница на 180 номеров. Однако главной особенностью тюменского аквапарка станет четвертый этап строительства — так называемая зона лагуны. Такого нет ни в одном российском парке водных развлечений, подчеркнула Ирина Кирилова. «Здесь будет бассейн-релакс с различными лежаками, гидромассажными установками. Есть бассейн с выходом на улицу, а также большой пальмовый оазис, лежаки, минеральные ванны и большой банный комплекс с различными тематическими саунами. И самая главная особенность — панорамное остекление от пола до потолка с отличным видом на реку Туру», — рассказала она.
Стадия строительства проекта
Работа на объекте сейчас в самом разгаре: строители заканчивают монолит основного корпуса аквапарка. По плану эта стадия завершится в октябре текущего года. В ноябре должен быть закончен монолит гостиницы, рассказала присутствующим заместитель генерального директора «Сибинтел», руководитель службы технического заказчика Евгения Паляничко. Кроме того, в настоящее время идет обустройство парковки перед зданием. В зимний период планируется войти с одним слоем асфальта на парковке, а также законченными каркасами обоих зданий. Параллельно осенью шла работа по обустройству коммуникаций.
К слову, недавнее перекрытие улицы Щербакова было связано именно с прокладкой водопровода. К сожалению, провести трубу методом прокола у строителей не вышло. После трех неудачных попыток было решено вскрыть дорожное полотно и уложить ее траншейным методом. Тепловой контур гостиницы и аквапарка должен быть заведен в марте будущего года.
В это же время организация-производитель должна начать поставку горок (слайдов) будущего комплекса. «Я думаю, проезжающие по улице Щербакова легко заметят начало монтажа конструкций по 48 морским контейнерам, которые разместятся перед основным зданием, — рассказала Евгения Паляничко. — Полностью весь объект будет сдан в мае 2018 года».
Дизайн и концепция аквапарка
Над эскизными проектами будущего сооружения трудились сразу четыре архитектурных бюро: из Германии, Италии, Латвии и России. Задачу перед авторским бюро застройщик ставил конкретную: поскольку это не просто аквапарк, а комплекс зданий, то облик должен получиться целостным. В конечном итоге был принят за основу проект итальянской архитектурной компании Джузеппе Рустиньоли и Эмилиано Шакко, который был доработан совместно с «Мастерской архитектора Табанакова».
Концепция тюменского аквапарка будет существенно отличаться от европейских решений. Если там — это развлечение в основном для пожилых людей, то у нас ровно наоборот: аквапарки излюбленное место посещения молодежи и семей с детьми. «Если говорить по особенностям строительства, то только климатические. Все европейские аквапарки требуют меньшего внимания с точки зрения энергообеспечения, — рассказала Евгения Паляничко. — С точки зрения концепции различия довольно существенные. Например, в Германии в той зоне лагуны, которая у нас будет, отдыхают только взрослые. Они там релаксируют, спят, иногда часами. Бани посещают все вместе и мужчины, и женщины, притом полностью раздетыми. Это такая концепция. Естественно, у нас это все не применимо, поэтому будет организовано совсем по-другому».
Что касается ценовой политики аквапарка, то конкретные суммы пока не называются. «Пока может быть рано говорить о ценах, но все расчеты уже состоялись. Здесь мы взяли опыт российских аквапарков, причем в первую очередь ближайших к нам: в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске. Понятно, что здесь мы не можем выбиваться из этого общего ряда, поэтому расценки на посещение аквапарка в одной ценовой линейке на рынке», — прокомментировал руководитель службы по связям с общественностью компании «Сибинтел» Марк Добрянский.
Разработчики проекта обещают установить гибкую ценовую политику в отношении билетов. Отдельные тарифы на посещение предусмотрены для взрослых, для детей разных возрастов, будут отдельные билеты для студентов, пенсионеров и других категорий населения. Кроме того, стоимость посещения будет, разумеется, зависеть от времени посещения.