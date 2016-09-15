Не так, как в Европе: тюменский аквапарк станет местом отдыха для всей семьи

Концепция тюменского аквапарка будет существенно отличаться от европейских решений. Если там — это развлечение в основном для пожилых людей, то у нас ровно наоборот: аквапарки излюбленное место посещения молодежи и семей с детьми. «Если говорить по особенностям строительства, то только климатические. Все европейские аквапарки требуют меньшего внимания с точки зрения энергообеспечения, — рассказала Евгения Паляничко. — С точки зрения концепции различия довольно существенные. Например, в Германии в той зоне лагуны, которая у нас будет, отдыхают только взрослые. Они там релаксируют, спят, иногда часами. Бани посещают все вместе и мужчины, и женщины, притом полностью раздетыми. Это такая концепция. Естественно, у нас это все не применимо, поэтому будет организовано совсем по-другому».